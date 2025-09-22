Desde la Municipalidad de Pergamino advirtieron: "Los Contenedores de Basura no son volquetes"

En los últimos días, la Municipalidad de Pergamino recibió reclamos de vecinos de los barrios Martín Illia y 25 de Mayo por el uso indebido de los contenedores verdes. Según informaron, algunas personas arrojaron en ellos residuos voluminosos, escombros y tierra, elementos que no están permitidos.

En todos los barrios de Pergamino hay problemas por el uso incorrecto. Contenedores de Basura Es fundamental recordar que los contenedores verdes no son volquetes, sino que están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios. Cuando se los utiliza de manera incorrecta, se dañan y dejan de cumplir su función, generando perjuicios para toda la comunidad.

“Cuidar los contenedores es cuidarnos entre todos y contribuir a una ciudad más limpia y ordenada”, remarcaron desde el área de Servicios Públicos.

Para el descarte de residuos voluminosos, la Municipalidad ofrece un servicio especial y gratuito, que se puede solicitar a través del 147.

Reclamos en Pergamino Asimismo, ante la detección de personas arrojando residuos indebidos en los contenedores verdes, los vecinos pueden realizar la denuncia mediante el programa Ojos en Alerta, al 2477 621115, o comunicarse con el WhatsApp del 147 (2477 534245), donde es posible enviar fotos, ubicación o videos que permitan actuar de manera rápida y eficaz.

Compartí esta nota en redes sociales:





