Pergamino, Junín y 9 de Julio: la crisis hospitalaria que derivó en el desplazamiento de un funcionario

Removieron de su cargo al director provincial de Hospitales, el juninense Juan Sebastián Riera.

La decisión del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, de remover de su cargo al director provincial de Hospitales, el juninense Juan Sebastián Riera, volvió a poner en primer plano la compleja realidad que atraviesan varios hospitales públicos, como el de Pergamino, Junín y 9 de Julio. La medida, adoptada este jueves, se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos por el funcionamiento de distintos centros asistenciales y profundiza la preocupación por la situación sanitaria en el territorio bonaerense.

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Si bien oficialmente no se brindaron mayores precisiones sobre los motivos de la salida del funcionario, distintos sectores políticos vinculan la decisión con la delicada situación que atraviesan hospitales de referencia como los de Junín, 9 de Julio y Pergamino , donde durante los últimos meses se registraron denuncias por falta de profesionales, dificultades para cubrir guardias y problemas en áreas críticas.

La salida de Riera generó rápidas repercusiones dentro de la oposición provincial. Desde el bloque de senadores del PRO advirtieron que el desplazamiento no puede interpretarse como un simple cambio administrativo sino como una consecuencia de la creciente crisis hospitalaria.

El escenario sanitario comenzó a ocupar un lugar central en la agenda política luego de una serie de episodios ocurridos en distintos hospitales bonaerenses, como el de nuestra ciudad, que encendieron las alarmas respecto del funcionamiento de áreas críticas y de la capacidad de respuesta del sistema público.

El PRO presiona y pide explicaciones

En los últimos días, los senadores Pablo Petrecca y Juan Manuel Rico Zini impulsaron iniciativas legislativas para conocer el verdadero estado de situación de la red hospitalaria provincial.

Petrecca, representante de Junín y presidente del bloque de senadores del PRO, presentó un pedido de informes dirigido al Gobierno provincial para conocer la realidad de los hospitales bonaerenses. "El verdadero miedo de los bonaerenses ya no es enfermarse, sino no saber si el hospital podrá atenderlos", sostuvo el legislador.

En ese sentido, el senador planteó una serie de interrogantes que, según afirmó, hoy atraviesan a miles de familias: la disponibilidad de camas de terapia intensiva, el funcionamiento del equipamiento médico y la capacidad de respuesta ante una emergencia. "¿Qué tranquilidad tiene hoy un bonaerense cuando lleva a su hijo a una guardia? ¿Qué seguridad tiene una madre embarazada de que habrá una terapia intensiva disponible si surge una complicación?", cuestionó.

Según explicó el legislador, el pedido surge luego de los episodios registrados en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Piñeyro" de Junín, donde falleció una enfermera dentro del establecimiento, y en el Hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio, donde se denunciaron demoras en la atención de una urgencia obstétrica.

Ambos casos, señalaron desde el bloque, generaron preocupación respecto del funcionamiento de las áreas críticas del sistema sanitario provincial.

El Hospital San José bajo la lupa

En paralelo, el senador provincial Juan Manuel Rico Zini presentó un pedido de informes específico sobre la situación que atraviesan los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital San José de Pergamino.

El legislador solicitó que el Ministerio de Salud brinde precisiones acerca del funcionamiento de esas áreas, cuya capacidad de respuesta se habría visto afectada por problemas estructurales y por la falta de profesionales.

"Este pedido de informes se inscribe en la defensa del Hospital público", remarcó Rico Zini.

El senador aclaró además que el objetivo no es cuestionar la existencia ni la importancia del sistema público de salud. "No todas las cuestiones de la atención sanitaria pueden ser tomadas por las empresas privadas de salud, ni los sistemas de atención primaria pueden abordar la alta complejidad. El Hospital público cumple un rol esencial", afirmó.

Al mismo tiempo, reclamó respuestas concretas ante las dificultades que atraviesa la red hospitalaria provincial.

"Que no se interprete que atacamos el Hospital ni que ese sea el argumento para no responder las cuestiones que la ciudadanía necesita saber, porque la red hospitalaria provincial está teniendo serios problemas de operatividad que deben atenderse", sostuvo.

Las advertencias de los pediatras

Al referirse específicamente al Hospital San José, Rico Zini recordó que a comienzos de mayo la filial Pergamino de la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado alertando sobre la crisis que atraviesan los servicios vinculados a la atención infantil.

Según detalló, la entidad advirtió sobre jornadas sin cobertura pediátrica y sobre una situación que comenzó a repetirse: que un solo profesional deba atender simultáneamente la guardia externa y a los pacientes internados.

Lejos de solucionarse, el conflicto volvió a tomar fuerza durante las últimas semanas. La propia Sociedad Argentina de Pediatría reiteró públicamente la gravedad del escenario y la Asociación Médica de Pergamino se sumó a los reclamos.

Los cuestionamientos apuntan especialmente a la dificultad para garantizar la atención en servicios considerados estratégicos y de alta complejidad, como la terapia intensiva pediátrica y la neonatología.

Un posible reemplazo

Mientras desde el Ministerio de Salud aún no se oficializó quién ocupará la Dirección Provincial de Hospitales, trascendió que el cargo podría quedar en manos de Nicolás Javier Omar Coliqueo, médico generalista con experiencia en hospitales de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El profesional visitó recientemente el Hospital San José de Pergamino, donde mantuvo reuniones con distintos sectores del establecimiento.

La presencia de Coliqueo se produjo precisamente en medio de los reclamos que desde hace casi dos meses vienen realizando trabajadores y profesionales de los servicios ligados a Pediatría.

En un contexto marcado por la incertidumbre, el cambio de autoridades en la estructura sanitaria provincial no hizo más que profundizar las dudas sobre el futuro inmediato de hospitales que hoy enfrentan problemas de cobertura, dificultades operativas y crecientes demandas asistenciales.

Mientras la Provincia guarda silencio sobre las razones del desplazamiento y sobre las medidas que podrían adoptarse, la preocupación continúa creciendo en hospitales que cumplen un rol esencial para miles de bonaerenses.