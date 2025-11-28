Compulsivos: humor, secretos y verdades incómodas llegan a Habemus Theatrum

El grupo Trillo 77 Teatro de la ciudad de Rojas, presenta Compulsivos este viernes en la sala Habemus Theatum. TRILLO 77 TEATRO

Este viernes a las 21:00, en la sala Habemus Theatrum(Jujuy 227), el grupo Trillo 77 Teatro de la ciudad de Rojas ofrecerá una única función de Compulsivos, obra del dramaturgo Marcelo Bruno, con dirección general de Diego Albamonte y Lorena Gutiérrez.Sobre el escenario se lucirán Analía Muiño, Tito Sánchez, Elsa Bartomioli, Lorena Rodríguez, Enzo Fadua y Marta Seta, quienes dan vida a una galería de personajes tan queribles como imprevisibles.

La puesta cuenta con un sólido equipo técnico: asistencia de dirección de Marcela López; escenografía de Daniel Ravagnan; mobiliario a cargo de Maru Carbone; musicalización de Joaquín Camino; iluminación de Matías Blanco; fotografía y prensa de Cora Albamonte; y diseño gráfico y edición audiovisual de Laura Schneider. La obra, una comedia negra de sello distintivo, se encuentra actualmente de gira con su elenco original.

Qué propone Compulsivos Según su autor, Compulsivos propone al público reírse de situaciones que, en otros contextos, podrían resultar incómodas o incluso difíciles de abordar. La historia transcurre durante una reunión familiar marcada por la ausencia inesperada de uno de sus integrantes. Ese faltazo funciona como detonante para que salgan a la luz secretos silenciados, verdades incómodas y una serie de compulsiones personales que generan momentos de humor tan potentes como reveladores.

La comedia negra, género al que la obra se adscribe plenamente, utiliza la risa como herramienta para explorar temas profundos, sensibles y, en ocasiones, tabúes. En Compulsivos, esa tensión entre lo gracioso y lo perturbador se convierte en el motor de una experiencia teatral que interpela al espectador: ¿reír o no reír ante lo que nos muestra el espejo familiar? Esa ambigüedad enriquece la propuesta y convierte la función en una oportunidad para el disfrute y la reflexión.

