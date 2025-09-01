Parlamento Juvenil Bonaerense: estudiantes de Pergamino debatieron y eligieron a sus representantes

El intendente Javier Martínez dio la bienvenida a los jóvenes que integran el Parlamento Juvenil Bonaerense.

El viernes pasado, decenas de estudiantes secundarios de distintas instituciones educativas se reunieron en el Concejo Deliberante de Pergamino para llevar adelante la instancia distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense , en conjunto con el Parlamento Estudiantil Municipal.

El intendente Javier Martínez dio la bienvenida a los jóvenes y valoró el esfuerzo de docentes, inspectores, concejales y funcionarios que hacen posible la iniciativa. En su mensaje, subrayó que el HCD “es la caja de resonancia donde se discuten las cosas más importantes de la ciudad” y alentó a los estudiantes a involucrarse activamente en la vida pública:

“Los proyectos que puedan presentar, con distintas ideas, serán bienvenidos, porque Pergamino es de ustedes también”.

Los alumnos representaron a instituciones como la EES Nº 1, Nº 6, Nº 14, Nº 17, Nº 12, Nº 7, Nº 18, el CEC Nº 801, la EESA Nº 1, el CFI Nº 1, la EFA, el Instituto Comercial Rancagua y el Colegio San Agustín.

La Inspectora Jefa Distrital, Érica García, resaltó que la participación estudiantil “es un aspecto central de la vida escolar democrática, jerarquiza sus intereses y promueve el involucramiento en acciones concretas compartidas con otros”.

Un espacio de debate y formación

Por su parte, la inspectora Patricia Morari, referente del Parlamento Juvenil Bonaerense, explicó que por primera vez la elección de representantes distritales se realizó en el HCD. La jornada incluyó un primer momento en el Conservatorio de Música, donde los jóvenes trabajaron en comisiones sobre los ocho ejes del programa, y concluyó con una Declaración Parlamentaria Distrital que se integrará a nivel provincial.

Representantes de Pergamino

Tras el debate y las deliberaciones, fueron elegidos como representantes distritales de Pergamino en el Parlamento Juvenil Bonaerense Luciana Rotela (EES Nº 7) y Benjamín Farías Masciotta (EES Nº 15).