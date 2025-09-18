jueves 18 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Aitana, un ejemplo de vida en Pergamino: la fortaleza de los prematuros y el amor que los sostiene

    Con apenas 860 gramos y 29 semanas de gestación, Aitana nació en Lincoln y fue derivada al Hospital San José.

    18 de septiembre de 2025 - 13:07
    El equipo del Servicio de Neonatología del Hospital San José desplegó toda su dedicación, experiencia y humanidad en la recuperación de Aitana.

    El equipo del Servicio de Neonatología del Hospital San José desplegó toda su dedicación, experiencia y humanidad en la recuperación de Aitana.

    PRENSA HOSPITAL SAN JOSE

    El 5 de julio llegó al mundo Aitana, una pequeña guerrera que nació con apenas 860 gramos y tan solo 29 semanas de gestación. Desde Lincoln fue trasladada junto a su mamá Nicol al Hospital San José de Pergamino, donde comenzó un recorrido lleno de desafíos, pero también de esperanza.

    Lee además
    reestructuracion en el gabinete municipal: comienzan los cambios en areas clave

    Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave
    la cooperativa electrica de pergamino denuncio el robo de cables en zona oeste

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    Días atrás, con 66 días de vida, Aitana celebró un progreso inmenso. Cada gramo ganado, cada respiración más firme y cada pequeño avance fueron conquistas que hablan de la fortaleza inquebrantable de los bebés prematuros, esos niños que desde su llegada nos enseñan que la vida se abre paso aún en las condiciones más frágiles.

    La compañía amorosa

    Pero Aitana no estuvo sola en este camino. Su mamá y su familia fueron sostén permanente, un abrazo constante que la alentó en cada batalla. El acompañamiento afectivo, fundamental para la evolución de los recién nacidos, se convirtió en parte esencial de su recuperación, demostrando que el amor también cura y fortalece.

    La Neo del Hospital San José

    A su vez, el equipo del Servicio de Neonatología del Hospital San José desplegó toda su dedicación, experiencia y humanidad. Con ciencia y ternura, médicos, enfermeros y especialistas trabajan día y noche para que bebés como Aitana puedan crecer y transformar lo que parecía imposible en una historia de vida.

    Hoy, Aitana se convierte en un símbolo de lucha, de fe y de gratitud. Su historia es también la historia de tantas familias que atraviesan el desafío de la prematurez, recordándonos que detrás de cada incubadora late un milagro en construcción.

    Felicitamos a Aitana y a su familia por mostrarnos que la vida siempre encuentra su camino, y expresamos un profundo reconocimiento al equipo de Neonatología del Hospital San José, que con compromiso, conocimiento y corazón hacen posible que los sueños más pequeños crezcan cada día más grandes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    Día del Psicopedagogo en Argentina: una profesión en expansión que acompaña a las personas durante su vida

    Incendiaron de manera intencional un cajero automático del Banco Provincia en pleno centro

    Ahora sí: Pergamino perdería en 2026 el beneficio de "zona fría" en las tarifas de gas

    Jura de nuevos magistrados en Pergamino: un paso clave para fortalecer el Poder Judicial de la región

    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los "Peronachos"?

    Juliano Almeida: tres podios en fila consolidan su gran año

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cuatro aprehendidos por resistencia a la autoridad en conflicto vecinal en San Pedro: tres son menores

    Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores
    El equipo del Servicio de Neonatología del Hospital San José desplegó toda su dedicación, experiencia y humanidad en la recuperación de Aitana.

    Aitana, un ejemplo de vida en Pergamino: la fortaleza de los prematuros y el amor que los sostiene

    Un proyecto del jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias y Tecnologia

    San Pedro: un proyecto del Jardín 919 lleva a San Pedro a la Feria Provincial de Ciencias

    Zárate: Gremios Nucleares rechazan con firmeza la privatización parcial de la nucleoeléctrica Argentina

    Zárate: Gremios nucleares rechazan la privatización parcial de Nucleoeléctrica

    Canotaje: cuatro sampedrinos debutan en Olympic Hopes en Racice

    Cuatro sampedrinos debutan en el torneo internacional Olympic Hopes en Racice