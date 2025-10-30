jueves 30 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate

    IPS atenderá este jueves 30 de octubre de 9 a 13 hs en Av. 11 N°525, facilitando a los vecinos la realización de trámites previsionales sin trasladarse a Zárate

    30 de octubre de 2025 - 10:39
    Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

    Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

    LAOPINION

    El Punto IPS de Lima abre hoy, jueves 30 de octubre, para atender a la comunidad en su segunda jornada del mes. Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) recordaron que el servicio funciona dos veces al mes, brindando atención personalizada a jubilados, pensionados y beneficiarios que necesitan realizar trámites o consultas.

    Lee además
    ¿cuando cobran los jubilados y pensionados del ips?

    ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS?
    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate 

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

    Fechas y horarios de atención

    Durante noviembre, el Punto IPS atenderá los días jueves 13 y 27, en el horario de 9 a 13 hs, conforme al calendario mensual que publica el organismo.

    En estas jornadas, los vecinos podrán realizar gestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros servicios que ofrece el IPS.

    Atención cercana y sin traslado

    El Punto IPS funciona en Av. 11 N°525, Lima, ofreciendo una alternativa cercana para quienes viven en la localidad y evitando el traslado hasta la sede central de Zárate.

    Desde el organismo recomiendan asistir con la documentación completa según el tipo de trámite y respetar los horarios establecidos para asegurar una atención ágil y ordenada.

    Compromiso con la comunidad

    La instalación de estos puntos descentralizados busca acercar los servicios previsionales a cada rincón del partido, fortaleciendo el vínculo entre el IPS y los vecinos.

    Esta modalidad facilita el acceso, reduce tiempos de espera y mejora la gestión de los beneficios sociales, consolidando una atención pública más eficiente y humana.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados del IPS?

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

    Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre La Libertad Avanza

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima: concientización para jóvenes zarateños

    Nucleoeléctrica inaugura el Centro Melillo como nuevo espacio cultural en Zárate

    Zárate: Actividades imperdibles para disfrutar este fin de semana

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El gesto humano del pergaminense Jorge Fornt salvó una vida.

    Un gesto que salvó una vida: el pergaminense que se detuvo en la ruta cuando nadie más lo hizo
    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Soja con nutrición inteligente, la clave para reducir brechas y mejorar calidad

    Renato Catallini asumirá la dirección general de Ternium en San Nicolás desde febrero de 2026

    Cambios en Grupo Techint: Renato Catallini asumirá desde San Nicolás la dirección de Ternium

    Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

    Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate

    La atleta sampedrina Candela Basaldúa representará a Argentina en el Sudamericano U20 de atletismo de perú

    San Pedro: Candela Basaldúa representará a la Argentina en el Sudamericano U20 de Atletismo en Perú