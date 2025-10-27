Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre la Libertad Avanza El Debate

En Zárate, las elecciones legislativas de 2025 dejaron un resultado sumamente parejo entre las dos principales fuerzas. Fuerza Patria se impuso con el 41,64% de los votos sobre La Libertad Avanza, que obtuvo el 40,77%. El ajustado resultado confirma el equilibrio político en un distrito clave del norte bonaerense.

Resultados detallados El conteo oficial arrojó los siguientes resultados:

Fuerza Patria: 27.126 votos (41,64%)

La Libertad Avanza: 26.561 votos (40,77%)

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: 2.756 votos (4,23%)

Propuesta Federal para el Cambio: 2.108 votos (3,23%)

Provincias Unidas: 1.343 votos (2,06%)

Frente Patriota Federal: 1.092 votos (1,67%)

Partido Nuevo Buenos Aires: 900 votos (1,38%) El margen de diferencia entre las dos principales fuerzas fue de apenas 565 votos, consolidando a Zárate como uno de los distritos con mayor competitividad electoral de la provincia.

Una jornada sin incidentes y con amplia participación La elección transcurrió con total normalidad, bajo un nivel de participación activa de los ciudadanos habilitados. Desde las autoridades electorales locales destacaron el desarrollo ordenado del comicio y la tarea de los fiscales de todas las fuerzas.

