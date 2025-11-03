lunes 03 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate

    Un vecino se atrincheró tras una discusión en Guiraldes y Rivadavia. Se entregó luego de horas de tensión. Hubo disparos, pero no se registraron heridos.

    3 de noviembre de 2025 - 08:59
    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate.

    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate.

    LAOPINION

    Un violento conflicto vecinal generó gran conmoción este sábado en la intersección de Guiraldes y Rivadavia, en Zárate, cuando un vecino se atrincheró en su domicilio luego de una fuerte discusión con otros residentes. Tras horas de tensión y un operativo policial desplegado en la zona, el hombre finalmente se entregó voluntariamente.

    Lee además
    Bomberos rescatan a un bebe atrapado dentro de un auto en Zárate

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate
    Ciudad venció a independiente de Zárate y aseguró el primer puesto de clausura

    Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

    Tensión y operativo en el barrio

    De acuerdo con fuentes policiales, el episodio comenzó con un intercambio verbal entre vecinos que se tornó violento. En medio de la disputa se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los residentes de la zona. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni daños materiales graves.

    Amplia intervención de las fuerzas de seguridad

    En el operativo participaron efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra, junto a la Sub DDI, el Comando de Patrullas y el Centro de Operaciones Zárate (COZ).

    Las fuerzas aseguraron el perímetro, cortaron el tránsito y coordinaron la entrega del vecino, que permanecía dentro de su vivienda armado y visiblemente alterado.

    Investigación judicial en marcha

    La Fiscalía local inició una investigación para determinar el origen del conflicto y evaluar posibles responsabilidades penales.

    Vecinos del barrio valoraron la rápida respuesta policial y reclamaron mayores medidas de seguridad ante hechos de violencia que, según indicaron, “se repiten cada vez con más frecuencia”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

    Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre La Libertad Avanza

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima: concientización para jóvenes zarateños

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Bomberos rescatan a un bebe atrapado dentro de un auto en Zárate

    Bomberos rescatan a un bebé atrapado dentro de un auto en Zárate

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El SMN prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad.

    ¿Se viene la lluvia?: probabilidad de tormenta para Pergamino tras una jornada calurosa
    Realizarán en Baradero una carrera homenaje a Fino Mazzochi

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas

    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    El evento comercial ofrece promociones en tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, cosmética y más.

    CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

    La convocatoria premia obras construidas, publicaciones y proyectos de urbanismo, reconociendo trabajos con un impacto transformador bajo el lema La arquitectura como motor de cambio. Las categorías incluyen viviendas, edificios institucionales, reciclaje patrimonial, paisajismo y obras en el exterior. 

    Se entregaron los premios SCA CPAU de arquitectura argentina