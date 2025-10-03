viernes 03 de octubre de 2025
    • Charlas de salud sexual y reproductiva en escuelas de San Pedro con foco en prevención

    San Pedro realizó charlas sobre salud sexual en escuelas con testeos voluntarios de VIH y sífilis. Buscan promover la prevención y el acceso a información confiable.

    3 de octubre de 2025 - 10:25
    Charlas de salud sexual y reproductiva en escuelas De San Pedro con foco en prevención

    Charlas de salud sexual y reproductiva en escuelas De San Pedro con foco en prevención

    Noticias San Pedro

    La Secretaría de Salud de San Pedro realizó esta semana una serie de jornadas educativas sobre salud sexual y reproductiva en diversas instituciones escolares del partido. La iniciativa tuvo como objetivo principal fortalecer la prevención, promover hábitos saludables y acercar información clara y confiable a los y las estudiantes.

    La Secretaría de Salud promovió jornadas educativas en escuelas del distrito, con testeos voluntarios de VIH y sífilis, y acceso a información confiable para jóvenes.

    Educación y prevención como eje

    Las charlas estuvieron a cargo de la doctora Pía Robles, acompañada por el equipo de Salud Comunitaria del municipio. A lo largo de los encuentros se abordaron temas clave como el cuidado del cuerpo, el consentimiento, el uso de preservativos, métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

    Además de la instancia informativa, las jornadas buscaron generar espacios de diálogo respetuoso y participación activa por parte de los jóvenes, con el foco puesto en la toma de decisiones responsables sobre la propia salud.

    Escuelas participantes

    Las actividades se realizaron en las siguientes instituciones:

    • Escuela Secundaria Nº 5

    • Escuela Secundaria Nº 8

    • Escuela Primaria Nº 10

    • Escuela Secundaria Nº 13

    • CENS Nº 452 (Centro Educativo de Nivel Secundario)

    En total, participaron cientos de estudiantes de distintos niveles y edades, en jornadas desarrolladas durante toda la semana.

    Testeos voluntarios y acceso real

    Como parte integral del programa, en cada una de las escuelas se ofrecieron testeos rápidos, gratuitos y voluntarios de VIH y sífilis, facilitando la detección temprana y promoviendo el control personal como una forma de cuidado individual y colectivo.

    Desde la Secretaría de Salud explicaron que esta modalidad de trabajo territorial permite acercar recursos y conocimientos a las comunidades educativas, especialmente a sectores que muchas veces no acceden fácilmente al sistema de salud.

    Un enfoque sostenido

    Estas acciones se inscriben dentro de un plan de promoción y prevención que la Secretaría de Salud viene desarrollando de forma sostenida en distintos ámbitos del distrito, con el objetivo de garantizar que jóvenes y adultos cuenten con herramientas para ejercer plenamente su derecho a la salud.

