sábado 25 de octubre de 2025
    • Educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima: concientización para jóvenes zarateños

    La Dirección de Tránsito y Transporte brindó una jornada de educación vial en Lima para promover el respeto a las normas y conductas seguras entre estudiantes.

    25 de octubre de 2025 - 11:00
    Zarate

    La Dirección de Tránsito, Seguridad y Transporte de Zárate llevó adelante una jornada de educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima, destinada a concientizar a los jóvenes sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito, la prevención de accidentes y la construcción de una convivencia segura entre conductores, ciclistas y peatones.

    Temas clave: uso del casco, prevención y señales de tránsito

    Durante la actividad, los estudiantes participaron en charlas coordinadas por multiagentes municipales que trabajan diariamente en tareas de control vehicular y prevención.

    Los ejes abordados fueron el uso obligatorio del casco, la prevención de maniobras riesgosas y el respeto por las señales y prioridades de tránsito.

    Los agentes compartieron experiencias reales, respondieron inquietudes y promovieron la reflexión sobre la responsabilidad individual en la vía pública.

    Formar conciencia desde la escuela

    Desde la Dirección de Tránsito destacaron que este tipo de jornadas fortalece la educación vial desde edades tempranas, entendiendo que la escuela es el primer espacio donde se construye ciudadanía.

    “Cada encuentro es una oportunidad para evitar un accidente futuro”, expresaron, remarcando que la mayoría de los siniestros pueden prevenirse con educación y respeto por las normas.

    Compromiso municipal con la seguridad vial

    Estas acciones forman parte del plan integral de prevención vial impulsado por la Municipalidad de Zárate, que incluye capacitaciones en instituciones educativas, campañas comunitarias y controles preventivos.

    El objetivo es claro: promover una movilidad más segura, responsable y solidaria, donde cada vecino asuma un rol activo en la construcción de una ciudad más ordenada y consciente.

