Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

La colaboración entre el Centro de Operaciones Zárate (COZ), la Ayudantía Fiscal N°5 y la Comisaría 2da. de Lima fue determinante para esclarecer un robo ocurrido en el Barrio Citrus y recuperar los elementos sustraídos. Durante el operativo, se concretó además la detención del presunto autor del hecho

El hecho tuvo lugar el 1° de octubre , cuando una vivienda ubicada en la calle 12 entre 17 y 19 del Barrio Citrus fue víctima de un robo que generó preocupación entre los vecinos.

A partir de la denuncia, la Ayudantía Fiscal N°5 de Lima inició una investigación en conjunto con el personal de la Comisaría 2da. , apoyados por la tecnología del COZ, que aportó datos clave para identificar al sospechoso.

Con los elementos reunidos en la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento en el Barrio 8 de Marzo , donde se recuperaron varios de los objetos sustraídos.

El procedimiento contó con la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y culminó con la detención de un hombre vinculado al ilícito.

Trabajo conjunto y compromiso institucional

Desde la Ayudantía Fiscal destacaron el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, que permitió un resultado exitoso en corto tiempo.

El operativo refuerza el compromiso de las autoridades en la prevención del delito y la protección de los vecinos de Lima y Zárate, consolidando la cooperación interinstitucional como herramienta fundamental para la seguridad ciudadana.