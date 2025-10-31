Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

Ciudad venció a independiente de Zárate y aseguró el primer puesto de clausura

En un partido intenso y de final cerrado, Ciudad de Campana superó 82-79 a Independiente de Zárate en el gimnasio Omar Olguín, resultado que le permitió asegurar el primer puesto de la fase regular del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquet Zárate-Campana (ABZC) y clasificar directamente a semifinales .

El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate

El Tricolor alcanzó un récord de 7 triunfos y 2 derrotas , consolidándose como el equipo más regular del certamen.

El encuentro fue parejo de principio a fin, pero Ciudad mostró mayor temple en los minutos finales, con un cierre efectivo que le dio el triunfo en condición de visitante.

Los destacados del conjunto campanense fueron Francisco Santini (21 puntos), Joaquín Aguilar (19) y Juan Martín Delacroix (17), quienes comandaron la ofensiva en los momentos decisivos.

En Independiente, el máximo anotador fue Lautaro Toranzo, con 27 puntos, convirtiéndose en el goleador absoluto del juego.

Panorama del torneo

Con esta victoria, Ciudad de Campana se garantizó el primer lugar del Nivel A y el pase directo a semifinales.

Independiente, en cambio, deberá definir en la última fecha el segundo puesto frente a Náutico Zárate, que venció 85-66a Defensores Unidos en condición de visitante.

En otro duelo, Campana Boat Club cayó 80-66 como local ante Náutico San Pedro, dejando abierta la pelea por los lugares restantes en la clasificación.

Lo que viene

La fecha final del Clausura tendrá los siguientes enfrentamientos: