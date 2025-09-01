lunes 01 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    Luego de la exclusión que lo dejó afuera de la Copa de Plata del TC Pista, el piloto pergaminense decidió no continuar en ambas categorías de la ACTC.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    1 de septiembre de 2025 - 14:22
    José Rasuk decidió no continuar ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up.

    José Rasuk decidió no continuar ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up.

    BH FOTOS - HERNAN BARSELLINI

    En una decisión que sorprendió al ambiente del automovilismo, José Rasuk le confirmó a LA OPINION que no continuará compitiendo ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up. El piloto pergaminense, de 30 años, resolvió "por razones personales" no seguir participando en estas dos categorías, en las que era protagonista con destacadas actuaciones. “Agradezco a los hinchas que me aguantaron durante todos estos años en las buenas y en las malas”, expresó al comunicar su alejamiento de estas dos categorías de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).

    Lee además
    José Rasuk y toda su alegría al subirse el podio en Buenos Aires este domingo. Luego sería excluido.

    José Rasuk había hecho podio en Buenos Aires pero lo excluyeron en la técnica
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    La noticia se conoce apenas una semana después de su exclusión en la décima y última fecha de la Etapa Regular del TC Pista, disputada el domingo 24 en el Autódromo de Buenos Aires. Rasuk había logrado en la final un valioso tercer puesto en pista a bordo del Chevrolet Nº 25 del Coiro Competición, resultado que le aseguraba su primera clasificación a la Copa de Plata. Sin embargo, una irregularidad en el limitador de RPM motivó su descalificación, dejándolo fuera del Play Off que definirá al campeón 2025.

    La sanción fue un golpe duro para “La Saeta de Pergamino”, quien transitaba su mejor temporada en la telonera del Turismo Carretera. Este año logró una racha de cinco Top 10 consecutivos, con un podio incluido en el "Oscar Cabalén” de Alta Gracia, donde finalizó tercero.

    La próxima fecha del TC Pista será el 14 de septiembre en el Autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, pero ya sin la presencia del piloto pergaminense, que debutó en la categoría el 11 de octubre de 2020.

    La decisión de Rasuk no solo abarca su salida del TC Pista, sino también del TC Pista Pick Up, en la que venía protagonizando una campaña ascendente. En su quinta carrera, el 17 de agosto en San Nicolás, alcanzó su primer triunfo con una actuación impecable, liderando de punta a punta con la Ford Ranger del Coiro Competición. Ese resultado lo posicionó sexto en el campeonato, con serias aspiraciones de pelear por el título en el Play Off, al que clasificó pese a no estar presente en la primera fecha del año y en la séptima que se corrió este domingo en Río Cuarto.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "En una decisión que sorprendió al ambiente del automovilismo, José Rasuk le confirmó a LA OPINION que no continuará compitiendo ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up. El piloto pergaminense, de 30 años, resolvió no seguir participando en estas dos categorías, en las que era protagonista con destacadas actuaciones. “Agradezco a los hinchas que me aguantaron durante todos estos años en las buenas y en las malas”, expresó al comunicar su alejamiento de estas dos categorías de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera). Nota completa en www.laopinionline.ar #tc #tcpista #joserasuk #deportes #pergamino #deporte"

    Pergamino pierde a un referente

    Con esta decisión, Pergamino pierde a uno de sus referentes en el automovilismo nacional. Rasuk deja un vacío en un momento de madurez deportiva y cuando sus resultados le auguraban un futuro prometedor en ambas categorías.

    A pesar del cierre de esta etapa, su paso deja huella: 74 carreras en el TC Pista, un triunfo reciente en el TC Pista Pick Up y la admiración de los fanáticos que lo acompañaron durante estos últimos años. Su futuro deportivo es una incógnita, pero su nombre ya quedó marcado en la historia del automovilismo pergaminense.

    Temas
    Seguí leyendo

    José Rasuk había hecho podio en Buenos Aires pero lo excluyeron en la técnica

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Prevenir accidentes: Defensa Civil pide responsabilidad ante la crecida del Arroyo

    Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

    Pasó Santa Rosa, descargó 150 milímetros y Pergamino no registró inconvenientes

    Juan Manuel Rico Zini: "HECHOS no es una promesa, es una respuesta"

    La lluvia de Santa Rosa se vino con todo en Pergamino: ya llovieron 110 milímetros y el Arroyo en su cauce

    Franco Torqui brilló en el homenaje a Raúl Lavié y se ganó el elogio de Mirtha Legrand

    Los que vienen con hechos: los perfiles de Gustavo Ciuffo y María Paula Bustos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La ribera del Arroyo Pergamino no  es una zona segura cuando el terreno está barroso.

    Prevenir accidentes: Defensa Civil pide responsabilidad ante la crecida del Arroyo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa. Igual tuvo inconvenientes

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa; igual tuvo inconvenientes

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas