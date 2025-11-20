jueves 20 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    La reconocida cantante Cora Tulliani vuelve a Pergamino con un show íntimo y emotivo, acompañada por destacados músicos y con nuevas versiones de su repertorio.

    20 de noviembre de 2025 - 15:48
    Cora Tulliani vuelve a cantar en Florentino Teatro Bar este viernes.

    La querida y admirada cantante Cora Tulliani vuelve a cantar en Pergamino luego de su estadía en Suecia, donde interpretó música argentina para los residentes argentinos y latinos en ese país.

    Este viernes a las 21:30 se presenta en Florentino Teatro Bar —Lorenzo Moreno 982— acompañada por Joaquín Medrán en guitarra, Nico Cualino en teclados y Pepe Moran en percusión. Junto a Aldo Franetovich presentará la canción El Rayo y éxitos de su extensa trayectoria.

    Cora hizo presentaciones en la ciudad de Malmö junto a Sebastián Castells, oriundo de Pergamino pero con residencia en Suecia desde hace varios años, en Dulcita, un espacio cuyos dueños son argentinos. Nuestra representante interpretó tangos, chacareras y zambas, generando mucha emoción en los presentes.

    Reservas al 2477 554459 (solo por WhatsApp).

