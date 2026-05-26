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    Por dónde ver los Premios Gardel que conducirán Diego Leuco y Eleonora Caresi

    La gala de los Premios Gardel contará con público general por primera vez en 28 años. Entre los destacados, se encuentra Ángela Torres con tres nominaciones.

    26 de mayo de 2026 - 13:22
    Una de las categorías más esperadas de la noche de los Premios Gardel es la de “Canción del año”, que comparten “Favorita” de Ángela Torres (foto), con artistas como Babasónicos, Milo J, Lali con Miranda, Cazzu, Marilina Bertoldi, Yami Safdie con Camilo, Trueno y Ca7riel y Paco Amoroso.

    Una de las categorías más esperadas de la noche de los Premios Gardel es la de “Canción del año”, que comparten “Favorita” de Ángela Torres (foto), con artistas como Babasónicos, Milo J, Lali con Miranda, Cazzu, Marilina Bertoldi, Yami Safdie con Camilo, Trueno y Ca7riel y Paco Amoroso.

    Los Premios Gardel se llevarán adelante este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, contarán con la conducción de Eleonora Pérez Caresi, durante la alfombra roja, y Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contará con la presencia de público general.

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    Del Cabildo a la pantalla. Pablo Echarri como José de San Martín; Valeria Bertuccelli en el rol de María Josefa Ezcurra y Pablo Rago que personificó a Manuel Belgrano; Juan Palomino interpretó a Bernardo de Monteagudo y Lito Cruz de Juan José Castelli.
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    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) -o más conocida como la “Cámara Argentina de Música Grabada”- se llevará adelante a partir de las 21:00 y será transmitida exclusivamente a través de los canales TNT y HBO Max.

    La noche contará con las performances en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K´onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra. La premiere, en tanto, dispondrá de las actuaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.

    Una de las categorías más esperadas de la noche es la de “Canción del año”, que comparten “Favorita” de Ángela Torres, con artistas como Babasónicos, Milo J, Lali con Miranda, Cazzu, Marilina Bertoldi, Yami Safdie con Camilo, Trueno y Ca7riel y Paco Amoroso.

    Los nominados son a los Premios Gardel

    -Álbum del Año

    Latinaje – Cazzu

    No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

    La Vida Era Más Corta – Milo J

    Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

    Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

    -Canción del Año

    Embed - Ángela Torres - FAVORITA (Official Video)

