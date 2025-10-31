viernes 31 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

    Con un ajustado 82-79 como visitante, Ciudad de Campana se coronó líder de la fase regular del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Zárate-Campana y ya está clasificado a semifinales.

    31 de octubre de 2025 - 10:59
    Ciudad venció a independiente de Zárate y aseguró el primer puesto de clausura

    Ciudad venció a independiente de Zárate y aseguró el primer puesto de clausura

    INFOZC

    En un partido intenso y de final cerrado, Ciudad de Campana superó 82-79 a Independiente de Zárate en el gimnasio Omar Olguín, resultado que le permitió asegurar el primer puesto de la fase regular del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquet Zárate-Campana (ABZC) y clasificar directamente a semifinales.

    Lee además
    Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate
    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate 

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

    Un triunfo clave como visitante

    El Tricolor alcanzó un récord de 7 triunfos y 2 derrotas, consolidándose como el equipo más regular del certamen.

    El encuentro fue parejo de principio a fin, pero Ciudad mostró mayor temple en los minutos finales, con un cierre efectivo que le dio el triunfo en condición de visitante.

    Las figuras del encuentro

    Los destacados del conjunto campanense fueron Francisco Santini (21 puntos), Joaquín Aguilar (19) y Juan Martín Delacroix (17), quienes comandaron la ofensiva en los momentos decisivos.

    En Independiente, el máximo anotador fue Lautaro Toranzo, con 27 puntos, convirtiéndose en el goleador absoluto del juego.

    Panorama del torneo

    Con esta victoria, Ciudad de Campana se garantizó el primer lugar del Nivel A y el pase directo a semifinales.

    Independiente, en cambio, deberá definir en la última fecha el segundo puesto frente a Náutico Zárate, que venció 85-66a Defensores Unidos en condición de visitante.

    En otro duelo, Campana Boat Club cayó 80-66 como local ante Náutico San Pedro, dejando abierta la pelea por los lugares restantes en la clasificación.

    Lo que viene

    La fecha final del Clausura tendrá los siguientes enfrentamientos:

    • Independiente vs. Náutico Zárate, por el segundo puesto y el pase directo a semifinales.

    • Ciudad de Campana vs. Náutico San Pedro.

    • Campana Boat Club vs. CADU.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

    Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre La Libertad Avanza

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima: concientización para jóvenes zarateños

    Nucleoeléctrica inaugura el Centro Melillo como nuevo espacio cultural en Zárate

    Zárate: Actividades imperdibles para disfrutar este fin de semana

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Había robado una bicicleta en San Nicolás y tenia pedido de captura por Amenazas

    Detienen en San Nicolás a un hombre con pedido de captura tras robar una bicicleta
    Denuncian discriminacion a emprendedores locales en Baradero. se trata de la feria Sabores del Mundo

    Discriminación a emprendedores locales: denuncian que Baradero no les da prioridad en Sabores del Mundo

    San Pedro: restablecen el suministro de agua en el Parque Mitre tras reemplazar la bomba de alta potencia

    San Pedro: Restablecen el suministro de agua en Parque Mitre tras reemplazar bomba de alta potencia

    Ciudad venció a independiente de Zárate y aseguró el primer puesto de clausura

    Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

    Catalia Maglio junto a su papá, Javier, su mamá, Ángeles Del Valle y su hermanita de dos años de edad.

    Catalina Maglio recibió el alta médica en el Garrahan y continuará su recuperación ambulatoria en Buenos Aires