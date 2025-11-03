Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate. LAOPINION

Un violento conflicto vecinal generó gran conmoción este sábado en la intersección de Guiraldes y Rivadavia, en Zárate, cuando un vecino se atrincheró en su domicilio luego de una fuerte discusión con otros residentes. Tras horas de tensión y un operativo policial desplegado en la zona, el hombre finalmente se entregó voluntariamente.

Tensión y operativo en el barrio De acuerdo con fuentes policiales, el episodio comenzó con un intercambio verbal entre vecinos que se tornó violento. En medio de la disputa se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los residentes de la zona. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni daños materiales graves.

Amplia intervención de las fuerzas de seguridad En el operativo participaron efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra, junto a la Sub DDI, el Comando de Patrullas y el Centro de Operaciones Zárate (COZ).

Las fuerzas aseguraron el perímetro, cortaron el tránsito y coordinaron la entrega del vecino, que permanecía dentro de su vivienda armado y visiblemente alterado.

Investigación judicial en marcha La Fiscalía local inició una investigación para determinar el origen del conflicto y evaluar posibles responsabilidades penales. Vecinos del barrio valoraron la rápida respuesta policial y reclamaron mayores medidas de seguridad ante hechos de violencia que, según indicaron, “se repiten cada vez con más frecuencia”.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Conflicto

Vecinos

Zárate

Policia