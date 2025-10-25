sábado 25 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    Una entrega de cubiertas R20 destinadas a los vehículos de emergencia de los Bomberos Voluntarios de Zárate refuerza la operatividad y seguridad del cuartel.

    25 de octubre de 2025 - 14:50
    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    LAOPINION

    La Secretaría de Lima realizó una entrega de cubiertas R20 para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate, con el propósito de mejorar la seguridad y el rendimiento de los vehículos de emergencia. Esta acción fortalece la capacidad operativa del cuartel y garantiza una respuesta eficiente ante siniestros y rescates.

    Lee además
    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor
    Nucleoeléctrica inaugura el centro Mellino como nuevo espacio cultural en Zárate

    Nucleoeléctrica inaugura el Centro Melillo como nuevo espacio cultural en Zárate

    Reforzar la operatividad de los Bomberos Voluntarios

    La incorporación de las nuevas cubiertas permitirá optimizar el funcionamiento de las autobombas, asegurando que los vehículos estén en condiciones óptimas para intervenir rápidamente en incendios, accidentes y otras emergencias.

    El reemplazo del equipamiento contribuye además a prolongar la vida útil de los vehículos y reducir los riesgos para los voluntarios durante sus misiones.

    Reconocimiento al compromiso del cuerpo activo

    Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate destacaron la importancia de este aporte, resaltando que “contar con vehículos en perfecto estado es fundamental para proteger a los vecinos y a los bomberos que arriesgan su vida por la comunidad”.

    También expresaron su agradecimiento a la Secretaría de Lima por el acompañamiento constante y la gestión orientada a fortalecer la infraestructura de protección civil.

    Apoyo institucional y compromiso comunitario

    La entrega forma parte de una política de cooperación permanente entre la Secretaría y las instituciones de servicio público de Lima y Zárate.

    El objetivo es garantizar recursos y condiciones de trabajo adecuadas para los equipos que prestan asistencia en situaciones de emergencia, reforzando la seguridad y la capacidad de respuesta del sistema local.

    Temas
    Seguí leyendo

    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Nucleoeléctrica inaugura el Centro Melillo como nuevo espacio cultural en Zárate

    Operativos de tránsito y seguridad reforzados en Zárate

    Zárate | Controles de tránsito y seguridad dejan vehículos secuestrados e infracciones en Lima

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    Educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima: concientización para jóvenes zarateños

    Zárate: Actividades imperdibles para disfrutar este fin de semana

    Jorge Taiana pidió unidad durante su visita a Zárate

    Chocó a un auto en el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, hirió a tres personas y no se hace cargo

    Independiente de Zárate vuelve a la Liga Federal tras asegurar el 2º puesto del Grupo C

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Juan Tomás Musacchio le dio el triunfo a Argentino en el estadio “Pickle Gracia”.

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

    Por Fernando Bongiovanni
    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    El nuevo edificio de la Escuela Santa Clara, que cuenta con 1700 metros cuadrados cubiertos, se emplaza en avenida Almafuerte.

    La escuela Santa Clara construye su edificio propio y proyecta un futuro inclusivo para personas con autismo

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero