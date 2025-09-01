lunes 01 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    El piloto pergaminense logró completar una exigente fecha doble en San Juan con la RVM Rally 450 R y conservar la punta del Campeonato Argentino de Rally Raid.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    1 de septiembre de 2025 - 15:26
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI

    Joaquín Debeljuh Taruselli completó una desafiante participación en la quinta y sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid (CANAV), que se disputaron entre el viernes y el domingo en la provincia de San Juan, con base en Santa Lucía. A bordo de su RVM Rally 450 R, el representante de Acevedo y Pergamino finalizó séptimo en la categoría M1, la división principal de las motos, en una carrera marcada por las inclemencias del clima y algunos contratiempos mecánicos.

    Lee además
    José Rasuk decidió no continuar ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up.

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up
    San Pedro: Hockey sub 16: cinco sampedrinas llevaron AHO al podio Argentino de Selecciones

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    La competencia fue tan exigente como atípica. La lluvia hizo su aparición desde el sábado y se intensificó durante el domingo, complicando los tramos previstos por la organización. A pesar de los esfuerzos del CANAV por mantener el cronograma, el clima extremo -que incluyó incluso nevadas en pleno desierto sanjuanino- obligó a modificar las etapas y puso a prueba el temple de los pilotos.

    Joaquín Debeljuh 2

    Penalización que lo condicionó

    La carrera comenzó cuesta arriba para Debeljuh Taruselli. El viernes, al momento de largar la primera especial, su moto presentó un problema con el combustible, lo que le impidió tomar parte de la etapa. Al no poder completar el recorrido, recibió la máxima penalización reglamentaria: seis horas, una sanción que lo dejó sin chances de pelear por los primeros puestos en la clasificación general.

    Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el piloto oficial de RVM Argentina se enfocó en recuperar terreno. Con su equipo técnico encabezado por Pablo Pucci, logró resolver el inconveniente mecánico y dejó la moto en condiciones para continuar el fin de semana de competencia. El sábado, pese a la lluvia, completó la especial en la séptima posición y se ubicó octavo en la clasificación acumulada de la categoría M1, que tuvo como vencedor al salteño Luciano Benavidez (KTM), actual campeón mundial de rally raid. El podio lo completaron los hermanos Pascual, Benjamín y Jeremías (ambos con Honda), en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

    Suma valiosa para el campeonato

    El domingo, la organización decidió disputar la etapa restante en la emblemática zona de las Dunas de la Difunta Correa, territorio conocido por haber sido parte del Dakar en sus ediciones sudamericanas. Allí, Debeljuh Taruselli volvió a cumplir con un sólido desempeño y cerró el fin de semana con un sexto puesto en la etapa y el séptimo en la general de la M1, sumando puntos fundamentales para sus aspiraciones.

    A pesar del revés inicial, el pergaminense logró el principal objetivo: mantenerse como líder del campeonato argentino en la categoría M1, posición que buscará mantener en la última cita del calendario, el SARR Series, a disputarse entre octubre y noviembre. Allí buscará coronarse bicampeón consecutivo y lograr su tercer título nacional en rally raid, tras las consagraciones de 2019 y 2024. Además, también llegará a la fecha final como líder del Campeonato Latinoamericano FIM, tras el podio en la exigente Atacama Race.

    Agradecimientos y proyección

    Consciente de que este deporte requiere un esfuerzo colectivo, Joaquín agradeció a su entorno más cercano: su familia, su novia Bety Monjes, su mecánico Pablo Pucci, a todo el equipo de RVM Argentina y a los sponsors que lo acompañan carrera tras carrera. “Vamos por más”, señaló, entusiasmado con la definición que se viene.

    Temas
    Seguí leyendo

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    Sports-Deportivo Acevedo, un duelo por la punta de la Primera B del fútbol local

    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    Juventud le cortó la racha ganadora a Argentino en el inicio del Clausura de la APB

    La AFA anunció los precios y el esquema de venta para Argentina–Venezuela en el Monumental

    El TC correrá en San Nicolás en octubre por la segunda fecha de la Copa de Oro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    José Rasuk decidió no continuar ni en el TC Pista ni en el TC Pista Pick Up.

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa. Igual tuvo inconvenientes

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa; igual tuvo inconvenientes

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas