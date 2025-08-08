SUTEBA denuncia el grave estado edilicio de la Escuela N°19 de Zárate y reclama soluciones inmediatas

SUTEBA denuncia el grave estado edilicio de la escuela secundaria N19 de Zárate y reclaman soluciones inmediatas

El gremio docente constató humedad, paredes deterioradas y mobiliario en mal estado en el establecimiento. Reclaman al Municipio y al Consejo Escolar obras urgentes para garantizar condiciones seguras y adecuadas. La comunidad educativa espera definiciones concretas

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), filial Zárate , denunció públicamente el grave estado edilicio de la Escuela Secundaria N°19, donde todavía no se han iniciado las obras de refacción imprescindibles para su funcionamiento.

Durante una inspección reciente, representantes gremiales constataron problemas como humedad persistente, pintura descascarada y mobiliario deteriorado, condiciones que —advirtieron— afectan la calidad educativa y la salud de alumnos y docentes.

Las imágenes difundidas por Suteba muestran aulas que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y comodidad, dificultando el normal desarrollo de las clases. El sindicato remarcó que las deficiencias no son nuevas y que, pese a los reclamos reiterados, la respuesta oficial no llega.

Exigencia inmediata

«Exigimos al Municipio de Zárate y al Consejo Escolar que actúen con la celeridad y responsabilidad que esta situación amerita», indicaron desde la organización, alertando que la falta de soluciones podría derivar en la interrupción prolongada del ciclo lectivo.

La comunidad educativa espera definiciones concretas y rápidas para garantizar un espacio digno y seguro para estudiantes y trabajadores de la educación.