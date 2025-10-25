Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

sábado 25 de octubre de 2025
    25 de octubre de 2025 - 15:15
    LAOPINION

    El Honorable Concejo Deliberante de Zárate aprobó por unanimidad una ordenanza que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación los terrenos del barrio San Sebastián (Granja 8). La medida brinda seguridad jurídica y estabilidad habitacional a más de cien familias, consolidando un avance histórico en la política de vivienda local.

    Una decisión con consenso político y comunitario

    La sesión del pasado jueves marcó un momento clave para el desarrollo urbano de Zárate.

    Vecinos del barrio San Sebastián acompañaron la votación y celebraron con aplausos la decisión, que contó con el apoyo de todos los bloques políticos.

    El consenso alcanzado reflejó el compromiso conjunto entre el Concejo y el Ejecutivo Municipal para avanzar en soluciones habitacionales sostenibles.

    Regularización dominial y desarrollo social

    La ordenanza permitirá iniciar el proceso de regularización dominial de los terrenos, garantizando la tenencia legal de las viviendas para las familias que residen en la zona desde hace años.

    El Ejecutivo Municipal impulsó el proyecto con el objetivo de fortalecer la integración social, reducir la informalidad urbana y asegurar el acceso equitativo a la vivienda.

    Un paso hacia la integración habitacional

    Desde la Presidencia del HCD destacaron que la aprobación de la norma constituye “un paso fundamental hacia la integración y la estabilidad habitacional de la comunidad”, subrayando la importancia de que las políticas públicas acompañen el arraigo y la inclusión.

    La medida se inscribe dentro del plan de ordenamiento territorial y regularización urbana que lleva adelante el municipio.

    Compromiso municipal con la vivienda digna

    Con esta decisión, el Municipio de Zárate reafirma su compromiso con políticas de vivienda que promuevan el bienestar y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

    El barrio San Sebastián se convierte así en un ejemplo de participación comunitaria y trabajo conjunto, donde el esfuerzo de los vecinos se traduce en progreso y estabilidad.

