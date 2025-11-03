Los seguros de hogar, una tendencia en alza

lunes 03 de noviembre de 2025
    3 de noviembre de 2025 - 16:15
    Los seguros para el hogar ganan interés en el mercado. 

    La inseguridad, los fenómenos climáticos y la necesidad de proteger el patrimonio impulsaron una tendencia creciente: cada vez más personas en la Argentina están optando por contratar seguros sus hogares. Las compañías ofrecen pólizas que van mucho más allá del clásico seguro contra incendios. Hoy, asegurar el hogar es también proteger electrodomésticos e incluso adelantarse a imprevistos.

    Qué tipo de coberturas hay para el hogar

    Las pólizas actuales incluyen coberturas básicas y adicionales, según el plan elegido. Las más comunes son incendio del hogar y su contenido, robo (con tope según el plan), daños por agua como filtraciones y roturas de cañerías, responsabilidad civil por hechos privados, pérdida de alimentos refrigerados por corte de suministro eléctrico y protección de electrodomésticos y equipos electrónicos.

    Como plus, muchas aseguradoras ofrecen servicios de asistencia tal como plomeros, gasistas, y cerrajeros, servicio de mudanza, limpieza y remoción de escombros, cuidado de mascotas y cobertura para termotanques solares y similares.

    Los precios varían según el nivel de cobertura, la zona y los servicios incluidos.

    Algunas compañías, ofrecen coberturas a medida como por ejemplo para obras de arte, joyas y colecciones, daños en exteriores como árboles, jardines y cercos, cobertura internacional (para pertenencias fuera del hogar) y daños estéticos en la vivienda

    Qué requisitos hay para contratar un seguro

    Los requisitos dependen de la vivienda y la aseguradora. En general, se exige que el hogar tenga una construcción de mampostería y cielorraso, cerraduras de doble paleta o superior, rejas, postigones o sistemas de seguridad equivalentes dependiendo la ubicación.

    Cabe destacar que la mayoría de las compañías no asegura bienes ubicados en el exterior o en lugares de fácil acceso desde la vía pública, actividades comerciales dentro de la vivienda y casos de hurto.

    Contratar un seguro para el hogar ya no es un lujo, sino una herramienta clave para proteger algo tan valioso como el hogar. Con precios que arrancan desde $15.000 mensuales, hay opciones para todos los perfiles y necesidades. Lo importante es evaluar qué coberturas son necesarias según el tipo de vivienda y estilo de vida, y elegir una póliza que garantice tranquilidad.

    Fuente: Ámbito.

