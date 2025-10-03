Charlas de salud sexual y reproductiva en escuelas De San Pedro con foco en prevención

La Secretaría de Salud de San Pedro realizó esta semana una serie de jornadas educativas sobre salud sexual y reproductiva en diversas instituciones escolares del partido. La iniciativa tuvo como objetivo principal fortalecer la prevención, promover hábitos saludables y acercar información clara y confiable a los y las estudiantes.

La Secretaría de Salud promovió jornadas educativas en escuelas del distrito, con testeos voluntarios de VIH y sífilis, y acceso a información confiable para jóvenes.

Las charlas estuvieron a cargo de la doctora Pía Robles , acompañada por el equipo de Salud Comunitaria del municipio. A lo largo de los encuentros se abordaron temas clave como el cuidado del cuerpo, el consentimiento, el uso de preservativos, métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual .

Además de la instancia informativa, las jornadas buscaron generar espacios de diálogo respetuoso y participación activa por parte de los jóvenes, con el foco puesto en la toma de decisiones responsables sobre la propia salud .

Escuelas participantes

Las actividades se realizaron en las siguientes instituciones:

Escuela Secundaria Nº 5

Escuela Secundaria Nº 8

Escuela Primaria Nº 10

Escuela Secundaria Nº 13

CENS Nº 452 (Centro Educativo de Nivel Secundario)

En total, participaron cientos de estudiantes de distintos niveles y edades, en jornadas desarrolladas durante toda la semana.

Testeos voluntarios y acceso real

Como parte integral del programa, en cada una de las escuelas se ofrecieron testeos rápidos, gratuitos y voluntarios de VIH y sífilis, facilitando la detección temprana y promoviendo el control personal como una forma de cuidado individual y colectivo.

Desde la Secretaría de Salud explicaron que esta modalidad de trabajo territorial permite acercar recursos y conocimientos a las comunidades educativas, especialmente a sectores que muchas veces no acceden fácilmente al sistema de salud.

Un enfoque sostenido

Estas acciones se inscriben dentro de un plan de promoción y prevención que la Secretaría de Salud viene desarrollando de forma sostenida en distintos ámbitos del distrito, con el objetivo de garantizar que jóvenes y adultos cuenten con herramientas para ejercer plenamente su derecho a la salud.