Los seguros de hogar, una tendencia en alza

La inseguridad , los fenómenos climáticos y la necesidad de proteger el patrimonio impulsaron una tendencia creciente: cada vez más personas en la Argentina están optando por contratar seguros sus hogares. Las compañías ofrecen pólizas que van mucho más allá del clásico seguro contra incendios. Hoy, asegurar el hogar es también proteger electrodomésticos e incluso adelantarse a imprevistos.

Los desafíos del sector de seguros: impuestos, clientes volátiles y "un mercado que no crece hace ocho años"

La producción de seguros volvió a repuntar en septiembre con una mejora del 4% mensual

Las pólizas actuales incluyen coberturas básicas y adicionales, según el plan elegido. Las más comunes son incendio del hogar y su contenido, robo (con tope según el plan), daños por agua como filtraciones y roturas de cañerías, responsabilidad civil por hechos privados, pérdida de alimentos refrigerados por corte de suministro eléctrico y protección de electrodomésticos y equipos electrónicos.

Como plus, muchas aseguradoras ofrecen servicios de asistencia tal como plomeros, gasistas, y cerrajeros, servicio de mudanza, limpieza y remoción de escombros, cuidado de mascotas y cobertura para termotanques solares y similares.

Algunas compañías, ofrecen coberturas a medida como por ejemplo para obras de arte, joyas y colecciones, daños en exteriores como árboles, jardines y cercos, cobertura internacional (para pertenencias fuera del hogar) y daños estéticos en la vivienda

Qué requisitos hay para contratar un seguro

Los requisitos dependen de la vivienda y la aseguradora. En general, se exige que el hogar tenga una construcción de mampostería y cielorraso, cerraduras de doble paleta o superior, rejas, postigones o sistemas de seguridad equivalentes dependiendo la ubicación.

Cabe destacar que la mayoría de las compañías no asegura bienes ubicados en el exterior o en lugares de fácil acceso desde la vía pública, actividades comerciales dentro de la vivienda y casos de hurto.

Contratar un seguro para el hogar ya no es un lujo, sino una herramienta clave para proteger algo tan valioso como el hogar. Con precios que arrancan desde $15.000 mensuales, hay opciones para todos los perfiles y necesidades. Lo importante es evaluar qué coberturas son necesarias según el tipo de vivienda y estilo de vida, y elegir una póliza que garantice tranquilidad.

Fuente: Ámbito.