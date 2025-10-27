lunes 27 de octubre de 2025
    • Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre La Libertad Avanza

    Fuerza Patria ganó en Zárate con el 41,64% frente al 40,77% de La Libertad Avanza, en una elección ajustada y sin incidentes.

    27 de octubre de 2025 - 12:00
    Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre la Libertad Avanza

    Legislativas 2025: Fuerza Patria se impone en Zárate por escaso margen sobre la Libertad Avanza

    El Debate

    En Zárate, las elecciones legislativas de 2025 dejaron un resultado sumamente parejo entre las dos principales fuerzas. Fuerza Patria se impuso con el 41,64% de los votos sobre La Libertad Avanza, que obtuvo el 40,77%. El ajustado resultado confirma el equilibrio político en un distrito clave del norte bonaerense.

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata
    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    Resultados detallados

    El conteo oficial arrojó los siguientes resultados:

    • Fuerza Patria: 27.126 votos (41,64%)

    • La Libertad Avanza: 26.561 votos (40,77%)

    • Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: 2.756 votos (4,23%)

    • Propuesta Federal para el Cambio: 2.108 votos (3,23%)

    • Provincias Unidas: 1.343 votos (2,06%)

    • Frente Patriota Federal: 1.092 votos (1,67%)

    • Partido Nuevo Buenos Aires: 900 votos (1,38%)

    El margen de diferencia entre las dos principales fuerzas fue de apenas 565 votos, consolidando a Zárate como uno de los distritos con mayor competitividad electoral de la provincia.

    Una jornada sin incidentes y con amplia participación

    La elección transcurrió con total normalidad, bajo un nivel de participación activa de los ciudadanos habilitados. Desde las autoridades electorales locales destacaron el desarrollo ordenado del comicio y la tarea de los fiscales de todas las fuerzas.

    Temas
    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    Allanamiento en Lima, Zárate: recuperan objetos robados y detienen al presunto autor

    Educación vial en la Escuela Secundaria N°15 de Lima: concientización para jóvenes zarateños

    Nucleoeléctrica inaugura el Centro Melillo como nuevo espacio cultural en Zárate

    Zárate: Actividades imperdibles para disfrutar este fin de semana

    Jorge Taiana pidió unidad durante su visita a Zárate

    Chocó a un auto en el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, hirió a tres personas y no se hace cargo

    Independiente de Zárate vuelve a la Liga Federal tras asegurar el 2º puesto del Grupo C

    Dejá tu comentario

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Zárate se destacó en el Encuentro Provincial de Cultura en La Plata

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.
    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes realiza una peña para recaudar fondos con mira a su participación de tres encuentros corales en Córdoba.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Un preso de la Unidad Penal 49 de Junín lideraba un clan familiar que involucraba a su hermana, al padre y a una persona allegada como cómplice y todos cumplían distintos roles en la defraudación y niveles de jerarquía en la banda.

Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar

    Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar