Fiesta del Chamamé y Expo Colectividades en Zárate: multitudinaria celebración familiar en el Parque Urbano

Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22, el Parque Urbano fue protagonista del disfrute familiar en el marco de la Fiesta Popular del Chamamé junto a una nueva edición de la Expo Colectividades, una gran propuesta cultural gratuita que impulsó el Municipio de Zárate.

El Parque Urbano de Zárate se transformó en un gran punto de encuentro para la familia y la cultura durante el último fin de semana, con la realización de la Fiesta Popular del Chamamé junto a una nueva edición de la Expo Colectividades, una propuesta gratuita que convocó a cientos de vecinos y visitantes de ciudades cercanas.

Zárate: CADU volvió a sufrir una derrota en Merlo y profundiza una preocupante racha sin goles

Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero, el espacio público fue escenario de una celebración que combinó música en vivo, danzas tradicionales y propuestas gastronómicas representativas de distintas culturas. La iniciativa, impulsada por el Municipio de Zárate, tuvo como objetivo fortalecer la identidad cultural y promover el encuentro entre familias.

Desde temprano, el predio comenzó a llenarse de vecinos que recorrieron los stands de colectividades, disfrutaron de comidas típicas y participaron de actividades pensadas para todas las edades. El clima acompañó cada jornada y permitió que el festival se desarrollara con gran concurrencia.

El intendente municipal, Marcelo Matzkin, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, y el secretario de Cultura, Julio Belando, participaron del evento y destacaron la importancia de generar espacios culturales abiertos y accesibles para toda la comunidad.

Reconocimiento a Monchito Merlo y una noche inaugural inolvidable

Uno de los momentos más destacados del festival fue el reconocimiento al artista chamamecero Monchito Merlo, quien recibió una placa homenaje por su trayectoria y su aporte a la música popular argentina. El reconocimiento fue entregado por las autoridades municipales antes de su presentación en el escenario principal.

La primera jornada contó con una variada programación artística que incluyó al Ballet Alas de mi Patria; Alfredo Bello y Lorenzo Bello con sus guitarras; el Ballet Flor de Lino junto a Rocío Grizzia; Luna Mística; y el Taller Municipal de Folclore.

El cierre estuvo a cargo de Monchito Merlo, cuyo espectáculo fue ovacionado por el público zarateño y por visitantes provenientes de localidades vecinas, consolidando una apertura cargada de emoción y tradición.

Shows, danzas y tradición durante todo el fin de semana

El sábado continuó la celebración con nuevas presentaciones artísticas que mantuvieron el entusiasmo del público. Subieron al escenario Monchito Gómez y Andrés el Formoseño; el Ballet 7 de Abril; La Zumbada; el Ballet Tradiciones de Escalada; La Mezclura; el Ballet Bucaré; y Heredando Raíces, ofreciendo un repertorio que combinó folklore, danza y música regional.

La Expo Colectividades, en paralelo, permitió a los asistentes recorrer distintos espacios culturales y gastronómicos que representaron tradiciones de diversas comunidades, reforzando el espíritu integrador del evento.

Desde el Municipio destacaron la participación de artistas locales y regionales, así como el acompañamiento del público durante las tres jornadas, subrayando que este tipo de propuestas fortalecen el acceso a la cultura y consolidan al Parque Urbano como un escenario central para eventos masivos.

La Fiesta Popular del Chamamé y Expo Colectividades volvió así a posicionarse como una de las celebraciones culturales más convocantes del calendario local, reafirmando el valor de la música, la tradición y el encuentro comunitario como pilares de la identidad zarateña.