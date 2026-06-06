El arquero de San Nicolás Juan Musso será titular ante Honduras en una de las últimas pruebas de Argentina

La Selección Argentina entrenó en Texas pensando en el partido amistoso contra Honduras del sábado. En la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni confirmó quién será el arquero. Y finalmente, Juan Musso volverá a ser titular con Argentina tras 5 años .

El arquero nacido en la ciudad de San Nicolás , Juan Musso, tendrá una nueva oportunidad de defender el arco de la Selección Argentina este sábado cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Honduras en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo 2026. El encuentro servirá para seguir ajustando detalles antes del inicio de la máxima cita del fútbol internacional.

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La confirmación llegó por parte del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que decidió incluir desde el arranque al guardameta surgido en San Nicolás. La decisión forma parte de la planificación del entrenador para evaluar variantes y administrar las cargas físicas de varios integrantes del plantel.

El compromiso se disputará desde las 21:00 en el Kyle Field Stadium y representa una de las últimas pruebas para el seleccionado argentino antes de su debut mundialista, previsto para el próximo 16 de junio.

Para Musso, la titularidad significa una importante ocasión para seguir sumando minutos y demostrar sus condiciones dentro de un grupo que cuenta con una fuerte competencia en el puesto.

Scaloni monitorea la recuperación de varios jugadores

Mientras Argentina continúa concentrada en Kansas City, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de algunos futbolistas que presentan distintas molestias.

Entre los jugadores observados aparecen Lionel Messi, Leandro Paredes y Nico Paz, además de los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. La intención es llegar con el plantel en óptimas condiciones al estreno en la Copa del Mundo.

Por otra parte, Emiliano Martínez continúa recuperándose de una lesión en uno de los dedos de la mano derecha. Aunque presenta una evolución favorable, el arquero será preservado durante esta etapa de preparación.

También continúa con trabajos específicos Julián Álvarez, quien recibió recientemente el alta médica y busca alcanzar su mejor forma física de cara al inicio del torneo.

Argentina mantiene un historial perfecto frente a Honduras

El amistoso de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre Argentina y Honduras a nivel de selecciones mayores. Hasta el momento, el conjunto albiceleste logró imponerse en todos los antecedentes registrados.

La primera victoria llegó en 2003 por 3 a 1. Posteriormente, Argentina ganó 1 a 0 en 2016 y volvió a celebrar en 2022 con un contundente 3 a 0.

Con esos antecedentes, el equipo de Scaloni buscará mantener su dominio histórico frente al conjunto centroamericano mientras continúa su preparación para uno de los grandes desafíos deportivos del año.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de las señales de TyC Sports y Telefe.