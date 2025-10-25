La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

La Secretaría de Lima realizó una entrega de cubiertas R20 para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate , con el propósito de mejorar la seguridad y el rendimiento de los vehículos de emergencia . Esta acción fortalece la capacidad operativa del cuartel y garantiza una respuesta eficiente ante siniestros y rescates.

La incorporación de las nuevas cubiertas permitirá optimizar el funcionamiento de las autobombas , asegurando que los vehículos estén en condiciones óptimas para intervenir rápidamente en incendios, accidentes y otras emergencias.

El reemplazo del equipamiento contribuye además a prolongar la vida útil de los vehículos y reducir los riesgos para los voluntarios durante sus misiones.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate destacaron la importancia de este aporte, resaltando que “contar con vehículos en perfecto estado es fundamental para proteger a los vecinos y a los bomberos que arriesgan su vida por la comunidad” .

También expresaron su agradecimiento a la Secretaría de Lima por el acompañamiento constante y la gestión orientada a fortalecer la infraestructura de protección civil.

Apoyo institucional y compromiso comunitario

La entrega forma parte de una política de cooperación permanente entre la Secretaría y las instituciones de servicio público de Lima y Zárate.

El objetivo es garantizar recursos y condiciones de trabajo adecuadas para los equipos que prestan asistencia en situaciones de emergencia, reforzando la seguridad y la capacidad de respuesta del sistema local.