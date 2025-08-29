viernes 29 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Daniel Arimay de Hechos: "Cuando las ideas incomodan, en Salto el intendente intenta taparlas"

    Arimay denunció que levantaron pasacalles y rayaron murales con vehículos municipales. “Lo que no pueden borrar es la realidad”, afirmó.

    29 de agosto de 2025 - 16:10
    Las pintadas que Arimay denuncia al oficialismo de Salto

    Las pintadas que Arimay denuncia al oficialismo de Salto

    LAOPINION

    Denuncia de censura política en Salto: El candidato a concejal por HECHOS en Salto, Daniel Arimay, denunció públicamente que el oficialismo local habría ordenado retirar pasacalles y dañar murales de campaña utilizando vehículos del municipio.

    Lee además
    Manuel Passaglia en Lima

    Manuel Passaglia volvió a Lima y respaldó el reclamo por la autonomía
    Matías Becerro, candidato a concejal por HECHOS en la ciudad de Colón

    Colón: Matías Becerro propone un Seguro Médico Municipal para integrar salud pública y privada.

    “Cuando las ideas incomodan, en Salto el intendente intenta taparlas. Mandan a borrar o rayar murales, levantan pasacalles con vehículos del municipio, pero lo que no pueden borrar es la realidad que vivimos todos los días”, escribió en sus redes sociales.

    “La voz de los vecinos no se tapa con pintura”

    Arimay cuestionó la falta de obras y criticó con dureza lo que definió como una gestión basada en clientelismo y persecución política.

    “Lo que falta en Salto no es persecución política ni clientelismo. Faltan obras. Faltan cloacas. Falta asfalto de verdad (no ‘mejorado’). Falta seguridad. Básicamente, falta gestión real”.

    En ese sentido, subrayó que “la voz de los vecinos no se tapa con pintura y aerosol. Al contrario: cada vez que intentan callarla, se hace más fuerte”.

    Embed - Daniel Arimay on Instagram: "Cuando las ideas incomodan, en Salto el intendente intenta taparlas. Mandan a borrar o rayar murales, levantan pasacalles con vehículos del municipio… pero lo que no pueden borrar es la realidad que vivimos todos los días. Porque lo que falta en Salto no es persecución política ni clientelismo. Faltan obras. Faltan cloacas. Falta asfalto de verdad (no “mejorado”). Falta Segurdad Básicamente falta gestión real. La voz de los vecinos no se tapa con pintura y aerosol. Al contrario: cada vez que intentan callarla, se hace más fuerte. Este 7 de septiembre, votá HECHOS. Decile basta a la vieja política: la del apriete y la amenaza. La que reparte por clientelismo y no por mérito. Nosotros proponemos otra cosa: la política de los HECHOS. Gestión, transparencia, buenas ideas y vivir en paz. #LaBoletaRosa #LaBoletaRosa #HECHOS #EsPorSalto #DaloPorHecho #VotáGestión #SaltoDecide #7DeSeptiembre"
    Temas
    Seguí leyendo

    Manuel Passaglia volvió a Lima y respaldó el reclamo por la autonomía

    Colón: Matías Becerro propone un Seguro Médico Municipal para integrar salud pública y privada.

    "Nunca fuimos del PRO de Ritondo": Javier Martínez marcó diferencias y defendió el proyecto HECHOS

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

    "Mi boleta es la rosa": Javier Martínez y su lista. La de Gustavo Ciuffo y Paula Bustos

    Passaglia: "Con el presupuesto actual, Zárate podría hacer 484 cuadras de pavimento por año"

    Escándalo en Exaltación de la Cruz: cruce en la Sociedad Rural entre candidatos de Hechos y Fuerza Patria

    La Junta Electoral oficializó la boleta de HECHOS para las elecciones del 7 de septiembre

    Manuel Passaglia en Salto: "Acá faltan obras y respuestas a los vecinos"

    Aumentan las cuotas en colegios privados bonaerenses desde septiembre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La educación privada subsidiada sufre un nuevo aumento.

    Aumentan las cuotas en colegios privados bonaerenses desde septiembre

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El sujeto aprehendido fue identificado en las inmediaciones del robo sufrido por una mujer.

    Detuvieron a un sujeto acusado de integrar la banda de ladrones que abordó a una mujer para robarle
    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron en la ruta 8 en la noche de este viernes.

    Hospitalizaron a los conductores de dos motos que chocaron frontalmente en la ruta 8

    Sports pondrá en juego esta tarde su liderazgo frente a Deportivo Acevedo.

    Sports-Deportivo Acevedo, un duelo por la punta de la Primera B del fútbol local

    Así se verá la Luna de sangre el domingo 7 de septiembre. 
    Tendencias

    Una Luna de sangre cargada de mensajes se verá en septiembre en Argentina

    El sujeto de 32 años tenía un pedido de captura por abuso de armas y la mujer de 31 años tenía en su poder el teléfono celular sustraído.

    Investigan las vinculaciones de una pareja con el robo al empleado de una distribuidora