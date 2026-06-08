lunes 08 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Crisis: supermercadistas de San Nicolás en alerta por la fuerte caída en el consumo de alimentos

    En San Nicolás la venta de comida cayó un 5% promedio entre enero y mayo. Comerciantes advierten un fuerte vuelco hacia las ofertas y las segundas marcas.

    8 de junio de 2026 - 09:49
    El consumo en Argentina sigue sin reactivarse. Y ello tiene un impacto mayor cuando se trata de alimentos. “Se siente la depreciación en el consumo”, apuntó el propietario de un tradicional supermercado de la ciudad.

    El consumo en Argentina sigue sin reactivarse. Y ello tiene un impacto mayor cuando se trata de alimentos. “Se siente la depreciación en el consumo”, apuntó el propietario de un tradicional supermercado de la ciudad.

    TN

    La crisis económica golpea con fuerza los mostradores de San Nicolás. En los primeros cinco meses del año, los supermercados locales registraron una caída promedio del 5% en las ventas de alimentos. La pérdida del poder adquisitivo obliga a los vecinos a volcarse masivamente a las promociones y el pago en cuotas.

    Lee además
    Mientras los indicadores del trabajo registrado se deterioran, el monotributo crece como salvavidas para la crisis económica.

    Venta de motos en San Nicolás: el crecimiento del delivery impulsa el mercado de rodados de baja cilindrada
    La Selección Argentina entrenó en Texas pensando en el partido amistoso contra Honduras del sábado. En la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni confirmó quién será el arquero. Y finalmente, Juan Musso volverá a ser titular con Argentina tras 5 años.

    El arquero de San Nicolás Juan Musso será titular ante Honduras en una de las últimas pruebas de Argentina

    Caída del consumo de carne y alimentos esenciales en San Nicolás

    El sector cárnico es uno de los más afectados por el parate económico. Según los comerciantes nicoleños, la venta de carne vacuna sufrió un desplome cercano al 10%, provocando un traslado directo del consumo hacia opciones más económicas como el pollo y el cerdo.

    A pesar del complejo panorama, artículos de primera necesidad como los lácteos (que representan el 9% de la facturación total), el arroz, los fideos y el aceite de primeras marcas logran sostener sus niveles de venta gracias a agresivas estrategias de ofertas y descuentos en las góndolas.

    Segundas marcas y compras en cuotas: el nuevo perfil del consumidor

    El escenario actual consolidó un cambio drástico en los hábitos de compra. Los almaceneros y supermercadistas coinciden en que la rentabilidad del sector está gravemente resentida y que el cliente ya no compra por impulso.

    Hoy la tendencia prioriza la búsqueda de precios, el abandono de las primeras marcas en productos de higiene o cosmética, y el financiamiento con tarjeta de crédito para la compra de comida diaria, un síntoma claro del deterioro del bolsillo familiar.

    El impacto de la recesión en las grandes cadenas y comercios mayoristas

    La realidad de San Nicolás se alinea con los alarmantes datos registrados a nivel nacional. Durante el último cuatrimestre, las grandes cadenas de supermercados sufrieron un retroceso interanual del 4,5%, mientras que los comercios mayoristas y los autoservicios independientes arrastran caídas de hasta el 5,2%.

    Aunque las mediciones del Indec muestran una desaceleración en la inflación de los alimentos, la moderación de los precios minoristas aún no logra traducirse en una reactivación del consumo, dejando en evidencia que los ingresos de los hogares siguen destinados exclusivamente a cubrir la subsistencia básica.

    Temas
    Seguí leyendo

    Venta de motos en San Nicolás: el crecimiento del delivery impulsa el mercado de rodados de baja cilindrada

    El arquero de San Nicolás Juan Musso será titular ante Honduras en una de las últimas pruebas de Argentina

    Los restos del padre Carlos Pérez descansan en el Santuario de San Nicolás

    De San Nicolás a Córdoba: Comenzó el desmantelamiento de infraestructura de Atanor

    San Nicolás: Un colectivo a General Rojo se despistó y permaneció más de tres horas fuera de la calzada

    San Nicolás figura entre las ciudades bonaerenses con mayor tasa de suicidios

    San Nicolás: Fin de semana de cartelera imperdible, teatro, suspenso y comedia

    San Nicolás: El Consejo Escolar reclama a la Provincia por el alarmante retraso y escasez de fondos

    Robo a La Casa del Pescador: allanamientos en San Nicolás permitieron secuestrar un rifle sustraído

    San Nicolás: Convocan a una marcha para pedir justicia por la muerte de Ricardo Batel

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Mientras los indicadores del trabajo registrado se deterioran, el monotributo crece como salvavidas para la crisis económica.

    Venta de motos en San Nicolás: el crecimiento del delivery impulsa el mercado de rodados de baja cilindrada

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los controles viales en la ruta nacional 8 servían para labrar infracciones de tránsito y requerir pagos ilegítimos a través de transferencias bancarias.

    Denegaron la excarcelación a los ocho policías de Colón y el civil por cobrar coimas por transferencias
    La mujer se encontraba en los consultorios médicos de Mitre al 1200 cuando irrumpió el ladrón a arrebatarle la cartera.

    Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

    Racing festejó en casa un triunfo contundente que lo acerca a las semifinales.

    Goleada y paso firme de Racing en los cuartos del Torneo 6 Ligas

    La implementación de una capacitación obligatoria para quienes realizan tareas de poda en Ramallo abrió un debate entre trabajadores vinculados a la actividad, quienes advierten que la medida podría transformarse en una nueva exigencia burocrática para desempeñar un oficio que muchos desarrollan desde hace años.

    Conflicto en Ramallo por la capacitación obligatoria para los trabajadores de poda

    Helena Arbeleche se destacó en su estreno con la selección argentina al conquistar tres medallas.

    Helena Arbeleche confirmó su crecimiento con una gran actuación en Estados Unidos