viernes 08 de agosto de 2025
    • SUTEBA denuncia el grave estado edilicio de la Escuela N°19 de Zárate y reclama soluciones inmediatas

    Suteba advierte sobre humedad, deterioro y mobiliario en mal estado en la Secundaria N°19 de Zárate y exige obras urgentes.

    8 de agosto de 2025 - 13:49
    SUTEBA denuncia el grave estado edilicio de la escuela secundaria N19 de Zárate y reclaman soluciones inmediatas

    LAOPINION

    El gremio docente constató humedad, paredes deterioradas y mobiliario en mal estado en el establecimiento. Reclaman al Municipio y al Consejo Escolar obras urgentes para garantizar condiciones seguras y adecuadas. La comunidad educativa espera definiciones concretas

    SUTEBA Zarate

    El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), filial Zárate, denunció públicamente el grave estado edilicio de la Escuela Secundaria N°19, donde todavía no se han iniciado las obras de refacción imprescindibles para su funcionamiento.

    Durante una inspección reciente, representantes gremiales constataron problemas como humedad persistente, pintura descascarada y mobiliario deteriorado, condiciones que —advirtieron— afectan la calidad educativa y la salud de alumnos y docentes.

    Estado calamitoso de la escuela

    Las imágenes difundidas por Suteba muestran aulas que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y comodidad, dificultando el normal desarrollo de las clases. El sindicato remarcó que las deficiencias no son nuevas y que, pese a los reclamos reiterados, la respuesta oficial no llega.

    Exigencia inmediata

    «Exigimos al Municipio de Zárate y al Consejo Escolar que actúen con la celeridad y responsabilidad que esta situación amerita», indicaron desde la organización, alertando que la falta de soluciones podría derivar en la interrupción prolongada del ciclo lectivo.

    La comunidad educativa espera definiciones concretas y rápidas para garantizar un espacio digno y seguro para estudiantes y trabajadores de la educación.

