Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino recibió este lunes a la tarde la habilitación general para el funcionamiento del Crematorio que construyó en el predio de su servicio de sepelios. Con esta autorización oficial, la entidad anunció que el espacio quedará plenamente operativo a partir del próximo viernes, quedando a disposición de la comunidad para su utilización.

La concreción de este servicio constituye un paso significativo en la ampliación de las prestaciones que brinda la Cooperativa, respondiendo a una demanda social creciente y ofreciendo a las familias de Pergamino y la región una alternativa en el marco de las prácticas funerarias.

La cremación de los cuerpos, por razones tanto económicas como culturales, se ha consolidado como una de las principales tendencias en los rituales funerarios de los pergaminenses. “En los últimos años, la decisión de optar por la cremación de un familiar ha ido en aumento, superando ya el 50% de los fallecimientos en nuestra ciudad”, explicaron los responsables de los servicios sociales de la Cooperativa en la nota con LA OPINION. Según afirmaron, “es probable que en un futuro cercano tengamos que adquirir un nuevo equipo, ya que este servicio recién estrenado podría no ser suficiente para satisfacer la creciente demanda”.

“Es importante destacar que este nuevo servicio de cremación será completamente gratuito para los socios que estén adheridos a los servicios sociales de la Cooperativa”, se resaltó este lunes.

Crematorio y cambio de hábitos

La transformación de los hábitos funerarios en Pergamino es evidente. “La cantidad de cremaciones ha aumentado debido a un cambio cultural en los ritos funerarios.

“Anteriormente, los velatorios solían ser más largos y concurridos, para luego trasladar al difunto al Cementerio. Sin embargo, desde hace algunos años, las familias han optado cada vez más por velatorios más breves y la cremación. Tener nuestro propio horno crematorio hace que todo el proceso sea más fácil y rápido. Antes, el cuerpo debía ser trasladado a Junín, lo que alargaba el dolor de la familia por dos días más. Ahora, después del velorio, el traslado al crematorio es de solo 30 metros, lo que agiliza todo el procedimiento”, explicaron desde las salas velatorias.

Los datos de las Salas Velatorias

En cuanto a las cifras de cremaciones en los últimos años, el crecimiento es notable, en el año 2020 fueron 226 personas; en 2023 el número ascensión a 284; y el año pasado se llevaron a cabo 328 servicios de acuerdo a la proyección hecha hasta la fecha

Este aumento refleja no solo un cambio en las preferencias de la comunidad, sino también una mayor disponibilidad de servicios locales, lo que facilita una decisión que, hasta hace poco, implicaba largos traslados y complicaciones logísticas.

“El horno crematorio de la Cooperativa no solo representa un avance en la infraestructura local, sino también un reflejo del progreso y la adaptación de la sociedad pergaminense a nuevas formas de despedirse de sus seres queridos”, resaltaron.

Equipo de excelencia

En la entidad resaltaron que estos hornos crematorios de uso funerario son aparatos industriales capaces de alcanzar altas temperaturas. “Este tipo de equipamiento sirve para la cremación de cadáveres, técnica cada vez más utilizada, sustituyendo poco a poco a los tradicionales entierros de los cuerpos”, agregaron en las salas ubicadas en la esquina de calle Castelli y avenida Florencio Sánchez.

Desde el momento en que el Consejo de Administración dio por aprobada la inversión y puesta en funcionamiento del horno, los delegados pertenecientes a la Comisión de Servicios Sociales, estuvieron visitando diferentes ciudades donde ya opera la empresa que construyó el equipo que compró la Cooperativa Eléctrica. “Pudimos corroborar in situ que las chimeneas no desprenden ningún tipo de humo, ni olor, y están ubicadas a escasos 60 metros de la vida urbana. Estuvimos preguntando a distintos vecinos del cementerio, para saber si durante estos 15 años tuvieron algún tipo de problema o si sintieron algún olor, y todos concordaron con que no hay ni olor, ni humo, algo que resulta fundamental pensando en la ciudadanía”, reconocieron.

“La demora promedio de cremación es de 45 a 55 minutos y el tiempo de residencia de los gases en la cámara secundaria, poco mayor a dos segundos”, explicaron los técnicos que trabajan en la planificación. “Es un equipo apto para ser complementado con los equipos auxiliares de sistema de tratamiento y depuración de los gases emitidos, monitoreo continuo de los gases emitidos por chimenea y sistema computarizado para el control, recolección y registro de las variables del proceso”, se informó ayer.