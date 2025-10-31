Ciudad venció a Independiente de Zárate y aseguró el primer puesto del torneo Clausura

En un partido intenso y de final cerrado, Ciudad de Campana superó 82-79 a Independiente de Zárate en el gimnasio Omar Olguín, resultado que le permitió asegurar el primer puesto de la fase regular del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquet Zárate-Campana (ABZC) y clasificar directamente a semifinales.
Un triunfo clave como visitante
El Tricolor alcanzó un récord de 7 triunfos y 2 derrotas, consolidándose como el equipo más regular del certamen.
El encuentro fue parejo de principio a fin, pero Ciudad mostró mayor temple en los minutos finales, con un cierre efectivo que le dio el triunfo en condición de visitante.
Las figuras del encuentro
Los destacados del conjunto campanense fueron Francisco Santini (21 puntos), Joaquín Aguilar (19) y Juan Martín Delacroix (17), quienes comandaron la ofensiva en los momentos decisivos.
En Independiente, el máximo anotador fue Lautaro Toranzo, con 27 puntos, convirtiéndose en el goleador absoluto del juego.
Panorama del torneo
Con esta victoria, Ciudad de Campana se garantizó el primer lugar del Nivel A y el pase directo a semifinales.
Independiente, en cambio, deberá definir en la última fecha el segundo puesto frente a Náutico Zárate, que venció 85-66a Defensores Unidos en condición de visitante.
En otro duelo, Campana Boat Club cayó 80-66 como local ante Náutico San Pedro, dejando abierta la pelea por los lugares restantes en la clasificación.
Lo que viene
La fecha final del Clausura tendrá los siguientes enfrentamientos:
-
Independiente vs. Náutico Zárate, por el segundo puesto y el pase directo a semifinales.
-
Ciudad de Campana vs. Náutico San Pedro.
-
Campana Boat Club vs. CADU.