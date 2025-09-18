jueves 18 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: un proyecto del Jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias

    El Jardín 919 es el único de Nivel Inicial de la Región 12 que participa en la Feria Provincial con un trabajo sobre murciélagos. Hoy exponen en Mar de Ajó

    18 de septiembre de 2025 - 13:05
    Un proyecto del jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias y Tecnologia

    Un proyecto del jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias y Tecnologia

    LAOPINION

    Un reconocimiento que trasciende la edad: la ciencia desde el Nivel Inicial: En un escenario dominado por propuestas de escuelas primarias y secundarias, el Jardín de Infantes N° 919 “Heroínas de Malvinas” de San Pedro marca un hito al representar al distrito en la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología con un trabajo desarrollado íntegramente en el Nivel Inicial.

    Lee además
    Cuatro aprehendidos por resistencia a la autoridad en conflicto vecinal en San Pedro: tres son menores

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores
    Canotaje: cuatro sampedrinos debutan en Olympic Hopes en Racice

    Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice

    El proyecto titulado “Murciélagos: Héroes Nocturnos” no solo destaca por su originalidad temática, sino también por su enfoque metodológico y la participación activa de la comunidad educativa. Seleccionado entre más de 210 trabajos de toda la provincia de Buenos Aires, es uno de los diez que alcanzaron la instancia provincial y el único jardín de infantes de la Región 12 en lograrlo.

    Este hecho pone en valor la importancia de fomentar el pensamiento científico desde la infancia, al tiempo que visibiliza el potencial de las instituciones educativas de San Pedro en contextos de alta exigencia académica.

    Un trabajo colectivo que pone en juego ciencia, juego y comunidad

    La propuesta del Jardín 919 explora el mundo de los murciélagos desde una mirada pedagógica integral. A través de actividades lúdicas, observación, lectura de textos científicos adaptados y trabajos plásticos, los niños de la tercera sección del turno tarde se sumergieron en el estudio de estos animales nocturnos, tan fascinantes como incomprendidos.

    La vicedirectora Natalia García está a cargo de defender el proyecto ante los evaluadores en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, acompañada por materiales, registros y producciones de los chicos. El proyecto también se nutre del apoyo constante de las familias, quienes se involucraron activamente en la recopilación de información, armado de materiales y motivación del proceso.

    Para Karina Rossi, directora del establecimiento, el camino recorrido es tan valioso como el resultado. “Es un orgullo ver cómo nuestros alumnos pueden explorar, aprender y crear, llevando el nombre de San Pedro a una instancia provincial. Este proyecto refleja el compromiso de nuestras familias y educadores con la educación de calidad desde la infancia”, señaló.

    San Pedro en la agenda educativa provincial

    La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología se desarrolla a lo largo del día de hoy con exposiciones presenciales, mesas de evaluación y espacios de intercambio entre docentes e investigadores de toda la provincia. Este jueves a las 17 horas se anunciarán los trabajos distinguidos por el jurado.

    Más allá del resultado final, la presencia del Jardín 919 reafirma una idea clave: la ciencia no tiene edad. La capacidad de observar, preguntar, experimentar y construir conocimiento está presente incluso en los primeros años de escolaridad, cuando la curiosidad es más viva y el aprendizaje ocurre en todas partes.

    Con este logro, el Jardín N° 919 no solo consolida su lugar como referente educativo local, sino que también proyecta a San Pedro como un distrito comprometido con la innovación, la formación de ciudadanía crítica y el vínculo entre escuela, comunidad y territorio.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores

    Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice

    Accidente en San Pedro: camión embistió a un auto y cinco personas fueron derivadas al hospital

    Detienen a hombre de 45 años acusado de abuso sexual en San Pedro

    San Pedro: dos jóvenes gravemente heridos tras chocar en moto contra un cartel en el centro de la ciudad

    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.

    San Pedro: Club Mitre organiza una fiesta del estudiante para financiar el césped sintético para hockey

    San Pedro: Detuvieron a dos jóvenes con frondosos antecedentes tras un violento intento de robo en Río Tala

    Operativo de tránsito en San Pedro: secuestraron nueve motos y un auto por falta de documentación

    Una sampedrina busca representar a los socios de River en las elecciones de noviembre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Canotaje: cuatro sampedrinos debutan en Olympic Hopes en Racice

    Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cuatro aprehendidos por resistencia a la autoridad en conflicto vecinal en San Pedro: tres son menores

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores
    El equipo del Servicio de Neonatología del Hospital San José desplegó toda su dedicación, experiencia y humanidad en la recuperación de Aitana.

    Aitana, un ejemplo de vida en Pergamino: la fortaleza de los prematuros y el amor que los sostiene

    Un proyecto del jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias y Tecnologia

    San Pedro: un proyecto del Jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias

    Zárate: Gremios Nucleares rechazan con firmeza la privatización parcial de la nucleoeléctrica Argentina

    Zárate: Gremios nucleares rechazan la privatización parcial de Nucleoeléctrica

    Canotaje: cuatro sampedrinos debutan en Olympic Hopes en Racice

    Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice