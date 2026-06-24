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    • Abuso sexual: detuvieron a un convicto con arresto domiciliario tras quedar firme la sentencia

    La DDI detuvo a un hombre condenado por abuso sexual con acceso carnal tras agotarse las apelaciones ante Casación y la Suprema Corte bonaerense.

    24 de junio de 2026 - 21:25
    El sujeto fue condenado por abuso sexual y gozaba del beneficio de arresto domiciliario mientras dilataba la posibilidad que quede firme el cumplimiento de la pena en una cárcel provincial.

    El sujeto fue condenado por abuso sexual y gozaba del beneficio de arresto domiciliario mientras dilataba la posibilidad que quede firme el cumplimiento de la pena en una cárcel provincial.

    LA OPINION

    La Policía de Investigaciones detuvo este miércoles en Pergamino a un convicto condenado por abuso sexual con acceso carnal, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 ordenara su captura al considerar agotadas las instancias recursivas provinciales y ante la existencia de riesgo de fuga, disponiendo su traslado a una unidad penitenciaria para cumplir el resto de la pena impuesta.

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    El procedimiento fue realizado durante la tarde del miércoles por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino, quienes dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y detención librada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

    La medida judicial alcanzó a un hombre de 31 años condenado en una causa por abuso sexual con acceso carnal. Los investigadores se presentaron en una vivienda ubicada en el barrio Maipú, donde concretaron la detención sin que se registraran incidentes.

    Tras la aprehensión, las autoridades judiciales avalaron el procedimiento y dispusieron que el condenado fuera alojado en una dependencia habilitada para personas procesadas y condenadas por este tipo de delitos, mientras se completan los trámites para su ingreso al sistema penitenciario.

    Criterio del Tribunal

    La decisión se enmarca en un criterio que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 viene aplicando en los últimos años para evitar que las condenas queden demoradas durante extensos períodos por la presentación sucesiva de recursos extraordinarios.

    Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, los jueces titulares del tribunal, Guillermo Burrone, Marcela Santoro e Ignacio Uthurry, sostienen que una vez agotadas las instancias ordinarias y extraordinarias dentro de la jurisdicción provincial, corresponde ejecutar la pena aun cuando puedan existir presentaciones posteriores ante otros organismos judiciales.

    El objetivo es impedir que las estrategias defensivas orientadas a prolongar los tiempos procesales terminen dilatando de manera indefinida el efectivo cumplimiento de las condenas.

    Suprema Corte bonaerense

    En este expediente, la sentencia condenatoria ya había sido revisada por las instancias superiores competentes. Tanto el Tribunal de Casación Penal bonaerense como la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mantuvieron la validez del fallo dictado en primera instancia.

    La situación quedó definida cuando la Suprema Corte rechazó una presentación de queja impulsada por la defensa, circunstancia que para los magistrados del tribunal oral constituyó un elemento suficiente para avanzar con la ejecución efectiva de la condena.

    A partir de ese momento, los jueces evaluaron que existían riesgos procesales vinculados a una eventual evasión y resolvieron revocar el beneficio de permanencia fuera de una unidad carcelaria, ordenando la inmediata detención del condenado.

    Cumplimiento de la pena

    La resolución refleja una postura cada vez más frecuente en distintos tribunales penales de la provincia, orientada a garantizar que las sentencias condenatorias comiencen a ejecutarse una vez superadas las principales etapas de revisión judicial.

    De esta manera, el condenado por abuso sexual con acceso carnal deberá continuar cumpliendo la pena impuesta en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras concluyen los restantes trámites procesales derivados de la causa.

    La intervención operativa estuvo a cargo de la DDI Pergamino, bajo directivas del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, organismo que dispuso la medida luego de considerar agotadas las instancias de revisión provinciales y consolidada la validez de la condena dictada por los hechos investigados.

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