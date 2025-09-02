martes 02 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

    El ajedrecista pergaminense fue cuarto en Blitz y octavo en Rápidas en Sub 9 en el certamen que se disputa en Florianópolis. Sigue compitiendo hasta el viernes.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    2 de septiembre de 2025 - 14:32
    Tomás Casquero está participando en el XIV Panamericano Escolar de Ajedrez.

    Tomás Casquero está participando en el XIV Panamericano Escolar de Ajedrez.

    FAMILIA CASQUERO

    El pergaminense Tomás Casquero sigue consolidando su gran presente en el tablero, esta vez con una actuación internacional en el XIV Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez, que se disputa en la ciudad brasileña de Florianópolis hasta el viernes próximo.

    Lee además
    Douglas Haig llegó a seis derrotas consecutivas e igualó su peor racha de la historia.

    Con nuevo DT, Douglas Haig tampoco pudo ganar
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    En la categoría Sub 9, “Tomi” ya dejó su huella en dos de las tres modalidades. El domingo obtuvo un meritorio cuarto puesto en la modalidad Blitz (3+2), al sumar seis puntos producto de cinco victorias, dos empates (tablas) y dos derrotas. El niño que representa al Club Social Pergamino empató en el tercer lugar, pero el sistema de desempate lo ubicó en el cuarto escalón entre los 21 participantes, siendo el mejor clasificado entre los ajedrecistas argentinos.

    Casquero Resultados Blitz

    También el domingo, en la modalidad de partidas rápidas (10+5), Casquero también fue protagonista: llegó a ocupar los primeros puestos durante gran parte del torneo, pero dos caídas en las rondas finales lo relegaron al octavo lugar, con un total de cuatro puntos (cuatro triunfos y tres derrotas) sobre un total de 20 participantes. Pese al resultado, volvió a destacarse como el único representante argentino en el Top 10.

    Hasta el viernes, Casquero continuará compitiendo en la modalidad “pensada” o clásica, en la que buscará cerrar su participación panamericana con otra actuación positiva en este certamen que reúne a los jóvenes talentos del ajedrez de todo el continente.

    Cuadro Casquero Ràpidas

    Un 2025 de alto vuelo

    Este desempeño internacional se suma a un año brillante para el pergaminense. Con 8 años, ya ha conquistado múltiples torneos provinciales y nacionales. En julio se consagró campeón argentino escolar Sub 9 en Vicente López y en 2024 ya había sido campeón argentino Sub 8.

    En este año también fue doble medallista de plata en el Campeonato Sudamericano Escolar en Temuco, Chile, en las modalidades Clásica y Blitz, siendo el único argentino. Además, está liderando con paso perfecto el Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires en la categoría Sub 12, donde compite frente a jugadores de mayor edad y ha ganado cinco fechas invicto.

    Detrás de estos logros hay un trabajo constante y metódico. Entrena bajo la guía del Maestro FIDE Hernán Perelman, representa al Club Social Pergamino y cuenta con el incondicional apoyo de su familia. “Tomi” no solo demuestra talento, sino también una madurez y dedicación poco comunes. Su participación en el Panamericano Escolar reafirma su enorme futuro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Con nuevo DT, Douglas Haig tampoco pudo ganar

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    Sports-Deportivo Acevedo, un duelo por la punta de la Primera B del fútbol local

    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    Juventud le cortó la racha ganadora a Argentino en el inicio del Clausura de la APB

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tomás Casquero está participando en el XIV Panamericano Escolar de Ajedrez.

    Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

    Por Fernando Bongiovanni
    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    La medida  de Arba forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites.

    ARBA amplió hasta 3,5 millones de pesos el monto para tramitar la demanda exprés online

    Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos en San Pedro

    San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?