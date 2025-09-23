Corre, Lola, corre llega al ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Este miércoles a las 19:00, continúa el ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez , una propuesta gratuita impulsada por Matías Corona y Francisco Albani , con el apoyo de la Comisión de la institución. La cita es en la sala Auditorio, ubicada en avenida Colón 635.

En esta ocasión, se proyectará Corre, Lola, corre , una electrizante película alemana de suspenso experimental dirigida por Tom Tykwer , que se convirtió en un clásico de culto desde su estreno en 1998.

La historia gira en torno a Manni, un joven delincuente de poca monta que pierde una bolsa con cien mil marcos -dinero perteneciente a un peligroso traficante- en el metro de Berlín. A tan solo veinte minutos de una posible muerte, su única esperanza es su novia Lola (interpretada por Franka Potente), una joven de espíritu indomable y cabello rojo encendido, que deberá correr contra el tiempo para reunir el dinero y salvar a Manni.

Con una narrativa vertiginosa, estilo visual innovador y múltiples líneas temporales, Corre, Lola, corre propone una experiencia cinematográfica que desafía las convenciones del relato lineal. El film fue ampliamente elogiado por la crítica, recibió múltiples premios internacionales y fue seleccionado por Alemania para competir en los Premios Oscar.

Con una duración de 81 minutos y calificación apta para mayores de 13 años, esta es una excelente oportunidad para (re)descubrir una obra clave del cine europeo contemporáneo en pantalla grande y en un entorno de encuentro cinéfilo.

Embed - Corre, Lola, corre (Tráiler)

Corre, Lola, corre: elogios y galardones

Corre, Lola, corre se proyectó en el Festival de Cine de Venecia, donde compitió por el León de Oro. Tras su estreno, la película recibió elogios de la crítica y varios galardones, incluyendo el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance, el de Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Seattle y siete premios en los Premios del Cine Alemán. También fue seleccionada como la película alemana a Mejor Película en Lengua Extranjera en la 71ª edición de los Premios Oscar, aunque finalmente no fue nominada.