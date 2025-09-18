Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice

San Pedro dice presente en el canotaje internacional: Este jueves comenzó en Racice, República Checa, el torneo Olympic Hopes , una de las competencias más importantes del mundo para jóvenes promesas del canotaje . Este certamen reúne a palistas de distintos países con un objetivo claro: preparar a las futuras generaciones de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 .

Entre los participantes, San Pedro se destaca con cuatro representantes : Thiara Padilla, Iván Cacho y los hermanos Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez.

Thiara Padilla , del club Pescadores, debutará este jueves en los 500 metros K1 a las 9:30 (hora argentina) , y más tarde competirá en los 200 metros a las 13:06 . Su participación es doblemente meritoria: logró reunir los fondos necesarios gracias al apoyo de su familia y distintas actividades que permitieron solventar el viaje.

Iván Cacho , campeón sudamericano y representante del club Las Canaletas, competirá a las 5:10 en los 1000 metros C1 y nuevamente a las 9:10 en los 500 metros .

Por último, los hermanos Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez, del club Náutico San Pedro, competirán en K2 1000 metros a las 11:15, y el viernes cerrarán su participación en los 500 metros a las 9:30.

Un semillero olímpico en plena formación

Olympic Hopes no es un torneo más: es la antesala a los Juegos Olímpicos de la Juventud. La participación de estos jóvenes sampedrinos no solo es un orgullo local, sino también una señal del potencial deportivo que crece en la región.