Una alfombra roja para la inclusión: casi 50 personas con discapacidad desfilarán en el Inclusive Model Fest

Con entrada libre y gratuita, el Inclusive Model Fest cierra, en el Parque Belgrano, el Mes de la Discapacidad.

Pergamino vivirá este domingo una jornada especial, de inclusión, pensada para celebrar la diversidad, la participación y el derecho a ser parte. En la pérgola del Galpón de la Juventud del Parque Belgrano —y con traslado al espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación en caso de lluvia— se desarrollará el Inclusive Model Fest, un desfile de moda inclusivo que pone en el centro de la escena a casi 50 personas con discapacidad de la ciudad.

El evento marcará el cierre del Mes de la Discapacidad y se presentará como una verdadera fiesta comunitaria, abierta a toda la familia y a quienes quieran acercarse a compartir una noche distinta, donde la moda es apenas un puente para visibilizar historias, capacidades y derechos.

La iniciativa es organizada por el Consejo de Personas con Discapacidad , junto a un amplio grupo de colaboradores y organizaciones que se suman de manera voluntaria. Cada participación —maquilladores, peluqueros, diseñadores, fotógrafos, DJ y organizadores— se realiza sin fines de lucro, impulsada por el compromiso y las ganas de aportar a una causa común.

Lucas Panno, uno de los organizadores, destaca que el evento se viene gestando desde hace más de un mes, con reuniones, gestiones y mucho trabajo detrás de escena. Tras una primera suspensión por cuestiones climáticas, el entusiasmo se renueva y la expectativa es aún mayor. “Si llueve, no se suspende”, remarcan desde la organización, ya que el desfile se traslada a un espacio cubierto dentro del mismo predio.

Desfile inclusivo

Casi 50 personas con discapacidad, los protagonistas

El corazón del Inclusive Model Fest estará en sus protagonistas. Mañana desfilarán casi 50 personas con discapacidad, pertenecientes a unas 20 instituciones de Pergamino que trabajarán diariamente en la inclusión, la contención y el acompañamiento.

Cada pasada por la alfombra roja será también una oportunidad para contar quiénes son, de dónde vienen y qué hace cada institución. A lo largo del desfile, se compartirán historias, trayectorias y el trabajo silencioso pero constante que se realiza en la ciudad en materia de discapacidad.

Los participantes lucirán prendas aportadas por comercios locales, que se suman a la propuesta vistiendo a cada institución. Esta articulación entre organizaciones sociales y el sector comercial refuerza el espíritu comunitario del evento.

Una fiesta abierta a toda la comunidad

El Inclusive Model Fest no se limitará al desfile. La jornada incluirá shows en vivo, DJ, patio gastronómico y espacios pensados para disfrutar en familia. Hacia el cierre, la presencia de Papá Noel sumará un condimento especial, especialmente para los más chicos.

Además, se realizarán dos reconocimientos a la trayectoria de personas muy conocidas de la ciudad, con una extensa labor vinculada al trabajo con personas con discapacidad. Se trata de un gesto simbólico y emotivo, que pone en valor años de compromiso y dedicación.

Desde la organización se subraya que la entrada es libre y gratuita. Se invita a llevar mate, reposera o sillita y a compartir el espacio, entendiendo que se trata de un evento pensado no solo para las familias de los participantes, sino para toda la comunidad.

Un fuerte mensaje de solidaridad

La solidaridad es uno de los ejes centrales del Inclusive Model Fest. Durante la jornada, las instituciones participantes venden un bono contribución de 5.000 pesos. Todo lo recaudado se divide en partes iguales entre las cerca de 20 instituciones que forman parte del evento.

Ese mismo bono permite participar de distintos sorteos, tanto durante el desfile como en fechas posteriores, con premios donados por empresas y comercios locales. Entre ellos, se incluyen electrodomésticos y propuestas especiales vinculadas a iniciativas comerciales de la ciudad.

A esta acción se suma la denominada “Vidriera Mágica”, impulsada junto a la Cámara de Comercio, que también destina lo recaudado a las instituciones participantes y amplía el alcance solidario de la propuesta.

Un cierre emotivo para el Mes de la Discapacidad

El Inclusive Model Fest se presenta como el broche de oro de un mes atravesado por actividades, reflexiones y acciones en torno al 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un cierre festivo, pero también profundamente significativo, que invita a mirar la discapacidad desde otro lugar: el de la inclusión real, la participación y el reconocimiento.

“No es un evento para unos pocos”, insisten desde la organización. La invitación es abierta a toda la ciudad, a quienes estén paseando por el parque o buscando una propuesta distinta para el domingo por la tarde-noche. Acercarse, acompañar, aplaudir y colaborar también es una forma de inclusión.

Mañana, en Pergamino, la alfombra roja no distingue cuerpos ni limita posibilidades. Mañana, la inclusión desfila y la ciudad está invitada a ser parte.