    "Advertencia" – Babasónicos

    "Niño" – Milo J

    "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

    "Con Otra" – Cazzu

    "Favorita" – Angela Torres

    "El gordo" – Marilina Bertoldi

    "Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo

    "Fresh" – Trueno

    "#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso

    -Grabación del Año

    "In the City" – Charly García & Sting

    "Niño" – Milo J

    "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

    -Ingeniería de Grabación

    Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

    A tres días de la tierra – Eruca Sativa

    La Vida Era Más Corta – Milo J

    -Mejor Álbum Artista de Folklore

    Mirarse en otros ojos – La Ferni

    Décimas – Maggie Cullen

    Fuera de lugar – Liliana Herrero

    -Mejor Álbum Artista de Rock

    Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

    El retorno – Santiago Motorizado

    El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

    Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

    Novela – Fito Paez

    -Mejor Álbum Artista de Tango

    Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

    Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

    Actos de gentileza – Florian

    -Mejor Álbum Artista Pop

    Cuerpo – Olivia Wald

    Detalles – Zoe Gotusso

    Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

    No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

    No me olvides – Angela Torres

    El Verdadero – Juan Ingaramo

    Perfectas – Emilia

    -Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

    Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

    Malportada – Nathy Peluso

    La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

    Vol. 1 – El Negro Tecla

    -Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

    The Last of Us: Season 2 (Soundtrack) – Gustavo Santaolalla & David Fleming

    La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

    Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

    -Mejor Álbum Canción de Autor

    Gamurgatrónica – Ruben Rada

    Querida Yo – Yami Safdie

    Vivir Así – Barbarita Palacios

    Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

    Amor de mi herida – Camilú

    -Mejor Álbum Conceptual

    Tucumano Soy – Juan Falú

    La Vida Era Más Corta – Milo J

    Sandro así – Ariel Ardit

    -Mejor Álbum de Cuarteto

    Rompecabezas – Ulises Bueno

    Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

    Que sed – Luck Ra

    En Vivo Buenos Aires – La K'onga

    -Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

    Okupas – Little Boogie & Stereo

    Bhavilonia – Bhavi

    Culto III – Neo Pistea

    Gauchos – Veeyam

    EUB Deluxe – Trueno

    Versus – Paulo Londra

    -Mejor Álbum de Jazz

    Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

    Tomás Sainz – Tomás Sainz

    New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese, Mariano Otero

    Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

    Todos los fuegos – Roxana Amed

    -Mejor Álbum de Música Clásica

    Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

    Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

    Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

    El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

    -Mejor Álbum de Música Global

    Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

    Latinaje – Cazzu

    Impulsa el Círculo – Brenda Martin

    -Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

    Gracias a la Vida – Abel Pintos

    Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

    Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

    -Mejor Álbum de Pop Rock

    Polvo de estrellas – Turf

    El Regreso – Tan Bionica

    Los lobos – Estelares

    Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

    Alter ego – Silvestre y La Naranja

    -Mejor Álbum de Reggae/Ska

    Alfonsina y el mal – Señor Flavio

    La Respuesta – Leonchalon

    Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

    A Tempo – Dread Mar I

    -Mejor Álbum en Vivo

    Juegue Kuelgue – El Kuelgue

    Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

    Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

    Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia

    Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

    Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

    En vivo volumen I – Cindy Cats

    Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

    -Mejor Álbum Folklore Alternativo

    Trinar (La flor) – Nadia Larcher

    89 – Flor Paz

    Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

    -Mejor Álbum Grupo de Folklore

    FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

    Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

    Hasta que aclare – Eva y Nadia

    Bipolar – Campedrinos

    -Mejor Álbum Grupo de Rock

    Divididos – Divididos

    Artificio – Indios

    A tres días de la tierra – Eruca Sativa

    El club de la pelea I – Airbag

    Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

    El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

    -Mejor Álbum Grupo Pop

    Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

    Vandalos – Bandalos Chinos

    4EVER – K4OS

    -Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

    El Desvelo – La Delio Valdez

    Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

    Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

    -Mejor Álbum Infantil

    Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

    Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

    Cantá con El Reino Infantil – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

    Al Agua Pez – Pequeño Pez

    -Mejor Álbum Instrumental

    Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

    Solo – Pipi Piazzolla

    La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

    -Mejor Álbum Música Electrónica

    Deseo – Mistol Team

    Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

    X-Sex – Six Sex

    -Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

    EMPA Orquesta de Tango – EMPA

    Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

    Tango – José Colángelo

    -Mejor Álbum Pop Alternativo

    Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

    Hotcore – Taichu

    En el Ciber – Benito Cerati

    Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

    Tanya – Juana Rozas

    -Mejor Álbum Rock Alternativo

    Exultante – Carca

    Ceremonia – 1915

    Instantáneo – Viva Elastico

    Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

    -Mejor Álbum Rock Pesado

    Vive – Claudio Marciello

    Legado – A.N.I.M.A.L

    Alto Viaje – Corvex

    -Mejor Álbum Urbano

    Gotti B – Tiago PZK

    Quimera – Maria Becerra

    166 (Deluxe) retirada – Milo J

    Saturación pop – Ysy A

    Lamba – FMK

    -Mejor Arte

    Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)

    Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)

    Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

    -Mejor Canción de Autor

    "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

    "Hielo Fino" – Silvina Moreno

    "Querida Yo" – Yami Safdie, Camilo

    -Mejor Canción de Cuarteto

    "Julieta & Romeo" – Ian Lucas & Q' Lokura

    "Carita Triste" – Q'Lokura, Los Herrera

    "Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!

