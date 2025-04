Comunicaciones no afloja y mantiene el liderazgo absoluto en el Torneo Apertura de la APB

La próxima fecha

La novena fecha comenzará este miércoles con el partido que en Arrecifes disputarán desde las 21:15, el local Ricardo Gutiérrez y Argentino. El programa continuará así: domingo 4, 20:30, Círculo Italiano de Colón vs. Alianza de Colón; lunes 5, 21:00, Sirio Libanés vs. Comunicaciones; 21:15, Gimnasia y Esgrima vs. Sportivo Rojas y Sports vs. Juventud.