martes 02 de septiembre de 2025
    • ARBA amplió hasta 3,5 millones de pesos el monto para tramitar la demanda exprés online

    Con esta decisión de Arba, más del 95% de quienes poseen saldos a favor acumulados podrán solicitar su devolución a través de esta vía digital.

    2 de septiembre de 2025 - 14:25
    La medida  de Arba forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites.

    La medida  de Arba forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites.

    ARBA

    La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se amplió en un 250% el monto para la presentación de la demanda exprés online de repetición de saldos a favor (SAF), que pasó de 1.000.000 a 3.500.000 de pesos.

    En los fundamentos de la norma se subraya que la delicada coyuntura económica dificulta el cumplimiento de obligaciones tributarias.

    Con esta decisión publicada en el Boletín Oficial, más del 95% de quienes poseen saldos a favor acumulados podrán solicitar su devolución a través de esta vía digital, que garantiza un proceso ágil, transparente y sin trámites burocráticos. Para quienes cumplan con los requisitos formales, el reintegro se efectivizará en un plazo de menos de 72 horas hábiles, otorgando rapidez y previsibilidad al sector privado.

    El cambio permitirá que cerca de la mitad de las demandas de repetición se resuelvan automáticamente.

    La medida forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites, reducir la carga tributaria y devolver liquidez a las empresas y contribuyentes cumplidores.

    Devoluciones

    El Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que cuando asumió Axel Kicillof, los saldos a favor acumulados representaban más de tres meses de impuesto declarado, producto de años de una lógica que castigaba la formalización. “Hoy ese indicador se redujo a 0,9, lo que significó devolver más de un billón de pesos en capital de trabajo al sector privado”, agregó.

    Qué otras medidas tomó ARBA

    Esta decisión se suma a un conjunto de medidas que buscan reordenar el esquema tributario y favorecer a quienes cumplen, como la digitalización de comprobantes de retención, la inscripción automática y depuración de agentes de recaudación, la simplificación para pymes y profesionales, y la implementación del régimen de Saldos a Favor Cero (SAF 0), que asegura que las y los contribuyentes no acumulen créditos innecesarios con el fisco y dispongan de mayor liquidez para la producción y el empleo.

    “Lo cierto es que, cuando asumimos, la recaudación se sostenía principalmente en las retenciones bancarias. Hoy, en cambio, el canal central son los pagos directos. Con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos logramos excluir a más de 1,3 millones de contribuyentes de todos los regímenes de retenciones, y con el nuevo régimen para buenos cumplidores profundizamos ese mismo camino”, concluyó Girard.

    Temas
