Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

El pergaminense Tomás Casquero sigue consolidando su gran presente en el tablero, esta vez con una actuación internacional en el XIV Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez , que se disputa en la ciudad brasileña de Florianópolis hasta el viernes próximo.

En la categoría Sub 9 , “Tomi” ya dejó su huella en dos de las tres modalidades. El domingo obtuvo un meritorio cuarto puesto en la modalidad Blitz (3+2), al sumar seis puntos producto de cinco victorias, dos empates (tablas) y dos derrotas. El niño que representa al Club Social Pergamino empató en el tercer lugar, pero el sistema de desempate lo ubicó en el cuarto escalón entre los 21 participantes, siendo el mejor clasificado entre los ajedrecistas argentinos.

También el domingo, en la modalidad de partidas rápidas (10+5), Casquero también fue protagonista: llegó a ocupar los primeros puestos durante gran parte del torneo, pero dos caídas en las rondas finales lo relegaron al octavo lugar, con un total de cuatro puntos (cuatro triunfos y tres derrotas) sobre un total de 20 participantes. Pese al resultado, volvió a destacarse como el único representante argentino en el Top 10.

Hasta el viernes, Casquero continuará compitiendo en la modalidad “pensada” o clásica, en la que buscará cerrar su participación panamericana con otra actuación positiva en este certamen que reúne a los jóvenes talentos del ajedrez de todo el continente.

Cuadro Casquero Ràpidas

Un 2025 de alto vuelo

Este desempeño internacional se suma a un año brillante para el pergaminense. Con 8 años, ya ha conquistado múltiples torneos provinciales y nacionales. En julio se consagró campeón argentino escolar Sub 9 en Vicente López y en 2024 ya había sido campeón argentino Sub 8.

En este año también fue doble medallista de plata en el Campeonato Sudamericano Escolar en Temuco, Chile, en las modalidades Clásica y Blitz, siendo el único argentino. Además, está liderando con paso perfecto el Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires en la categoría Sub 12, donde compite frente a jugadores de mayor edad y ha ganado cinco fechas invicto.

Detrás de estos logros hay un trabajo constante y metódico. Entrena bajo la guía del Maestro FIDE Hernán Perelman, representa al Club Social Pergamino y cuenta con el incondicional apoyo de su familia. “Tomi” no solo demuestra talento, sino también una madurez y dedicación poco comunes. Su participación en el Panamericano Escolar reafirma su enorme futuro.