Cristian Capurelli tendrá su noche en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Cristian Capurelli, figura emergente de la nueva canción folklórica, se presentará en la tercera luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El reconocido cantautor pergaminense Cristian Capurelli formará parte de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín , el encuentro más importante del folklore argentino, que se desarrollará del 24 de enero al 1º de febrero en la tradicional Plaza Próspero Molina .

Capurelli —figura emergente de la nueva canción folklórica— se presentará en la tercera luna coscoína, compartiendo escenario con grandes referentes como Abel Pintos, Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Lucía Ceresani y Duratierra , agrupación que cuenta entre sus integrantes al también pergaminense Nicolás Arroyo . En esa jornada, además, se presentarán los ganadores del Pre Cosquín en las categorías Conjunto Instrumental y Solista de Malambo Masculino , junto a una delegación provincial.

En contacto con LA OPINION, Capurelli adelantó detalles de lo que será su presentación en la emblemática plaza cordobesa. Estará acompañado por una banda integrada por Nicolás Cualino (teclado) –otro pergaminense-, Antonio Olivera (percusión), Iván Roy Valenzuela (bajo), Albano Saltiva (bandoneón), Benjamín Molina Chazarreta (violín) y Ulises Delelis (flauta traversa).

La puesta en escena -un aspecto siempre cuidado en sus presentaciones- estará bajo la dirección de los reconocidos coreógrafos Mauro Goitea y Candelaria Torres , ambos de nuestra ciudad y con una sólida trayectoria en el folklore nacional.

Cristian Capurelli: un creador con identidad propia

Cristian Capurelli forma parte de una nueva generación de autores que, sin renunciar a las raíces del folklore, buscan renovar el cancionero popular con letras actuales, sonidos urbanos y una mirada sensible sobre el presente. Varias de sus obras han sido grabadas por artistas de todo el país y, a su vez, numerosas compañías de danza incorporan sus composiciones a sus repertorios coreográficos.

Su discografía, disponible en todas las plataformas digitales a través del sello Acqua Records, incluye los álbumes “Lo que encierra la noche” (2005) y “Pasaporte” (2016). En 2024 presentó su EP “Urbano, historias de ciudad”, con canciones propias y dos sencillos destacados: “Cuando corre el Limay”, inspirada en los paisajes patagónicos, y la zamba “Aire de nostalgia”, del compositor riojano Diego Mansilla.

Docente y egresado del Conservatorio Provincial de Música Juan Carlos Paz de Pergamino, Capurelli inició su carrera como solista en 2003, tras radicarse en Buenos Aires. Su talento ha sido reconocido en distintos escenarios: fue Revelación de Peñas del Festival de Villa María (2015), Destacado de la Peña Oficial (2016) y obtuvo Primera Mención en Espectáculos Callejeros (2016).

En la última edición del Festival de Cosquín (2024), deslumbró con una puesta escénica que reunió a más de 40 bailarines, y cosechó el aplauso del público y de sus seguidores en redes sociales, que acompañan con entusiasmo cada paso de su carrera.

En agosto de 2025, lanzó su nuevo proyecto discográfico “Martes de zamba – Sesión 1”, una serie inspirada en el ciclo que el artista viene realizando desde hace tiempo en sus redes, donde cada martes comparte un minuto y medio de zamba para disfrutar y difundir el folklore desde una mirada cotidiana y contemporánea.

Con su próxima presentación en Cosquín, Cristian Capurelli reafirma su lugar entre los creadores más prometedores del folklore actual, combinando tradición, modernidad y una búsqueda artística que conecta con las emociones de un público cada vez más amplio.