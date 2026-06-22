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    • Un joven motociclista de 17 años permanece internado en terapia intensiva tras chocar con una camioneta

    El adolescente sufrió un grave traumatismo de cráneo al colisionar con una camioneta en ruta 8 y Carpani Costa. Investigan la mecánica del hecho.

    22 de junio de 2026 - 09:52
    El joven de 17 años fue reanimado en el lugar del siniestro.

    El joven de 17 años fue reanimado en el lugar del siniestro.

    LA OPINION
    El joven de 17 años fue reanimado en el lugar del siniestro.

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    LA OPINION
    siniestro vial ruta 8 y carpani costa gradiche emanuel berti (5)
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    Un adolescente de 17 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José luego de protagonizar un grave siniestro vial con una camioneta en la intersección de ruta nacional 8 y Carpani Costa.

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    La Fiscalía investiga las circunstancias del choque y busca testigos que permitan esclarecer cómo se produjo el impacto.

    El hecho ocurrió durante la noche de este sábado en uno de los cruces más transitados de la ciudad. Personal del Comando de Patrulla fue convocado al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una colisión entre una motocicleta y una camioneta.

    De acuerdo con las actuaciones policiales, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 35 años y una motocicleta Honda Titán al mando de un joven de 17 años. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido de urgencia por personal del SAME.

    Los profesionales médicos que acudieron al lugar constataron que el adolescente presentaba un traumatismo en la cabeza, por lo que dispusieron su inmediato traslado al Hospital Interzonal General de Agudos San José para una evaluación más profunda.

    Horas después, ya durante la madrugada del domingo, efectivos policiales se presentaron en el centro de salud para conocer la evolución del paciente. Allí, el médico terapista informó que el joven había sido ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

    La investigación busca determinar quién tenía el paso

    La causa judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, mientras que el fiscal Fernando Pertierra, a cargo de la Fiscalía N° 1, ordenó distintas medidas para reconstruir la mecánica del siniestro.

    Uno de los aspectos centrales de la investigación es establecer cómo atravesaron la intersección ambos vehículos al momento del choque. Fuentes vinculadas a la pesquisa indicaron que se trata de una encrucijada regulada por semáforos y que cada vehículo circulaba por arterias diferentes, por lo que no se descarta que alguno de los conductores haya ingresado al cruce cuando la señal lumínica se encontraba en rojo.

    Para avanzar en esa línea, el fiscal requirió la localización de personas que hayan presenciado el episodio y puedan aportar datos relevantes sobre la secuencia previa al impacto. Los testimonios resultarán clave para determinar eventuales responsabilidades y establecer con precisión la dinámica de circulación de ambos rodados.

    Un cruce con intenso movimiento vehicular

    La intersección de Ruta Nacional 8 y Carpani Costa registra diariamente una importante circulación de automóviles, motocicletas, camionetas y transporte de carga. Por esa razón, los investigadores consideran fundamental reunir la mayor cantidad de evidencias posibles para esclarecer lo ocurrido.

    Además de los testimonios, se analizarán pericias accidentológicas, relevamientos efectuados en el lugar del hecho y eventuales registros de cámaras de seguridad públicas o privadas que pudieran haber captado el momento de la colisión.

    Mientras tanto, la principal preocupación se centra en la evolución médica del adolescente, quien continúa internado en estado delicado y bajo permanente seguimiento de los profesionales de terapia intensiva del Hospital San José.

    La causa fue caratulada inicialmente como “Lesiones culposas”, una figura penal que suele aplicarse en siniestros viales mientras se desarrollan las pericias y se determina la eventual responsabilidad de los involucrados.

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