José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

En una decisión que sorprendió al ambiente del automovilismo, José Rasuk le confirmó a LA OPINION que no continuará compitiendo ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up. El piloto pergaminense, de 30 años, resolvió "por razones personales" no seguir participando en estas dos categorías, en las que era protagonista con destacadas actuaciones. “Agradezco a los hinchas que me aguantaron durante todos estos años en las buenas y en las malas” , expresó al comunicar su alejamiento de estas dos categorías de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).

La noticia se conoce apenas una semana después de su exclusión en la décima y última fecha de la Etapa Regular del TC Pista, disputada el domingo 24 en el Autódromo de Buenos Aires. Rasuk había logrado en la final un valioso tercer puesto en pista a bordo del Chevrolet Nº 25 del Coiro Competición , resultado que le aseguraba su primera clasificación a la Copa de Plata. Sin embargo, una irregularidad en el limitador de RPM motivó su descalificación, dejándolo fuera del Play Off que definirá al campeón 2025.

La sanción fue un golpe duro para “La Saeta de Pergamino”, quien transitaba su mejor temporada en la telonera del Turismo Carretera. Este año logró una racha de cinco Top 10 consecutivos, con un podio incluido en el "Oscar Cabalén” de Alta Gracia, donde finalizó tercero.

La próxima fecha del TC Pista será el 14 de septiembre en el Autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, pero ya sin la presencia del piloto pergaminense, que debutó en la categoría el 11 de octubre de 2020.

La decisión de Rasuk no solo abarca su salida del TC Pista, sino también del TC Pista Pick Up, en la que venía protagonizando una campaña ascendente. En su quinta carrera, el 17 de agosto en San Nicolás, alcanzó su primer triunfo con una actuación impecable, liderando de punta a punta con la Ford Ranger del Coiro Competición. Ese resultado lo posicionó sexto en el campeonato, con serias aspiraciones de pelear por el título en el Play Off, al que clasificó pese a no estar presente en la primera fecha del año y en la séptima que se corrió este domingo en Río Cuarto.

Pergamino pierde a un referente

Con esta decisión, Pergamino pierde a uno de sus referentes en el automovilismo nacional. Rasuk deja un vacío en un momento de madurez deportiva y cuando sus resultados le auguraban un futuro prometedor en ambas categorías.

A pesar del cierre de esta etapa, su paso deja huella: 74 carreras en el TC Pista, un triunfo reciente en el TC Pista Pick Up y la admiración de los fanáticos que lo acompañaron durante estos últimos años. Su futuro deportivo es una incógnita, pero su nombre ya quedó marcado en la historia del automovilismo pergaminense.