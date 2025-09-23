martes 23 de septiembre de 2025
    • Cultura

    Corre, Lola, corre llega al ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Esta electrizante película alemana de suspenso experimental Corre, Lola, corre, dirigida por Tom Tykwer, se proyecta este miércoles en la sala Auditorio.

    23 de septiembre de 2025 - 14:06
    Estrenada en 1998, Corre, Lola, corre es una pieza clave de su época, que anticipó el cine alternativo de los años 2000.

    PRENSA

    Este miércoles a las 19:00, continúa el ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, una propuesta gratuita impulsada por Matías Corona y Francisco Albani, con el apoyo de la Comisión de la institución. La cita es en la sala Auditorio, ubicada en avenida Colón 635.

    El Espacio de Educación Musical CheloSuzuki, que dirige Analía Carchenilla, en una de sus presentaciones en la Peatonal San Nicolás. 
    Cultura

    Se realizará en Pergamino el 2º Encuentro Chelístico con músicos de todo el país
    SaludArte: un lugar para el encuentro, entre la música, la pluma y el pincel. 
    Cultura y espectáculos

    SaludArte: los profesionales de la salud vuelven a expresarse a través del arte

    En esta ocasión, se proyectará Corre, Lola, corre, una electrizante película alemana de suspenso experimental dirigida por Tom Tykwer, que se convirtió en un clásico de culto desde su estreno en 1998.

    La historia gira en torno a Manni, un joven delincuente de poca monta que pierde una bolsa con cien mil marcos -dinero perteneciente a un peligroso traficante- en el metro de Berlín. A tan solo veinte minutos de una posible muerte, su única esperanza es su novia Lola (interpretada por Franka Potente), una joven de espíritu indomable y cabello rojo encendido, que deberá correr contra el tiempo para reunir el dinero y salvar a Manni.

    Con una narrativa vertiginosa, estilo visual innovador y múltiples líneas temporales, Corre, Lola, corre propone una experiencia cinematográfica que desafía las convenciones del relato lineal. El film fue ampliamente elogiado por la crítica, recibió múltiples premios internacionales y fue seleccionado por Alemania para competir en los Premios Oscar.

    Con una duración de 81 minutos y calificación apta para mayores de 13 años, esta es una excelente oportunidad para (re)descubrir una obra clave del cine europeo contemporáneo en pantalla grande y en un entorno de encuentro cinéfilo.

    Embed - Corre, Lola, corre (Tráiler)

    Corre, Lola, corre: elogios y galardones

    Corre, Lola, corre se proyectó en el Festival de Cine de Venecia, donde compitió por el León de Oro. Tras su estreno, la película recibió elogios de la crítica y varios galardones, incluyendo el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance, el de Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Seattle y siete premios en los Premios del Cine Alemán. También fue seleccionada como la película alemana a Mejor Película en Lengua Extranjera en la 71ª edición de los Premios Oscar, aunque finalmente no fue nominada.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este miércoles a las 19:00, continúa el ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, una propuesta gratuita impulsada por Matías Corona y Francisco Albani, con el apoyo de la Comisión de la institución. La cita es en la sala Auditorio, ubicada en avenida Colón 635. En esta ocasión, se proyectará Corre, Lola, corre, una electrizante película alemana de suspenso experimental dirigida por Tom Tykwer, que se convirtió en un clásico de culto desde su estreno en 1998. Nota completa en www.laopinionline.ar #correlolacorre #cultura #cine #biblioteca"
