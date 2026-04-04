De Pergamino y Arroyo Dulce a la luna en la misión Artemis II: los científicos de la región involucrados

Los científicos argentinos estuvieron involucrados en la misión Artemis II de alunizaje tripulado de la última semana.

Pergamino , Arroyo Dulce y una institución local estuvieron vinculada a las comunicaciones quedaron asociados esta semana a uno de los acontecimientos científicos más trascendentes de los últimos años: el lanzamiento de Artemis II, la misión de la NASA que volverá a llevar seres humanos a orbitar la Luna después de más de medio siglo.

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Detrás de ese hito internacional aparecen tres presencias del norte bonaerense: el doctor en Ingeniería Pablo Andrés Servidia; el decano universitario Marcos Actis y el trabajo reservado del Radio Club Pergamino en tareas de apoyo técnico.

Pablo Andrés Servidia nació en Pergamino en 1974 y su formación académica comenzó en el antiguo Colegio Industrial, donde obtuvo el título de técnico electrónico. Más tarde cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires, donde también alcanzó el doctorado en Ingeniería.

Su especialización en control de actitud y posición lo llevó a integrarse a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, organismo desde el cual hoy participa en uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del país: el satélite ATENEA, un microsatélite desarrollado íntegramente por instituciones argentinas que forma parte de la misión Artemis II.

Dentro del equipo nacional, Servidia cumple funciones en el sistema de control de orientación, un aspecto esencial para asegurar la estabilidad del nanosatélite una vez liberado en el espacio profundo. Su trabajo forma parte de una ingeniería extremadamente precisa: mantener el artefacto correctamente posicionado para garantizar mediciones, transmisión de datos y operación autónoma.

Proyecto argentino lunar

ATENEA es un CubeSat de clase 12U, con dimensiones aproximadas de 30 por 20 por 20 centímetros, diseñado para operar más allá de la órbita terrestre baja. Su misión será medir radiación en trayectorias altas, validar componentes electrónicos sometidos a condiciones extremas, probar comunicaciones de largo alcance y generar información para futuras misiones.

El desarrollo reúne a la CONAE, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San Martín, Comisión Nacional de Energía Atómica, VENG S.A. y otras instituciones científicas.

Una vez separado de la nave Orion, ATENEA será uno de los primeros satélites liberados durante el trayecto. El dispositivo argentino fue seleccionado entre numerosas propuestas internacionales y será el único representante latinoamericano en esta misión.

Orgullo desde Arroyo Dulce

Otro nombre ligado a esta historia es el de Marcos Actis, oriundo de Arroyo Dulce, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro Tecnológico Aeroespacial.

Desde Estados Unidos, donde siguió de cerca las instancias previas al despegue, compartió públicamente una reflexión cargada de emoción: recordó que cuando dejó su pueblo soñaba con viajar al espacio y que hoy el satélite construido en el centro tecnológico que dirige acompaña a astronautas en el regreso a la órbita lunar, del mismo modo que alguna vez lo inspiró la misión Apolo 8.

Actis destacó además que el desarrollo de ATENEA representa años de trabajo científico argentino sostenido y una demostración concreta de capacidad tecnológica nacional en escenarios de máxima exigencia internacional.

Seguimiento local

A este entramado se sumó también el Radio Club Pergamino, cuya participación fue reconocida oficialmente por AMSAT Argentina, entidad dedicada al trabajo con satélites de radioaficionados.

La institución local recibió un agradecimiento formal por su apoyo en tareas de seguimiento vinculadas a Artemis II. En la comunicación oficial aparece identificado como LU1DNQ, junto al logo institucional y la referencia directa a la misión.

Desde el entorno técnico evitaron brindar detalles específicos porque desde ámbitos vinculados a la NASA solicitaron estricta confidencialidad respecto de ciertos aspectos operativos. De todos modos, se confirmó que la colaboración se relacionó con monitoreo de señales y asistencia dentro de protocolos internacionales de seguimiento.

El Radio Club Pergamino ya había intervenido en actividades similares mediante lanzamientos de globos, pico-globos y cargas útiles experimentales capaces de transmitir telemetría.

Nueva etapa espacial

La misión Artemis II constituye el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde 1972. Cuatro astronautas viajarán durante aproximadamente diez días en una trayectoria que rodeará el satélite natural antes del regreso al planeta.

Además de validar sistemas de soporte vital y navegación, esta expedición marca el inicio de una nueva etapa de exploración lunar con proyección hacia futuras misiones de alunizaje.

En ese contexto global, la presencia de profesionales y operadores vinculados a Pergamino adquiere una dimensión singular: nombres surgidos de escuelas, instituciones y pueblos de esta región forman parte de una operación científica observada por el mundo entero.