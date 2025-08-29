Daniel Arimay de Hechos: "Cuando las ideas incomodan, en Salto el intendente intenta taparlas"

En ese sentido, subrayó que “la voz de los vecinos no se tapa con pintura y aerosol. Al contrario: cada vez que intentan callarla, se hace más fuerte”.

Embed - Daniel Arimay on Instagram: "Cuando las ideas incomodan, en Salto el intendente intenta taparlas. Mandan a borrar o rayar murales, levantan pasacalles con vehículos del municipio… pero lo que no pueden borrar es la realidad que vivimos todos los días. Porque lo que falta en Salto no es persecución política ni clientelismo. Faltan obras. Faltan cloacas. Falta asfalto de verdad (no “mejorado”). Falta Segurdad Básicamente falta gestión real. La voz de los vecinos no se tapa con pintura y aerosol. Al contrario: cada vez que intentan callarla, se hace más fuerte. Este 7 de septiembre, votá HECHOS. Decile basta a la vieja política: la del apriete y la amenaza. La que reparte por clientelismo y no por mérito. Nosotros proponemos otra cosa: la política de los HECHOS. Gestión, transparencia, buenas ideas y vivir en paz. #LaBoletaRosa #LaBoletaRosa #HECHOS #EsPorSalto #DaloPorHecho #VotáGestión #SaltoDecide #7DeSeptiembre"