martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La otra cara de la cosecha: el rinde le ganó a la calidad del trigo

    Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba confirmó que el volumen récord de producción impactó negativamente en los niveles de proteína, con un 84% de las muestras por debajo de los estándares óptimos de calidad del trigo.

    27 de enero de 2026 - 14:20
    Preocupa la calidad del trigo en el sector industrial.

    Preocupa la calidad del trigo en el sector industrial.

    La vieja máxima del campo argentino volvió a cumplirse con rigor estadístico en la última campaña fina: cuando la balanza se inclina hacia el tonelaje, la calidad del trigo suele pagar el precio. Los resultados del reciente relevamiento realizado por la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba para el ciclo 2025/26 dejan poco margen para la interpretación, revelando que el éxito productivo de este año tuvo como contracara un marcado retroceso en los indicadores comerciales del cereal.

    Lee además
    El Gobierno insiste en desburocratizar la ganadería. 

    Ganadería: el Gobierno refuerza el rumbo desregulador apostando a más libertad
    La industria está enfrentando un conjunto de problemas que afectan directamente su rentabilidad.

    La industria frigorífica en alerta: señales de ajuste y riesgo empresario hacia 2026

    El fenómeno no es nuevo, pero su profundidad en esta campaña marca un precedente importante. La ecuación es casi matemática: a falta de una fertilización intensiva —muchas veces limitada por márgenes de rentabilidad ajustados—, el mayor volumen de grano diluye los componentes proteicos.

    Así, lo que comenzó como una fiesta de rindes en los lotes terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza frente a las pizarras de los laboratorios y las terminales portuarias.

    Indicadores bajo la lupa

    El estudio, basado en el análisis de muestras representativas de casi 97.000 toneladas, arrojó un peso hectolítrico promedio de 79,35 kg/hl, pero la señal de alerta se encendió en el contenido proteico, que promedió un magro 9,1%. El dato más contundente indica que el 83,8% de la mercadería analizada se ubicó por debajo del 11%, el umbral crítico a partir del cual el mercado aplica penalizaciones por baja calidad.

    Embed - Bolsa de Cereales de Córdoba on Instagram: "Analizá tus semillas para tomar decisiones con información confiable Asesorate con nuestros profesionales. Contactanos [email protected]"
    View this post on Instagram

    Incluso más preocupante es que casi un 40% de la cosecha ni siquiera alcanzó el 9% de proteína, quedando expuesta a los mayores descuentos comerciales de la escala. En cuanto al gluten húmedo, el promedio se situó en un 20,4%. Si bien la mayoría de las muestras mantuvo la aptitud industrial necesaria para la ligazón en el proceso de panificación, un 7,9% no logró cumplir con este requisito esencial.

    El impacto en la liquidación final

    La tipificación comercial reflejó esta heterogeneidad negativa. Apenas un 37,8% de lo cosechado pudo encuadrarse en el Grado 1, mientras que el resto se repartió entre los grados 2 y 3. No obstante, el dato que terminó por opacar los números del productor fue el 22,4% de las muestras que quedaron directamente fuera de estándar.

    Este último grupo se vio afectado principalmente por la incidencia del rubro "panza blanca", con valores que superaron el 40%, sumando descuentos adicionales a los ya mencionados por falta de proteína. En síntesis, el ciclo 2025/26 será recordado como una campaña de granos abundantes pero "livianos" en valor agregado, donde los altos rendimientos por hectárea se vieron limados por factores de liquidación que castigaron la falta de nutrición del cultivo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ganadería: el Gobierno refuerza el rumbo desregulador apostando a más libertad

    La industria frigorífica en alerta: señales de ajuste y riesgo empresario hacia 2026

    Deficit hídrico: la soja pelea por resistir en una campaña donde La Niña aprieta

    Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

    Unnoba será anfitrión en Expoagro de un encuentro de jóvenes del agro

    Luego de seis años, Vicentin comenzó a pagar a sus acreedores y busca reactivarse

    Fiesta del Durazno: San Pedro ya palpita su gran evento con el respaldo del INTA

    Verano en tensión: el clima enciende una luz amarilla sobre la gruesa

    La fina hace historia de la mano del trigo y pone al agro en primer plano

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos
    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos