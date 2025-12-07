JxC-Hechos reafirma identidad, el peronismo es primera minoría y LLA se consolida

El viernes juraron los 10 concejales electos en septiembre y comienza una nueva era en el Concejo Deliberante.

La asunción de los nuevos concejales el pasado viernes no fue un mero acto protocolar: significó el punto de partida de un nuevo mapa político en el Concejo Deliberante de Pergamino , más fragmentado, más competitivo y, al mismo tiempo, más revelador de las tensiones y reacomodamientos de la política local.

Lo central -y lo que conviene mirar con especial atención- es la consolidación de Hechos , la fuerza que comanda el intendente Javier Martínez, como un desprendimiento nominal pero no ideológico de Juntos por el Cambio. En los hechos -valga la coincidencia semántica- el oficialismo local reafirmó su pertenencia a la familia Pro-UCR del espacio nacional: tanto así que el bloque adoptó oficialmente el nombre Juntos por el Cambio-Hechos.

Un gesto político claro hacia adentro y hacia afuera: puede haber renovación de marcas, puede cambiar la estética y hasta el nombre, pero no la matriz. Hechos es JxC, y JxC está contenido en Hechos.

La sesión dejó otro dato histórico: luego de diez años al frente del Ejecutivo, Martínez iniciará su gestión sin mayoría automática en el Concejo. Ese equilibrio obliga a una nueva lógica: más diálogo, más negociación y menos certezas previas.

A ello se suma una novedad aún más significativa: el peronismo local, bajo la marca Fuerza Patria, se convirtió por primera vez en primera minoría, con siete bancas sobre veinte.

El dato no es apenas numérico: marca un regreso del peronismo a un rol central en la discusión política, con capacidad real de incidir en votaciones clave y de tensionar la agenda oficialista. Un escenario que no se veía desde hace años.

La irrupción de La Libertad Avanza

El tercer actor de peso en esta recomposición es La Libertad Avanza, que con tres nuevos concejales no solo consolidó un bloque propio sino que se posicionó como árbitro entre las dos fuerzas históricas del tablero local.

Lejos de ser un actor testimonial, LLA llega con volumen y con la capacidad de inclinar votaciones en ambos sentidos, obligando a JxC-Hechos y a Fuerza Patria a mirar hacia el centro del ring antes de cualquier movimiento.

La sesión, en definitiva, cristalizó una ecuación novedosa:

un oficialismo sin mayoría, un peronismo fortalecido y una tercera fuerza que puede definir cada disputa.

Una combinación que abre un período político más dinámico y de final menos previsible.

Una anécdota que iluminó -y luego apagó- la jornada

Más allá de la foto institucional, la jura dejó una escena que corrió por los pasillos del Concejo con aire de anécdota, risas nerviosas y comentarios en voz baja. Todo comenzó con la discusión por la secretaría del HCD. Las negociaciones venían encaminadas hacía días: distintos concejales habían adelantado públicamente que había un acuerdo cerrado entre el oficialismo y los libertarios.

Pero en las últimas horas apareció un movimiento inesperado: sectores del peronismo intentaron instalar el nombre de la concejal saliente Leticia Conti para ese cargo, lo que tensó un acuerdo que parecía asegurado.

El contraste no fue menor: la pulseada quedó planteada entre Lucio Tezón, actual presidente de la CELP, y Conti, esposa de Gastón Fernandino, referente de Luz y Fuerza y hombre de confianza de Claudio Schiavone dentro del histórico sindicato.

Llegado el momento de la votación, se impuso Tezón. Hasta ahí, política pura.

Lo que vino después fue… electricidad pura.

A los pocos minutos, el recinto quedó a oscuras en un apagón tan repentino como oportuno, que dejó boquiabiertos a concejales, autoridades judiciales y al propio intendente. La reacción fue inmediata: miradas cruzadas, comentarios discretos y un murmullo que se propagó sin necesidad de micrófonos.

En los pasillos -siempre fértiles para la interpretación creativa- circuló la versión de que el “casual” apagón habría sido una suerte de aviso sindical, un mensaje hacia quienes no acompañaron la postulación de Conti. Todo esto en un contexto ya caldeado por la disputa entre Luz y Fuerza y la CELP respecto del pedido de un bono navideño que la Cooperativa consideró desmedido y de imposible cumplimiento.

Según trascendió, la derrota de Conti y la tensión por ese reclamo sindical encendieron luces de alarma dentro del gremio, que evalúa medidas de fuerza que -si prosperan- podrían afectar a miles de socios de la Cooperativa.

Medidas que, dicen algunos en privado, parecen tener más que ver con la política que con reivindicaciones estrictamente laborales.

La escena, con su mezcla de tensión, simbolismo y oscuridad literal, quedará como la primera anécdota picante del nuevo Concejo. Una suerte de recordatorio de que, en Pergamino, la política nunca se queda sin voltaje.