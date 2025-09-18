Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice

jueves 18 de septiembre de 2025
    Thiara Padilla, Iván Cacho y los hermanos Sosa Velázquez representan a San Pedro en Olympic Hopes, rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

    18 de septiembre de 2025 - 11:30
    LAOPINION

    San Pedro dice presente en el canotaje internacional: Este jueves comenzó en Racice, República Checa, el torneo Olympic Hopes, una de las competencias más importantes del mundo para jóvenes promesas del canotaje. Este certamen reúne a palistas de distintos países con un objetivo claro: preparar a las futuras generaciones de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

    Cuatro representantes de San Pedro

    Entre los participantes, San Pedro se destaca con cuatro representantes: Thiara Padilla, Iván Cacho y los hermanos Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez.

    La historia detrás de cada deportista

    Thiara Padilla, del club Pescadores, debutará este jueves en los 500 metros K1 a las 9:30 (hora argentina), y más tarde competirá en los 200 metros a las 13:06. Su participación es doblemente meritoria: logró reunir los fondos necesarios gracias al apoyo de su familia y distintas actividades que permitieron solventar el viaje.

    Iván Cacho, campeón sudamericano y representante del club Las Canaletas, competirá a las 5:10 en los 1000 metros C1y nuevamente a las 9:10 en los 500 metros.

    Por último, los hermanos Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez, del club Náutico San Pedro, competirán en K2 1000 metros a las 11:15, y el viernes cerrarán su participación en los 500 metros a las 9:30.

    Un semillero olímpico en plena formación

    Olympic Hopes no es un torneo más: es la antesala a los Juegos Olímpicos de la Juventud. La participación de estos jóvenes sampedrinos no solo es un orgullo local, sino también una señal del potencial deportivo que crece en la región.

