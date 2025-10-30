Hoy habrá atención en el Punto IPS de Lima, partido de Zárate

Hoy habrá atencion en el punto IPS de Lima, Partido de Zárate

El Punto IPS de Lima abre hoy, jueves 30 de octubre , para atender a la comunidad en su segunda jornada del mes. Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) recordaron que el servicio funciona dos veces al mes, brindando atención personalizada a jubilados, pensionados y beneficiarios que necesitan realizar trámites o consultas.

Durante noviembre, el Punto IPS atenderá los días jueves 13 y 27 , en el horario de 9 a 13 hs , conforme al calendario mensual que publica el organismo.

En estas jornadas, los vecinos podrán realizar gestiones relacionadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros servicios que ofrece el IPS.

El Punto IPS funciona en Av. 11 N°525, Lima , ofreciendo una alternativa cercana para quienes viven en la localidad y evitando el traslado hasta la sede central de Zárate .

Desde el organismo recomiendan asistir con la documentación completa según el tipo de trámite y respetar los horarios establecidos para asegurar una atención ágil y ordenada.

Compromiso con la comunidad

La instalación de estos puntos descentralizados busca acercar los servicios previsionales a cada rincón del partido, fortaleciendo el vínculo entre el IPS y los vecinos.

Esta modalidad facilita el acceso, reduce tiempos de espera y mejora la gestión de los beneficios sociales, consolidando una atención pública más eficiente y humana.