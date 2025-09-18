San Pedro: un proyecto del Jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias

Un reconocimiento que trasciende la edad: la ciencia desde el Nivel Inicial: En un escenario dominado por propuestas de escuelas primarias y secundarias, el Jardín de Infantes N° 919 “Heroínas de Malvinas” de San Pedro marca un hito al representar al distrito en la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología con un trabajo desarrollado íntegramente en el Nivel Inicial.

El proyecto titulado “Murciélagos: Héroes Nocturnos” no solo destaca por su originalidad temática, sino también por su enfoque metodológico y la participación activa de la comunidad educativa. Seleccionado entre más de 210 trabajos de toda la provincia de Buenos Aires , es uno de los diez que alcanzaron la instancia provincial y el único jardín de infantes de la Región 12 en lograrlo.

Este hecho pone en valor la importancia de fomentar el pensamiento científico desde la infancia , al tiempo que visibiliza el potencial de las instituciones educativas de San Pedro en contextos de alta exigencia académica.

La propuesta del Jardín 919 explora el mundo de los murciélagos desde una mirada pedagógica integral. A través de actividades lúdicas, observación, lectura de textos científicos adaptados y trabajos plásticos, los niños de la tercera sección del turno tarde se sumergieron en el estudio de estos animales nocturnos, tan fascinantes como incomprendidos.

La vicedirectora Natalia García está a cargo de defender el proyecto ante los evaluadores en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, acompañada por materiales, registros y producciones de los chicos. El proyecto también se nutre del apoyo constante de las familias, quienes se involucraron activamente en la recopilación de información, armado de materiales y motivación del proceso.

Para Karina Rossi, directora del establecimiento, el camino recorrido es tan valioso como el resultado. “Es un orgullo ver cómo nuestros alumnos pueden explorar, aprender y crear, llevando el nombre de San Pedro a una instancia provincial. Este proyecto refleja el compromiso de nuestras familias y educadores con la educación de calidad desde la infancia”, señaló.

San Pedro en la agenda educativa provincial

La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología se desarrolla a lo largo del día de hoy con exposiciones presenciales, mesas de evaluación y espacios de intercambio entre docentes e investigadores de toda la provincia. Este jueves a las 17 horas se anunciarán los trabajos distinguidos por el jurado.

Más allá del resultado final, la presencia del Jardín 919 reafirma una idea clave: la ciencia no tiene edad. La capacidad de observar, preguntar, experimentar y construir conocimiento está presente incluso en los primeros años de escolaridad, cuando la curiosidad es más viva y el aprendizaje ocurre en todas partes.

Con este logro, el Jardín N° 919 no solo consolida su lugar como referente educativo local, sino que también proyecta a San Pedro como un distrito comprometido con la innovación, la formación de ciudadanía crítica y el vínculo entre escuela, comunidad y territorio.