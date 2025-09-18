jueves 18 de septiembre de 2025
    • Cuatro aprehendidos en San Pedro tras un conflicto vecinal: tres son menores

    Un joven y tres adolescentes fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad tras un conflicto en Cruz Roja y Balcarce. Intervino la Fiscalía del Joven.

    18 de septiembre de 2025 - 14:10
    Cuatro aprehendidos por resistencia a la autoridad en conflicto vecinal en San Pedro: tres son menores

    Cuatro aprehendidos por resistencia a la autoridad en conflicto vecinal en San Pedro: tres son menores

    LAOPINION

    Tensión en un barrio de San Pedro: disturbios, intervención policial y menores involucrados: Un episodio de violencia urbana con intervención policial se registró este miércoles por la tarde en la esquina de Cruz Roja y Balcarce, en San Pedro, cuando un conflicto entre vecinos derivó en la aprehensión de cuatro personas, tres de ellas menores de edad.

    Según fuentes policiales, el conflicto comenzó con disturbios en la vía pública que exigieron la presencia de efectivos. La situación se agravó cuando, al llegar la patrulla, algunos individuos reaccionaron con agresividad, obstruyendo el procedimiento e incurriendo en el delito de resistencia a la autoridad.

    Del barrio al hospital: un operativo en dos frentes

    La primera intervención terminó con la aprehensión de un joven de 20 años y un adolescente de 15, quienes fueron trasladados al Hospital local para su evaluación médica. Sin embargo, el conflicto se trasladó también a ese ámbito: otros dos menores de 15 y 16 años intentaron interferir en el accionar policial dentro del nosocomio, y también fueron aprehendidos.

    Este tipo de situaciones evidencia una problemática que trasciende el hecho puntual: la naturalización de la violencia y la participación de menores en escenarios de confrontación, muchas veces en contextos familiares y barriales marcados por la descomposición del lazo comunitario.

    Intervención judicial y seguimiento institucional

    La causa fue asumida por la Fiscalía del Joven, que ordenó la notificación formal a los involucrados y la restitución de los menores a sus padres, mientras que el joven de 20 años permanece alojado en la Comisaría a disposición de la justicia.

    Desde la fuerza policial calificaron el operativo como “efectivo”, destacando la coordinación con la Fiscalía y el cumplimiento del protocolo para este tipo de situaciones.

    Sin embargo, la reincidencia de conflictos de este tipo en ciertos sectores urbanos pone en debate la necesidad de políticas de prevención, abordajes integrales y articulación con redes comunitarias, no solo para resolver hechos de violencia, sino también para contener sus causas estructurales.

