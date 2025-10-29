El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate 

Un joven de 19 años con pedido activo por rebeldía fue detenido en Zárate tras un operativo del Centro de Operaciones Zárate (COZ). La captura se logró gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad municipales, que permitieron alertar a la policía y concretar la aprehensión en plena vía pública.
Operativo coordinado y seguimiento en tiempo real
El procedimiento se realizó el lunes, cuando operadores del Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectaron a dos jóvenes con actitud sospechosa en la intersección de Independencia y Justa Lima.
A través del sistema de videovigilancia, los monitoristas realizaron un seguimiento en tiempo real y alertaron a los móviles de prevención para su intervención inmediata.
Intercepción y verificación de antecedentes
Los efectivos policiales interceptaron a ambos individuos en Belgrano y 19 de Marzo, donde se verificaron sus antecedentes.
Uno de ellos, de 19 años y vestido con un buzo color mostaza, tenía un pedido activo de comparendo por rebeldía, motivo por el cual fue trasladado a la comisaría local para las actuaciones judiciales correspondientes.
El segundo joven, de 18 años, no presentaba impedimentos legales y fue liberado en el lugar.
Trabajo conjunto en seguridad ciudadana
Desde el COZ destacaron la importancia del monitoreo permanente y la coordinación entre operadores y móviles policiales, herramientas clave para la prevención y detección de delitos en tiempo real.
El operativo refuerza el rol del sistema de videovigilancia como eje central en la política de seguridad del municipio, orientada a brindar respuestas rápidas y efectivas.