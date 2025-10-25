Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

La colaboración entre el Centro de Operaciones Zárate (COZ), la Ayudantía Fiscal N°5 y la Comisaría 2da. de Lima fue determinante para esclarecer un robo ocurrido en el Barrio Citrus y recuperar los elementos sustraídos. Durante el operativo, se concretó además la detención del presunto autor del hecho
El robo y la investigación
El hecho tuvo lugar el 1° de octubre, cuando una vivienda ubicada en la calle 12 entre 17 y 19 del Barrio Citrus fue víctima de un robo que generó preocupación entre los vecinos.
A partir de la denuncia, la Ayudantía Fiscal N°5 de Lima inició una investigación en conjunto con el personal de la Comisaría 2da., apoyados por la tecnología del COZ, que aportó datos clave para identificar al sospechoso.
Allanamiento exitoso en el Barrio 8 de Marzo
Con los elementos reunidos en la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento en el Barrio 8 de Marzo, donde se recuperaron varios de los objetos sustraídos.
El procedimiento contó con la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y culminó con la detención de un hombre vinculado al ilícito.
Trabajo conjunto y compromiso institucional
Desde la Ayudantía Fiscal destacaron el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, que permitió un resultado exitoso en corto tiempo.
El operativo refuerza el compromiso de las autoridades en la prevención del delito y la protección de los vecinos de Lima y Zárate, consolidando la cooperación interinstitucional como herramienta fundamental para la seguridad ciudadana.