martes 02 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Con nuevo DT, Douglas Haig tampoco pudo ganar

    Perdió 2 a 0 en Chivilcoy ante Independiente. Jugó bien en el primer tiempo pero no pudo marcar. El local fue efectivo y se quedó con los tres puntos.

    1 de septiembre de 2025 - 18:21
    Douglas Haig llegó a seis derrotas consecutivas e igualó su peor racha de la historia.

    Douglas Haig llegó a seis derrotas consecutivas e igualó su peor racha de la historia.

    DELFINA CASIERO

    En el debut de Sebastián Cejas en la conducción técnica, Douglas Haig no pudo reencontrase con el triunfo. En la tarde de este lunes cayó derrotado 2 a 0 en Chivilcoy ante Independiente de esa ciudad por la séptima fecha de la Zona B y sigue sin sumar en la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol. Con este resultado, la racha negativa del Fogonero se amplió a seis derrotas consecutivas.

    Lee además
    Sebastián “Terremoto” Cejas tendrá en Chivilcoy su primer examen como DT de Douglas.

    Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    En el primer tiempo el Rojinegro comenzó bien parado, presionó bien arriba y pudo manejar la pelota y llevar cierto peligro al arco rival. Sin embargo, en la única jugada clara, Independiente mostró eficacia y se colocó 1 a 0 con un gol anotado por Tomás Rodríguez a los 33 minutos. Así se fue el primer periodo, en el que el equipo pergaminense mereció mucho más pero su falta de eficacia en los últimos metros del campo hizo a que se vaya al descanso perdiendo.

    En el segundo tiempo, Douglas Haig intentó pero no tuvo ideas. Nunca pudo llevar verdadero riesgo al arco defendido por Ratalín y al igual que en la primera etapa Independiente tampoco llegó, pero en la única que tuvo, colocó el 2 a 0 a través de Alan Sosa a los 34’. Así se esfumaron todas las posibilidades de un equipo que mostró reacción futbolística en la primera etapa, pero muy poco en el complemento. Independiente sólo fue más efectivo y con eso le bastó para lograr su primer triunfo en esta Segunda Fase.

    Dh 22
    El Rojinegro sigue sin sumar puntos en la Segunda Fase del Torneo Federal A.

    El Rojinegro sigue sin sumar puntos en la Segunda Fase del Torneo Federal A.

    INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 2

    DOUGLAS HAIG 0

    Estadio: Raúl Lungarzo. Arbitro: José Sandoval. Asistentes: Guido Córdoba y Rodrigo Lezcano Garcilano. Cuarto árbitro: Paula Eisenach. Independiente: Gabriel Ratalín; Thiago Mast, Máximo Massino, Valentín Ciancio, Gian Borgognoni, Ezequiel Bassi, Facundo Giaccone, Alan Sosa, Tomás Rodríguez, Martín Schlottahuer, Valentin Fernández. DT: Luciano Ábalos. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri, Brian Meza, Gonzalo Baglivo, Mauro Ponce de León; Santiago Gutiérrez, Fabricio González y Emiliano Bogado. DT: Sebastián Cejas. Goles: PT Rodríguez (I) y ST 34’ Sosa (I). Cambios: ST 14' Lionel Aquino por Giaccone, Luciano Verón por Fernández, Mariano Barbieri por Rodriguez (I), 16' Elián Tus por Ponce de León, Rodrigo Caballuci por Bogado (D), 27' Joaquín Castellano por Gutiérrez y Agustín Jara por Baglivo (D), 35' Nicolás Danunsio por Schlottahuer (I) y 39' Joaquín Petino por Magnago (D).

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    Sports-Deportivo Acevedo, un duelo por la punta de la Primera B del fútbol local

    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    Juventud le cortó la racha ganadora a Argentino en el inicio del Clausura de la APB

    La AFA anunció los precios y el esquema de venta para Argentina–Venezuela en el Monumental

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    José Rasuk decidió no continuar ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up.

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Detuvieron a un sujeto por dañar un garaje y resistir a la policía en San Nicolás

    San Nicolás: detuvieron a un hombre que apedreó la casa de un vecino e intentó agredir a la policía
    El intendente Javier Martínez dio la bienvenida a los jóvenes que integran el Parlamento Juvenil Bonaerense.

    Parlamento Juvenil Bonaerense: estudiantes de Pergamino debatieron y eligieron a sus representantes

    Douglas Haig llegó a seis derrotas consecutivas e igualó su peor racha de la historia.

    Con nuevo DT, Douglas Haig tampoco pudo ganar

    Multas más caras y seguridad vial: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000

    Multas más caras y seguridad vial: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000

    donde hubo fuego, cenizas quedan. Javier Milei y Fátima Florez

    Milei viaja a Las Vegas y asistirá al show de Fátima Flórez