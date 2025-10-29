El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

Un joven de 19 años con pedido activo por rebeldía fue detenido en Zárate tras un operativo del Centro de Operaciones Zárate ( COZ ). La captura se logró gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad municipales, que permitieron alertar a la policía y concretar la aprehensión en plena vía pública.

Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre La Libertad Avanza

El procedimiento se realizó el lunes, cuando operadores del Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectaron a dos jóvenes con actitud sospechosa en la intersección de Independencia y Justa Lima .

A través del sistema de videovigilancia, los monitoristas realizaron un seguimiento en tiempo real y alertaron a los móviles de prevención para su intervención inmediata.

Los efectivos policiales interceptaron a ambos individuos en Belgrano y 19 de Marzo , donde se verificaron sus antecedentes.

Uno de ellos, de 19 años y vestido con un buzo color mostaza, tenía un pedido activo de comparendo por rebeldía, motivo por el cual fue trasladado a la comisaría local para las actuaciones judiciales correspondientes.

El segundo joven, de 18 años, no presentaba impedimentos legales y fue liberado en el lugar.

Trabajo conjunto en seguridad ciudadana

Desde el COZ destacaron la importancia del monitoreo permanente y la coordinación entre operadores y móviles policiales, herramientas clave para la prevención y detección de delitos en tiempo real.

El operativo refuerza el rol del sistema de videovigilancia como eje central en la política de seguridad del municipio, orientada a brindar respuestas rápidas y efectivas.