Concejo Deliberante: cruces por la Emergencia Nacional en Discapacidad y la situación del Hogar San Camilo

El Concejo Deliberante sesionó por décima cuarta vez en el año, con un extenso temario y fuertes debates. LA OPINIÓN.

El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante la décimo cuarta sesión ordinaria, en la que se abordaron múltiples iniciativas. Entre ellas, se destacó un intenso intercambio de opiniones por el pedido de apoyo a la Asociación Familia Camiliana y el pedido de la aplicación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Discapacidad: un debate que se prolongó por horas El expediente de la Asociación Familia Camiliana solicitaba un subsidio extraordinario, la condonación de deudas con la Cooperativa Eléctrica y la eximición del pago del servicio eléctrico. El tema fue tratado junto con un proyecto de comunicación de Juntos por el Cambio que reclamó al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación inmediata de la Ley Nº 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El debate duró casi dos horas y contó con la intervención de varios concejales de distintos bloques. Ignacio Maiztegui explicó la crítica situación de la institución. Nicolás Cabrera, Ramiro Llan de Rosos, Christian Iglesias y Bernardo Fiore Pitrelli también se manifestaron y respaldaron la urgencia de una solución. Leticia Conti, por su parte, reclamó que el Ejecutivo local se haga cargo, mientras que Gabriel Figueroa criticó al oficialismo por respuestas "tibias". Francisco Illia apuntó contra el gobierno nacional: “Si el presidente Javier Milei no hubiera vetado la ley, hoy no estaríamos hablando de esto”, además preguntó si "la Provincia de Buenos Aires no tiene no tiene ninguna responsabilidad en todo esto".

Finalmente, el expediente se giró a la Comisión de Presupuesto y Cuentas, mientras que el proyecto de comunicación fue aprobado por unanimidad.

Iniciativas para el Partido de Pergamino Durante la sesión, los concejales Giuliana Rueda e Ignacio Maiztegui (Juntos por el Cambio) presentaron un pedido al Banco Provincia para instalar cajeros automáticos en Manuel Ocampo y Acevedo. El objetivo es mejorar la prestación de servicios financieros en estas comunidades rurales. El interbloque Unión por la Patria y Frente Renovador solicitó la continuidad de la Ley de Zona Fría para el Partido de Pergamino. Además, se aprobó una modificación del reglamento interno del HCD sobre distinciones, presentada por la comisión de cultura, educación y labor parlamentaria.

Compartí esta nota en redes sociales:





