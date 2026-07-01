El ciclo Hacer Cine superó las expectativas y prepara el rodaje de dos cortometrajes realizados en Pergamino

Ciclo Hacer Cine. El equipo organizador se encuentra realizando el casting para seleccionar a los actores y actrices. CICLO HACER CINE

El Espacio Cine Pergamino cerró con un balance altamente positivo la primera edición del Ciclo Hacer Cine, una propuesta de formación audiovisual impulsada por el comunicador audiovisual y músico Lucas Riolfo que comenzó en abril y logró una convocatoria muy superior a la esperada.

Con el objetivo de brindar herramientas concretas para quienes desean iniciarse en el mundo de la realización audiovisual, el ciclo ofreció una capacitación de carácter práctico, en la que los participantes pudieron formarse en áreas como guion, actuación, sonido, producción y realización cinematográfica. La respuesta del público y el compromiso demostrado por los alumnos durante el desarrollo de los talleres llevaron a que la experiencia trascendiera el ámbito de la capacitación para convertirse en una producción audiovisual real.

Como cierre del proceso formativo, los participantes ya trabajan en la etapa de preproducción de dos cortometrajes íntegramente gestados en el marco del ciclo. Ambos proyectos serán filmados en Pergamino y permitirán que los estudiantes apliquen en un set de rodaje profesional los conocimientos adquiridos durante los meses de trabajo.

Ciclo Hacer Cine: Casting para cortometrajes En este contexto, el equipo organizador se encuentra realizando el casting para seleccionar a los actores y actrices que integrarán el elenco de una de las producciones. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 6 de julio y está dirigida a personas con apariencia adolescente. Quienes deseen participar pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @jorgemiguelmusica o enviar un mensaje al WhatsApp 2473 506282.

Desde la coordinación del espacio destacaron que el entusiasmo y la dedicación de los alumnos fueron determinantes para avanzar con la realización de los cortometrajes, concebidos como una instancia de aprendizaje en un contexto profesional y colaborativo. El éxito alcanzado por esta primera edición también despertó un marcado interés entre quienes no lograron sumarse al ciclo inicial. Por ese motivo, desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se anunciará la apertura de inscripciones para una nueva edición del Ciclo Hacer Cine, con el propósito de continuar fortaleciendo la formación audiovisual en Pergamino y generar nuevas oportunidades para quienes buscan desarrollarse en el ámbito del cine y la producción audiovisual.

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