Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

Joaquín Debeljuh Taruselli completó una desafiante participación en la quinta y sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid (CANAV), que se disputaron entre el viernes y el domingo en la provincia de San Juan , con base en Santa Lucía. A bordo de su RVM Rally 450 R , el representante de Acevedo y Pergamino finalizó séptimo en la categoría M1 , la división principal de las motos, en una carrera marcada por las inclemencias del clima y algunos contratiempos mecánicos.

La competencia fue tan exigente como atípica. La lluvia hizo su aparición desde el sábado y se intensificó durante el domingo, complicando los tramos previstos por la organización. A pesar de los esfuerzos del CANAV por mantener el cronograma, el clima extremo -que incluyó incluso nevadas en pleno desierto sanjuanino- obligó a modificar las etapas y puso a prueba el temple de los pilotos.

La carrera comenzó cuesta arriba para Debeljuh Taruselli. El viernes, al momento de largar la primera especial, su moto presentó un problema con el combustible, lo que le impidió tomar parte de la etapa. Al no poder completar el recorrido, recibió la máxima penalización reglamentaria: seis horas, una sanción que lo dejó sin chances de pelear por los primeros puestos en la clasificación general.

Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el piloto oficial de RVM Argentina se enfocó en recuperar terreno. Con su equipo técnico encabezado por Pablo Pucci, logró resolver el inconveniente mecánico y dejó la moto en condiciones para continuar el fin de semana de competencia. El sábado, pese a la lluvia, completó la especial en la séptima posición y se ubicó octavo en la clasificación acumulada de la categoría M1, que tuvo como vencedor al salteño Luciano Benavidez (KTM), actual campeón mundial de rally raid. El podio lo completaron los hermanos Pascual, Benjamín y Jeremías (ambos con Honda), en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Suma valiosa para el campeonato

El domingo, la organización decidió disputar la etapa restante en la emblemática zona de las Dunas de la Difunta Correa, territorio conocido por haber sido parte del Dakar en sus ediciones sudamericanas. Allí, Debeljuh Taruselli volvió a cumplir con un sólido desempeño y cerró el fin de semana con un sexto puesto en la etapa y el séptimo en la general de la M1, sumando puntos fundamentales para sus aspiraciones.

A pesar del revés inicial, el pergaminense logró el principal objetivo: mantenerse como líder del campeonato argentino en la categoría M1, posición que buscará mantener en la última cita del calendario, el SARR Series, a disputarse entre octubre y noviembre. Allí buscará coronarse bicampeón consecutivo y lograr su tercer título nacional en rally raid, tras las consagraciones de 2019 y 2024. Además, también llegará a la fecha final como líder del Campeonato Latinoamericano FIM, tras el podio en la exigente Atacama Race.

Agradecimientos y proyección

Consciente de que este deporte requiere un esfuerzo colectivo, Joaquín agradeció a su entorno más cercano: su familia, su novia Bety Monjes, su mecánico Pablo Pucci, a todo el equipo de RVM Argentina y a los sponsors que lo acompañan carrera tras carrera. “Vamos por más”, señaló, entusiasmado con la definición que se viene.