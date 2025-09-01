José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

En una decisión que sorprendió al ambiente del automovilismo, José Rasuk le confirmó a LA OPINION que no continuará compitiendo ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up. El piloto pergaminense, de 30 años, resolvió "por razones personales" no seguir participando en estas dos categorías, en las que era protagonista con destacadas actuaciones. “Agradezco a los hinchas que me aguantaron durante todos estos años en las buenas y en las malas”, expresó al comunicar su alejamiento de estas dos categorías de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).
