Zárate: CADU volvió a sufrir una derrota en Merlo y profundiza una preocupante racha sin goles

Defensores Unidos cayó 1-0 ante Argentino de Merlo. Pese a las intervenciones de Fabricio Henricot, el "Celeste" sigue sin encontrar juego ni el gol: ya suma siete partidos sin convertir.

Defensores Unidos de Zárate atraviesa un inicio de temporada complejo. La derrota 1-0 ante Argentino de Merlo volvió a exponer las dificultades ofensivas y la falta de conexión colectiva de un equipo que lleva siete partidos sin marcar y empieza a mirar con preocupación su presente futbolístico.

El Municipio de Zárate aclaró que nunca se suspendieron sepelios pese a demoras administrativas

Fiesta del Chamamé y Expo Colectividades en Zárate: multitudinaria celebración familiar en el Parque Urbano

El conjunto dirigido por Martín Rolón fue superado desde el arranque en el estadio Juan Carlos Brieva. El local asumió el protagonismo, manejó mejor la pelota y generó las situaciones más claras durante la primera mitad.

El arquero Fabricio Henricot sostuvo al “Celeste” con intervenciones clave ante remates que tenían destino de gol. Recién sobre el final del primer tiempo, Tomás Ferreyra probó desde afuera del área y obligó al arquero Alejo Tello a enviar la pelota al córner. También estuvo cerca Martín Giménez con un intento olímpico que fue despejado en la línea.

En el comienzo del complemento llegó el golpe decisivo. Brian Martin definió cruzado a los cinco minutos tras una jugada que dejó dudas defensivas y estableció el 1-0 para el local.

A partir de allí, Defensores Unidos intentó reaccionar, pero repitió errores que ya se volvieron habituales: abuso del pelotazo, líneas desconectadas y escasa generación de juego asociado. La chance más clara llegó a los 25 minutos, cuando Martín Giménez falló increíblemente debajo del arco tras un desborde de Ferreyra.

Pese a los cambios introducidos por el cuerpo técnico, incluido el ingreso de Lautaro Montani para darle mayor dinámica al mediocampo, el equipo nunca logró imponer condiciones ni generar un asedio sostenido.

Sequía goleadora y un calendario exigente por delante

El dato estadístico refleja el momento que atraviesa el equipo zarateño: CADU acumula siete encuentros sin convertir, contando el cierre de la temporada pasada. El último gol fue obra de Luis Olivera ante Talleres de Remedios de Escalada.

El cuerpo técnico tendrá ahora una semana clave para corregir errores y recuperar confianza antes de una seguidilla determinante. El próximo compromiso será como local frente a Arsenal de Sarandí, luego visitará a Excursionistas y más adelante llegará el esperado cruce ante Villa Dálmine, un duelo que no se disputa desde 2014.

Con urgencias futbolísticas y la necesidad de reencontrarse con el gol, Defensores Unidos busca recuperar el rumbo antes de que la preocupación se transforme en presión deportiva.