lunes 03 de noviembre de 2025
    • Multas de tránsito más caras: el exceso de velocidad puede costar hasta $1.711.000

    Las multas de tránsito suben 6,5% en la provincia de Buenos Aires en sintonía con el aumento del precio de la nafta.

    3 de noviembre de 2025 - 16:10
    Las multas de tránsito tuvieron un aumento importante

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito para los dos últimos meses de este año, y desde ahora manejar por el límite de velocidad permitido se puede castigar con hasta $1.711.000.

    Las multas tuvieron un ajuste para los meses de noviembre y diciembre del 6,5% en comparación al bimestre anterior. En los últimos doce meses, de acuerdo al análisis de DIB, la suba que va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata fue del 28%.

    De esta manera, para el próximo bimestre cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida, circular sin cobertura de seguro o sin VTV puede costar hasta $1711.000, mientras que estacionar en un lugar inadecuado hasta $171.100.

    A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:

    • Exceso de velocidad: entre $256.650 y $1.711.000 (entre 150 y 1.000 UF).
    • No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF).
    • Pasar un semáforo en rojo: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Circular a contramano: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Mal estacionamiento: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)
    • Conducir alcoholizado: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $855.500 y $2.053.200 (entre 500 y 1.200 UF).
    • Circular con la VTV vencida: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Manejar sin habilitación: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Circular sin la documentación: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)
    • Circular sin cobertura de seguro: entre $513.300 y $1.711.000 (entre 300 y 1.000 UF)
    • Circular sin el comprobante del seguro: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF)
    • Circular con exceso de ocupantes: entre $85.550 y $171.100 (entre 50 y 100 UF).
