jueves 29 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Prueba en 500.000 hectáreas: Córdoba es la primera provincia en tener un seguro de multicobertura agrícola

    Participan cuatro empresas aseguradoras y es para sequía, heladas, granizo, inundaciones, exceso de lluvias, viento, falta de piso e incendio.

    29 de enero de 2026 - 10:21
    Si bien es una cobertura catastrófica que cubre el 50% del rinde zonal, da estabilidad al productor&nbsp;si tiene un año malo.&nbsp;

    Si bien es una cobertura catastrófica que cubre el 50% del rinde zonal, da estabilidad al productor si tiene un año malo. 

    SHUTTERSTOCK.

    Córdoba es la primera provincia del país en instrumentar un programa de Multicobertura Agrícola. La prueba piloto alcanza exclusivamente a productores adheridos al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), lo que permite garantizar trazabilidad, control técnico y un esquema transparente y auditable de gestión del riesgo.

    Lee además
    Preocupa la calidad del trigo en el sector industrial.

    La otra cara de la cosecha: el rinde le ganó a la calidad del trigo
    Los hermanos Matteo (7) y Antuan (10) Cerisola, oriundos de Villa Ramallo, fueron seleccionados para participar del Clinics Barça Academy, que se desarrollará en Barcelona entre el 21 y el 28 de marzo, tras destacarse en el campus realizado en Rosario a fines del año pasado. 

    Villa Ramallo: Matteo y Antuan se entrenan en la provincia de Córdoba antes de viajar a Barcelona

    La cobertura alcanza a 500.000 hectáreas de soja y maíz, con monitoreo satelital continuo, modelos paramétricos y respaldo internacional. Participan cuatro compañías.

    El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, firmó el acta compromiso con representantes de la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira); autoridades de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (Idecor) y Asesores Córdoba (Asecor) y de las compañías La Segunda, San Cristóbal, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y El Norte, además de representantes de la Mesa de Enlace provincial.

    ¿Cómo funciona el seguro multirriesgo?

    El modelo es una "herramienta inédita" en la provincia diseñada para brindar cobertura integral frente a sequía, heladas, granizo, inundaciones, exceso de lluvias, viento, falta de piso e incendio. Se activa cuando el rendimiento obtenido por productor y cultivo se ubica por debajo de un umbral definido para cada zona y garantiza un piso que permite cubrir los costos.

    La superficie cubierta de los inscriptos no puede superar la declarada por cada CUIT en su Unidad de Manejo del Programa BPAs, garantizando coherencia técnica, trazabilidad y auditoría del proceso.

    Condiciones de cobertura, control y beneficios para el productor

    El seguro indemniza cuando el rendimiento obtenido por productor (por CUIT y por cultivo) resulta inferior al rendimiento gatillo definido para cada zona. El productor cobra la diferencia hasta los límites previstos en la póliza. La inscripción y la cobertura no tienen costo para el productor, al formar parte de la prueba piloto provincial.

    Según explicó Busso, la iniciativa busca “resguardar la productividad de los establecimientos agropecuarios adheridos a las BPAs, brindando herramientas para mitigar los riesgos climáticos recurrentes y fortalecer la sustentabilidad del sistema productivo provincial”.

    Fuente: La Nación.

    Temas
    Seguí leyendo

    La otra cara de la cosecha: el rinde le ganó a la calidad del trigo

    Villa Ramallo: Matteo y Antuan se entrenan en la provincia de Córdoba antes de viajar a Barcelona

    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    La SSN advierte sobre intentos de contacto fraudulentos

    Seguros: La tecnología no evita un choque, pero está cambiando el mercado

    La SSN actualiza su Portal de Datos Abiertos con nuevos datasets sobre el mercado asegurador

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

    Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local
    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    INTA Jesús María advirtió sobre la detección de chicharrita del maíz en la región

    ¿Tiempo de chicharritas en maíz? el monitoreo temprano define su manejo

    Esta vez, la luz no apunta a lo externo sino a algo más íntimo: nuestra forma de expresarnos, de ocupar espacio y de vincularnos con el reconocimiento.

    Llega la Luna llena en Leo: ¿cuáles son los 4 signos más afectados?

    La empanada tucumana fue considerada la mejor del mundo.

    Un ranking internacional consagró a la empanada tucumana como la mejor del mundo