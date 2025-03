Concejo Deliberante: debates, proyectos y despedidas en la segunda sesión ordinaria

Por otro lado, se aprobó un proyecto presentado por Gabriela Taruselli con el que se busca solicitar a Vialidad Nacional información sobre la concesión de la Ruta Nacional 188 y que generó un fuerte debate entre los concejales Álvaro Reynoso y Jorge Dib sobre la eficacia del Gobierno Nacional y Provincial en la respuesta a los requerimientos de la ciudad. Reynoso intervino para afirmar que “el Gobierno Nacional no es capaz de responder las preguntas que hizo la concejal Taruselli” y expresar que “me preocupa la ineficacia y la voluntad de no hacer”. Dib salió al cruce y le respondió: “Que el Gobierno Provincial no de respuestas de todos los requerimientos que trabajó este Concejo Deliberante, no significa que el Gobierno Nacional haga lo mismo”.

Además, se consensuaron otros proyectos de interés para la ciudad, como la contratación de servicio de limpieza y mantenimiento de la Terminal de Ómnibus, la provisión de butacas para el polideportivo cubierto y la puesta en valor de la pista de atletismo del Parque Municipal.