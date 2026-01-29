Prueba en 500.000 hectáreas: Córdoba es la primera provincia en tener un seguro de multicobertura agrícola

Si bien es una cobertura catastrófica que cubre el 50% del rinde zonal, da estabilidad al productor si tiene un año malo.

Córdoba es la primera provincia del país en instrumentar un programa de Multicobertura Agrícola . La prueba piloto alcanza exclusivamente a productores adheridos al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), lo que permite garantizar trazabilidad, control técnico y un esquema transparente y auditable de gestión del riesgo.

La cobertura alcanza a 500.000 hectáreas de soja y maíz, con monitoreo satelital continuo, modelos paramétricos y respaldo internacional. Participan cuatro compañías.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, firmó el acta compromiso con representantes de la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira); autoridades de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (Idecor) y Asesores Córdoba (Asecor) y de las compañías La Segunda, San Cristóbal, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y El Norte, además de representantes de la Mesa de Enlace provincial.

El modelo es una "herramienta inédita" en la provincia diseñada para brindar cobertura integral frente a sequía, heladas, granizo, inundaciones, exceso de lluvias, viento, falta de piso e incendio. Se activa cuando el rendimiento obtenido por productor y cultivo se ubica por debajo de un umbral definido para cada zona y garantiza un piso que permite cubrir los costos.

La superficie cubierta de los inscriptos no puede superar la declarada por cada CUIT en su Unidad de Manejo del Programa BPAs, garantizando coherencia técnica, trazabilidad y auditoría del proceso.

Condiciones de cobertura, control y beneficios para el productor

El seguro indemniza cuando el rendimiento obtenido por productor (por CUIT y por cultivo) resulta inferior al rendimiento gatillo definido para cada zona. El productor cobra la diferencia hasta los límites previstos en la póliza. La inscripción y la cobertura no tienen costo para el productor, al formar parte de la prueba piloto provincial.

Según explicó Busso, la iniciativa busca “resguardar la productividad de los establecimientos agropecuarios adheridos a las BPAs, brindando herramientas para mitigar los riesgos climáticos recurrentes y fortalecer la sustentabilidad del sistema productivo provincial”.

Fuente: La Nación.