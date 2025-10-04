sábado 04 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Concejo Deliberante: cruces por la Emergencia Nacional en Discapacidad y la situación del Hogar San Camilo

    En el HCD, la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y el pedido de ayuda al Hogar y Centro de Día San Camilo generaron un extenso debate.

    4 de octubre de 2025 - 13:44
    El Concejo Deliberante sesionó por décima cuarta vez en el año, con un extenso temario y fuertes debates.

    El Concejo Deliberante sesionó por décima cuarta vez en el año, con un extenso temario y fuertes debates.

    LA OPINIÓN.

    El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante la décimo cuarta sesión ordinaria, en la que se abordaron múltiples iniciativas. Entre ellas, se destacó un intenso intercambio de opiniones por el pedido de apoyo a la Asociación Familia Camiliana y el pedido de la aplicación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

    Lee además
    San Pedro: el HCD aprobó su anteproyecto de presupuesto 2026 por más de $1.000 millones

    San Pedro: el Concejo Deliberante aprobó su presupuesto 2026 por más de $1.000 millones
    La volanta americana de Don Martin Illia volvió a su lugar de origen

    De regreso a casa: la Volanta Americana de Don Martín Illia volvió a su cochera después de 80 años

    Discapacidad: un debate que se prolongó por horas

    El expediente de la Asociación Familia Camiliana solicitaba un subsidio extraordinario, la condonación de deudas con la Cooperativa Eléctrica y la eximición del pago del servicio eléctrico. El tema fue tratado junto con un proyecto de comunicación de Juntos por el Cambio que reclamó al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación inmediata de la Ley Nº 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

    El debate duró casi dos horas y contó con la intervención de varios concejales de distintos bloques. Ignacio Maiztegui explicó la crítica situación de la institución. Nicolás Cabrera, Ramiro Llan de Rosos, Christian Iglesias y Bernardo Fiore Pitrelli también se manifestaron y respaldaron la urgencia de una solución. Leticia Conti, por su parte, reclamó que el Ejecutivo local se haga cargo, mientras que Gabriel Figueroa criticó al oficialismo por respuestas "tibias". Francisco Illia apuntó contra el gobierno nacional: “Si el presidente Javier Milei no hubiera vetado la ley, hoy no estaríamos hablando de esto”, además preguntó si "la Provincia de Buenos Aires no tiene no tiene ninguna responsabilidad en todo esto".

    Finalmente, el expediente se giró a la Comisión de Presupuesto y Cuentas, mientras que el proyecto de comunicación fue aprobado por unanimidad.

    Iniciativas para el Partido de Pergamino

    Durante la sesión, los concejales Giuliana Rueda e Ignacio Maiztegui (Juntos por el Cambio) presentaron un pedido al Banco Provincia para instalar cajeros automáticos en Manuel Ocampo y Acevedo. El objetivo es mejorar la prestación de servicios financieros en estas comunidades rurales.

    El interbloque Unión por la Patria y Frente Renovador solicitó la continuidad de la Ley de Zona Fría para el Partido de Pergamino. Además, se aprobó una modificación del reglamento interno del HCD sobre distinciones, presentada por la comisión de cultura, educación y labor parlamentaria.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: el Concejo Deliberante aprobó su presupuesto 2026 por más de $1.000 millones

    De regreso a casa: la Volanta Americana de Don Martín Illia volvió a su cochera después de 80 años

    Autoridades de Rotary visitaron Pergamino y recorrieron el Museo Casa Natal Illia

    Una pergaminense ganó $2 millones en Los 8 escalones y los destinará a su emprendimiento local

    La obra teatral La última película se estrena este sábado en Espacio GAE

    Gustavo Bevacqua estrena el unipersonal El mar de noche en Habemus Theatrum

    Fútbol local: sigue la fecha de Primera A y se definen los últimos semifinalistas en la B

    El Círculo Odontológico Pergamino, pilar de la profesión y la comunidad

    Parque Belgrano: nuevo taller del programa "Cómo Construir Salud"

    Día del Odontólogo: la celebración de una profesión y el compromiso del Colegio pergaminense

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Valeria Mantuano comparte con Carolina “Pampita” Ardohain y su familia su triunfo en Los 8 escalones. video
    Entretenimiento

    Una pergaminense ganó $2 millones en Los 8 escalones y los destinará a su emprendimiento local

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La justicia federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero
    Exito total en el octavo Congreso internacional de Transformación Digital en Zárate

    Zarate: Éxito total en el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital

    La volanta americana de Don Martin Illia volvió a su lugar de origen

    De regreso a casa: la Volanta Americana de Don Martín Illia volvió a su cochera después de 80 años

    miembros del Rotary junto al intendente Javier Martínez

    Autoridades de Rotary visitaron Pergamino y recorrieron el Museo Casa Natal Illia

    En Paso y Barbazán chocaron la moto 110 y el auto Citroën C3.

    Chocaron una moto y un auto sin personas lesionadas, pero con averías en los vehículos involucrados