Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

Con un imponente escenario montado en Parque Belgrano, Pergamino se alista para vivir mañana una celebración multitudinaria de música e historia.

El exitoso trío argentino de folklore romántico Destino San Javier , integrado por Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone , será el gran protagonista de una jornada festiva que convocará a miles de vecinos y visitantes este domingo desde las 18:00 en Parque Belgrano (Yrigoyen y Chile) . El espectáculo, con entrada libre y gratuita, se inscribe en la conmemoración de los 400 años del documento histórico más antiguo hallado hasta la fecha, un acta del Cabildo de Buenos Aires de 1626 que menciona por primera vez la temprana existencia de nuestra ciudad.

Aquel documento hace referencia a “la dormida del Pergamino”, un paraje ubicado a la vera del Camino Real, la ruta que unía Buenos Aires con el Alto Perú, donde los viajeros se detenían a descansar tras extensas travesías. Cuatro siglos después, ese mismo espíritu de encuentro vuelve a cobrar vida a través de la música y la celebración colectiva.

El evento comenzará a las 18:00, en la intersección de Chile e Yrigoyen, y contará con las presentaciones de Grupo Sendero, Fogoneros sin Arreglo y Marcos Emanuel, además de un patio gastronómico para acompañar la tarde. Desde la organización recomiendan llevar reposeras, repelente y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia, al ritmo de la mejor música popular argentina.

Herederos de un estilo que marcó a varias generaciones, Destino San Javier logró construir una identidad propia sin perder el hilo de una tradición profundamente arraigada. Franco Favini y los hermanos Bruno y Paolo Ragone son hoy los continuadores de un legado que nació hace más de cuarenta años con el inolvidable Trío San Javier, integrado por Pedro Favini, Pepe Ragone, Paz Martínez y, más tarde, Carlos Bazán.

Con una propuesta renovadora que amplió el horizonte del folklore argentino, el trío alcanzó un fuerte reconocimiento nacional e internacional. En 2019, su consagración en el Festival de Viña del Mar marcó un punto de inflexión en su carrera: obtuvieron las Gaviotas de Plata a Mejor Intérprete y Mejor Canción en la categoría folclórica con “Justo ahora”. Ese mismo año ganaron su primer Premio Gardel como Mejor Nuevo Artista, consolidándose como una de las voces más destacadas del género romántico-folklórico.

Destino San Javier: un camino de crecimiento sostenido

El recorrido artístico de Destino San Javier refleja una evolución constante que lo consolidó como una de las propuestas más sólidas y convocantes del folklore argentino actual. En noviembre de 2016, el trío lanzó a través del sello Sony Music su álbum debut homónimo, integrado por 12 canciones que combinan clásicos del repertorio del Trío San Javier con nuevas composiciones como “Era tan bella” y “De mil amores”. El disco contó con la participación especial de Soledad en “Duende del bandoneón”.

El 21 de abril de 2017 se estrenó el videoclip de “Por qué será”, y el 12 de mayo el grupo presentó el álbum en La Trastienda de Buenos Aires, en una noche cargada de emoción, con invitados especiales como Mariano Gurvich, Tiano Favini, y la destacada participación de Pepe Ragone interpretando “A Monteros”.

El 8 de enero de 2018, Destino San Javier abrió la 53ª edición del Festival de Jesús María y, semanas después, debutó en el Festival Nacional de Cosquín, donde fue ovacionado de pie. Ese año lanzó “Amor de nadie” y el álbum “Instinto” (12 de octubre), que incluyó colaboraciones con Nahuel Pennisi, Marcela Morelo y Rolo Sartorio, además de abrir el concierto de Carlos Vives en el Hipódromo de Palermo. En 2019, el trío participó por primera vez en el Festival de Viña del Mar y presentó “Instinto” en el Teatro Ópera.

En 2020, lanzó “Celeste y Blanca” y “Navidad y Año Nuevo”. Durante 2021, realizó shows con aforo limitado, estrenó “Amor fugaz” junto a Los Tekis, “No te rindas”, “Lo mejor de tu vida” y el álbum “Amanece”.

En 2022, llevó adelante la gira “Amanece” y protagonizó una noche histórica en el Teatro Colón, en el festival “Únicos”, junto a la orquesta sinfónica y artistas internacionales. Ese año también lanzó “Que sea conmigo”, “Canta conmigo”, “Nada (Remix)” y “Qué nos pasó”.

En 2023, recibió el Premio Consagración del Festival Nacional de Cosquín y lanzó nuevos singles junto a Banda XXI, Américo y “Llega Navidad”. En 2024, se presentó nuevamente en Cosquín, editó “Sinfónico” y lanzó “La última gota”. En 2025, publicó el álbum “Huracán de amor”, presentado en el Teatro Ópera.

La última presentación en Pergamino fue en julio de 2024, en la Casa de la Cultura, reafirmando el vínculo del trío con la ciudad.