    "Hielo, vino y coca" – Los Tabaleros & Los Caligaris

    "No se ve / Chingón" – Desakta2

    "DIOS" – Ulises Bueno

    "Otra Poesía" – L-Gante, La K'onga

    -Mejor Canción de Folklore

    "Décimas" – Maggie Cullen

    "Puño y letra" – Duratierra, Eli Suárez

    "Niño" – Milo J

    "El amor es un viento que regresa" – Los Nocheros

    -Mejor Canción de Hip Hop / Rap

    "Cadenas" – Acru

    "Fresh" – Trueno

    "Gil" – Milo J, Trueno

    "Retirada" – Milo J

    "PVSL" – Paulo Londra

    -Mejor Canción de Pop

    "Perfecto Final" – Conociendo Rusia, Nathy Peluso

    "El día del amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

    "El Ritmo" – Bandalos Chinos

    "Favorita" – Angela Torres

    "Me Gusta" – Miranda! & TINI

    "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

    -Mejor Canción de Rock

    "El gordo" – Marilina Bertoldi

    "In the City" – Charly García & Sting

    "Volarte" – Eruca Sativa

    "Pensando en Ella" – Dante Spinetta

    "Advertencia" – Babasónicos

    "Aliados en un viaje" – Divididos

    -Mejor Canción de Tango

    "La Marcha de la Bronca" – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso

    "La Guitarra" – Melingo & Fito Paez

    "Nada" – Ariel Ardit y Lidia Borda

    -Mejor Canción en Vivo

    "Fanático" – Lali

    "Inocente" – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

    "La que puede, puede (Live at NPR Music's Tiny Desk)" – Ca7riel & Paco Amoroso

    "Sábado" – Cindy Cats

    "La Taleñita" – Milo J & Campedrinos

    -Mejor Canción Pop Rock

    "33" – Lali & Dillom

    "#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso

    "Barry Lindo" – El Kuelgue

    "Tus Cosas" – Tan Bionica

    "Desastres Fabulosos" – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

    -Mejor Canción Tropical / Cumbia

    "Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

    "Con Otra" – Cazzu

    "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

    "Amiga Traidora" – Angela Leiva

    "Echar de Menos" – Ke Personajes

    "Tu jardín con enanitos" – Roze, Max Carra, Valen & Ramky

    -Mejor Canción Urbana

    "Sin cadenas" – Paulo Londra

    "Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee

    "Olimpo" – Milo J

    "Cruz" – Trueno & Feid

    "Historia" – Ramma

    -Mejor Colaboración

    "Loco un poco" – Turf & Lali

    "Tu misterioso alguien" – Luck Ra feat. Miranda!

    "Campera de cuero" – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

    "Jangadero" – Milo J & Mercedes Sosa

    "Mi Vida" – Tan Bionica, Andrés Calamaro

    "In the City" – Charly García & Sting

    "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

    "Bzrp Music Sessions, Vol. 66" – Bizarrap, Daddy Yankee

    "Me Gusta" – Miranda! & TINI

    "Me Contó Un Pajarito" – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

    -Mejor Colaboración Urbana

    "Hasta que me enamoro" – Maria Becerra, Tini

    Gil Milo J, Trueno

    Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee

    Masna remix FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

    La verdadera Ramma, Kidd Voodoo

    Flashbacks | CROSSOVER #9 Wisin, Paulo Londra, Big One

    -Mejor Colección de Catálogo

    Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) Luis Alberto Spinetta

    Suiza 1980 (Remastering 2025) Mercedes Sosa

    Adiós Sui Generis (50 años) Sui Generis

    -Mejor Nuevo Artista

    María Wolff

    Blair

    Little Boogie & Stereo

    Cindy Cats

    Tuli

    La Ferni

    Sofía de Ciervo

    Mia Folino

    Las Tussi

    Chechi de Marcos

    143leti

    -Mejor Videoclip Corto

    El gordo INTÉRPRETE: Marilina Bertoldi DIRECTORES: Malena Pichot y Nano Garay Santaló

    Bajo De La Piel INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORA: Teresa Carril

    #Tetas INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

    In the City INTÉRPRETES: Charly García & Sting DIRECTORES: Belén Asad y Maximilian Stafford

    Advertencia INTÉRPRETE: Babasónicos DIRECTOR: Juan Cabral

    -Mejor Videoclip Largo

    Todo Es Folklore INTÉRPRETE: Los Tabaleros DIRECTOR: Niko Sedano

    Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

    La Vida Era Más Corta INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORES: Teresa Carril, Nacho A. villar

    No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) INTÉRPRETE: Lali DIRECTOR: Lautaro Espósito

    Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos INTÉRPRETE: Divididos DIRECTOR: Leopoldo Montero Ciancio

    -Productor del año

    Nico Cotton

    Evlay

    Gustavo Santaolalla

    Cachorro López

    Marilina Bertoldi

    Tatool

    Mauro De Tommaso

    Milo J

    Santiago Alvarado

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