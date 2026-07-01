miércoles 01 de julio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    El ciclo Hacer Cine superó las expectativas y prepara el rodaje de dos cortometrajes realizados en Pergamino

    Los alumnos ya trabajan en la preproducción de dos cortos que serán filmados en la ciudad y continúa abierta la convocatoria para el casting de uno de ellos.

    1 de julio de 2026 - 12:29
    Ciclo Hacer Cine. El equipo organizador se encuentra realizando el casting para seleccionar a los actores y actrices.

    Ciclo Hacer Cine. El equipo organizador se encuentra realizando el casting para seleccionar a los actores y actrices.

    CICLO HACER CINE

    El Espacio Cine Pergamino cerró con un balance altamente positivo la primera edición del Ciclo Hacer Cine, una propuesta de formación audiovisual impulsada por el comunicador audiovisual y músico Lucas Riolfo que comenzó en abril y logró una convocatoria muy superior a la esperada.

    Lee además
    Referente del rock y el tango argentino, Daniel Melingo desarrolló una destacada trayectoria artística durante más de cuatro décadas.
    Cultura y espectáculos

    Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años
    Pablo Rodríguez junto a los niños y la docente Sabrina Santini y la directora Miriam Rotela.
    Cultura

    Pablo Rodríguez abrió las puertas de su taller a alumnos del Jardín de Infantes Nº 909 de Urquiza

    Con el objetivo de brindar herramientas concretas para quienes desean iniciarse en el mundo de la realización audiovisual, el ciclo ofreció una capacitación de carácter práctico, en la que los participantes pudieron formarse en áreas como guion, actuación, sonido, producción y realización cinematográfica. La respuesta del público y el compromiso demostrado por los alumnos durante el desarrollo de los talleres llevaron a que la experiencia trascendiera el ámbito de la capacitación para convertirse en una producción audiovisual real.

    Como cierre del proceso formativo, los participantes ya trabajan en la etapa de preproducción de dos cortometrajes íntegramente gestados en el marco del ciclo. Ambos proyectos serán filmados en Pergamino y permitirán que los estudiantes apliquen en un set de rodaje profesional los conocimientos adquiridos durante los meses de trabajo.

    Ciclo Hacer Cine: Casting para cortometrajes

    En este contexto, el equipo organizador se encuentra realizando el casting para seleccionar a los actores y actrices que integrarán el elenco de una de las producciones. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 6 de julio y está dirigida a personas con apariencia adolescente. Quienes deseen participar pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @jorgemiguelmusica o enviar un mensaje al WhatsApp 2473 506282.

    Desde la coordinación del espacio destacaron que el entusiasmo y la dedicación de los alumnos fueron determinantes para avanzar con la realización de los cortometrajes, concebidos como una instancia de aprendizaje en un contexto profesional y colaborativo.

    El éxito alcanzado por esta primera edición también despertó un marcado interés entre quienes no lograron sumarse al ciclo inicial. Por ese motivo, desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se anunciará la apertura de inscripciones para una nueva edición del Ciclo Hacer Cine, con el propósito de continuar fortaleciendo la formación audiovisual en Pergamino y generar nuevas oportunidades para quienes buscan desarrollarse en el ámbito del cine y la producción audiovisual.

    Temas
    Seguí leyendo

    Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años

    Pablo Rodríguez abrió las puertas de su taller a alumnos del Jardín de Infantes Nº 909 de Urquiza

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez propone una semana de historia, cine, lectura y preservación del patrimonio

    Los Besos llega por primera vez a Junín con un show junto a Lucy Patané

    Thiago Chalon debuta con Roma: un primer disco nacido entre influencias, búsquedas y canciones

    Cine, debate y una charla con la directora: Centro Cultural Registrarte proyecta Nuestra cosa perdida

    La Banda Municipal ofrecerá un concierto para mostrar el repertorio que queda fuera de los actos protocolares

    Cultura prepara unas vacaciones de invierno con espectáculos, talleres y propuestas inclusivas para la familia

    Un fin de semana con propuestas para todos los gustos en Pergamino

    Con Supergirl y Obsession se renueva la cartelera de Cinema Pergamino

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ciclo Hacer Cine. El equipo organizador se encuentra realizando el casting para seleccionar a los actores y actrices.
    Cultura y espectáculos

    El ciclo Hacer Cine superó las expectativas y prepara el rodaje de dos cortometrajes realizados en Pergamino
    La Policía tiene una foto del joven Alan Giani en la ruta 188 a la altura de Rojas registrada el fin de semana.

    Desesperada búsqueda de Alan Giani: lo buscan en Junín tras una semana sin novedades y comparten su imagen

    Por segunda vez en la temporada, Defensores Unidos no tiene DT: este martes 30 de junio se confirmó la salida de Gustavo Puebla de la conducción técnica del plantel profesional.

    Cambios en CADU de Zárate: se confirmó la salida de Gustavo Puebla del primer equipo

    El paro docente en Ramallo tuvo un fuerte impacto este martes y registró una adhesión superior al 95% en la mayoría de los establecimientos educativos del distrito, de acuerdo con relevamientos realizados en distintas escuelas.

    Paro docente en Ramallo: la adhesión superó el 95% y casi no hubo clases en las escuelas

    A partir de este miércoles 1° de julio ya rige el nuevo valor del boleto del transporte urbano de pasajeros en San Nicolás, cuya tarifa plana asciende a $1.935. Por su parte, el boleto escolar tiene un valor de $774.

    San Nicolás: Ya rige el nuevo boleto de colectivo, la tarifa plana pasó a costar $1.935