domingo 25 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    Destino San Javier se presentará este domingo en Parque Belgrano con entrada gratuita, en el marco de un festejo que combina música, memoria e identidad.

    Por Néstor Suárez
    25 de enero de 2026 - 08:00
    Destino San Javier le pondrá música al cumpleaños 400 de la Dormida de Pergamino.

    Destino San Javier le pondrá música al cumpleaños 400 de la Dormida de Pergamino.

    PRENSA
    Con un imponente escenario montado en Parque Belgrano, Pergamino se alista para vivir mañana una celebración multitudinaria de música e historia.

    Con un imponente escenario montado en Parque Belgrano, Pergamino se alista para vivir mañana una celebración multitudinaria de música e historia.

    LA OPINION

    El exitoso trío argentino de folklore romántico Destino San Javier, integrado por Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone, será el gran protagonista de una jornada festiva que convocará a miles de vecinos y visitantes este domingo desde las 18:00 en Parque Belgrano (Yrigoyen y Chile). El espectáculo, con entrada libre y gratuita, se inscribe en la conmemoración de los 400 años del documento histórico más antiguo hallado hasta la fecha, un acta del Cabildo de Buenos Aires de 1626 que menciona por primera vez la temprana existencia de nuestra ciudad.

    Lee además
    Cristian Capurelli sobre su presencia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín: “Lo tomo como algo que he sembrado hace muchos años y como un reconocimiento a mi carrera”.
    Cultura y espectáculos

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia
    “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero
    Cultura y espectáculos

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    Aquel documento hace referencia a “la dormida del Pergamino”, un paraje ubicado a la vera del Camino Real, la ruta que unía Buenos Aires con el Alto Perú, donde los viajeros se detenían a descansar tras extensas travesías. Cuatro siglos después, ese mismo espíritu de encuentro vuelve a cobrar vida a través de la música y la celebración colectiva.

    El evento comenzará a las 18:00, en la intersección de Chile e Yrigoyen, y contará con las presentaciones de Grupo Sendero, Fogoneros sin Arreglo y Marcos Emanuel, además de un patio gastronómico para acompañar la tarde. Desde la organización recomiendan llevar reposeras, repelente y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia, al ritmo de la mejor música popular argentina.

    Herederos de una historia que atraviesa generaciones

    Herederos de un estilo que marcó a varias generaciones, Destino San Javier logró construir una identidad propia sin perder el hilo de una tradición profundamente arraigada. Franco Favini y los hermanos Bruno y Paolo Ragone son hoy los continuadores de un legado que nació hace más de cuarenta años con el inolvidable Trío San Javier, integrado por Pedro Favini, Pepe Ragone, Paz Martínez y, más tarde, Carlos Bazán.

    Con una propuesta renovadora que amplió el horizonte del folklore argentino, el trío alcanzó un fuerte reconocimiento nacional e internacional. En 2019, su consagración en el Festival de Viña del Mar marcó un punto de inflexión en su carrera: obtuvieron las Gaviotas de Plata a Mejor Intérprete y Mejor Canción en la categoría folclórica con “Justo ahora”. Ese mismo año ganaron su primer Premio Gardel como Mejor Nuevo Artista, consolidándose como una de las voces más destacadas del género romántico-folklórico.

    Destino San Javier: un camino de crecimiento sostenido

    El recorrido artístico de Destino San Javier refleja una evolución constante que lo consolidó como una de las propuestas más sólidas y convocantes del folklore argentino actual. En noviembre de 2016, el trío lanzó a través del sello Sony Music su álbum debut homónimo, integrado por 12 canciones que combinan clásicos del repertorio del Trío San Javier con nuevas composiciones como “Era tan bella” y “De mil amores”. El disco contó con la participación especial de Soledad en “Duende del bandoneón”.

    El 21 de abril de 2017 se estrenó el videoclip de “Por qué será”, y el 12 de mayo el grupo presentó el álbum en La Trastienda de Buenos Aires, en una noche cargada de emoción, con invitados especiales como Mariano Gurvich, Tiano Favini, y la destacada participación de Pepe Ragone interpretando “A Monteros”.

    El 8 de enero de 2018, Destino San Javier abrió la 53ª edición del Festival de Jesús María y, semanas después, debutó en el Festival Nacional de Cosquín, donde fue ovacionado de pie. Ese año lanzó “Amor de nadie” y el álbum “Instinto” (12 de octubre), que incluyó colaboraciones con Nahuel Pennisi, Marcela Morelo y Rolo Sartorio, además de abrir el concierto de Carlos Vives en el Hipódromo de Palermo. En 2019, el trío participó por primera vez en el Festival de Viña del Mar y presentó “Instinto” en el Teatro Ópera.

    En 2020, lanzó “Celeste y Blanca” y “Navidad y Año Nuevo”. Durante 2021, realizó shows con aforo limitado, estrenó “Amor fugaz” junto a Los Tekis, “No te rindas”, “Lo mejor de tu vida” y el álbum “Amanece”.

    En 2022, llevó adelante la gira “Amanece” y protagonizó una noche histórica en el Teatro Colón, en el festival “Únicos”, junto a la orquesta sinfónica y artistas internacionales. Ese año también lanzó “Que sea conmigo”, “Canta conmigo”, “Nada (Remix)” y “Qué nos pasó”.

    En 2023, recibió el Premio Consagración del Festival Nacional de Cosquín y lanzó nuevos singles junto a Banda XXI, Américo y “Llega Navidad”. En 2024, se presentó nuevamente en Cosquín, editó “Sinfónico” y lanzó “La última gota”. En 2025, publicó el álbum “Huracán de amor”, presentado en el Teatro Ópera.

    La última presentación en Pergamino fue en julio de 2024, en la Casa de la Cultura, reafirmando el vínculo del trío con la ciudad.

    Embed - Municipalidad de Pergamino on Instagram: "Armamos una previa con ellos y les hicimos estas preguntas!! El Domingo 25 de enero @destinosanjavier en Parque Belgrano Shows en vivo de: @grupo.sendero @marcosemanuelok @fogonerossinarreglo @balletmunicipalpergamino Te esperamos!"
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Urquiza celebra este sábado una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    Festival Socorrock celebra su 14ª edición con una noche a puro rock independiente

    Rafael Restaino fue distinguido en un certamen literario internacional

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero
    Cultura y espectáculos

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cristian Capurelli sobre su presencia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín: “Lo tomo como algo que he sembrado hace muchos años y como un reconocimiento a mi carrera”.
    Cultura y espectáculos

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    Por Néstor Suárez
    Destino San Javier le pondrá música al cumpleaños 400 de la Dormida de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero
    Cultura y espectáculos

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    La atleta pergaminense cumplió el sueño de participar en uno de los cruces más tradicionales del trail running como lo es el Cruce de Los Andes.

    Cruce de Los Andes: Anahí Cola y la pasión por correr en montaña

    Hoy, la Avenida Pellegrini ya no es solo un trayecto. Es una decisión urbana materializada en asfalto, árboles, luces y continuidad.

    Avenida Pellegrini, en la zona sur de Pergamino: cuando una ciudad se anima a crecer