Con nuevo DT, Douglas Haig tampoco pudo ganar

Douglas Haig llegó a seis derrotas consecutivas e igualó su peor racha de la historia. DELFINA CASIERO

En el debut de Sebastián Cejas en la conducción técnica, Douglas Haig no pudo reencontrase con el triunfo. En la tarde de este lunes cayó derrotado 2 a 0 en Chivilcoy ante Independiente de esa ciudad por la séptima fecha de la Zona B y sigue sin sumar en la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol. Con este resultado, la racha negativa del Fogonero se amplió a seis derrotas consecutivas.

En el primer tiempo el Rojinegro comenzó bien parado, presionó bien arriba y pudo manejar la pelota y llevar cierto peligro al arco rival. Sin embargo, en la única jugada clara, Independiente mostró eficacia y se colocó 1 a 0 con un gol anotado por Tomás Rodríguez a los 33 minutos. Así se fue el primer periodo, en el que el equipo pergaminense mereció mucho más pero su falta de eficacia en los últimos metros del campo hizo a que se vaya al descanso perdiendo.

En el segundo tiempo, Douglas Haig intentó pero no tuvo ideas. Nunca pudo llevar verdadero riesgo al arco defendido por Ratalín y al igual que en la primera etapa Independiente tampoco llegó, pero en la única que tuvo, colocó el 2 a 0 a través de Alan Sosa a los 34’. Así se esfumaron todas las posibilidades de un equipo que mostró reacción futbolística en la primera etapa, pero muy poco en el complemento. Independiente sólo fue más efectivo y con eso le bastó para lograr su primer triunfo en esta Segunda Fase.

Dh 22 El Rojinegro sigue sin sumar puntos en la Segunda Fase del Torneo Federal A. DELFINA CASIERO INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 2 DOUGLAS HAIG 0 Estadio: Raúl Lungarzo. Arbitro: José Sandoval. Asistentes: Guido Córdoba y Rodrigo Lezcano Garcilano. Cuarto árbitro: Paula Eisenach. Independiente: Gabriel Ratalín; Thiago Mast, Máximo Massino, Valentín Ciancio, Gian Borgognoni, Ezequiel Bassi, Facundo Giaccone, Alan Sosa, Tomás Rodríguez, Martín Schlottahuer, Valentin Fernández. DT: Luciano Ábalos. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri, Brian Meza, Gonzalo Baglivo, Mauro Ponce de León; Santiago Gutiérrez, Fabricio González y Emiliano Bogado. DT: Sebastián Cejas. Goles: PT Rodríguez (I) y ST 34’ Sosa (I). Cambios: ST 14' Lionel Aquino por Giaccone, Luciano Verón por Fernández, Mariano Barbieri por Rodriguez (I), 16' Elián Tus por Ponce de León, Rodrigo Caballuci por Bogado (D), 27' Joaquín Castellano por Gutiérrez y Agustín Jara por Baglivo (D), 35' Nicolás Danunsio por Schlottahuer (I) y 39' Joaquín Petino por Magnago (D).

