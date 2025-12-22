lunes 22 de diciembre de 2025
    • Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Tintos frescos, blancos bien fríos y espumosos en su copa ideal. Consejos de servicio, cata y maridaje para que el vino acompañe la comida y el momento.

    22 de diciembre de 2025 - 13:26
    Vino

    Para disfrutar bien el vino en fiestas, sírvelo a la temperatura correcta (tintos frescos, blancos fríos), sírvelo en la copa adecuada (grande para tintos, pequeña para blancos, alta para espumosos), y tómalo sujetando la copa por el tallo para apreciar su color y aroma sin calentarlo, observando, agitando suavemente y probando en pequeños sorbos para maridar con la comida festiva.

    • Preparación y Servicio del vino

    Temperatura: Los tintos (16-18°C), blancos y rosados (8-12°C) deben estar frescos; usa hielo y sal para enfriar rápido si es necesario, o enfríalos un poco más de lo normal para que la temperatura se equilibre en la copa.

    Copas Correctas: Usa copas grandes para tintos (mejor oxigenación), pequeñas tipo tulipa para blancos (concentrar aromas), y altas y delgadas para espumosos (burbujas).

    Servicio: Sirve la mitad o un tercio del vaso, con la botella sin cubrir la etiqueta. Limpia el cuello después de servir.

    • Cata y Degustación

    Sujeta por el Tallo: Agarra la copa por el tallo con pulgar, índice y corazón para no calentar el vino ni dejar huellas.

    Observa: Inclina la copa sobre un mantel blanco para ver su color y claridad.

    Olfatea: Agita suavemente para liberar aromas y huele.

    Prueba: Toma un pequeño sorbo, deja que recorra la boca y percibe los sabores.

    Sugerencias de Boutique Wine

    Para estas fiestas Boutique Wine (Avenida Hipólito Yrigoyen 1019) deja varias sugerencias de buenos vinos y accesibles desde lo económico.

    Vinos sin madera o con un leve paso en barricas de segundo o tercer uso.

    -Albaflor Malbec $12.000

    -Krontiras Mikron (vino organico) $17.600

    -Tinto Negro Malbec Mendoza $12.000

    Vinos con paso por madera.

    -Lui Umili $15.000

    -Potrero Malbec $18.500

    -Nunca Jamas capitulo 1 $18.600

    Vino de Altura:

    -Mar de Canto Malbec $17000

    Vinos Blancos:

    -Francesca Sauv Blanc $9700

    -Dos Puentes Barrel Selec Chardonnay $10.000

    Espumante:

    -Lui Brut Nature (de Pinot Noir) $16000

    Mas info y opciones:

    @Boutique_wine

    @expovinospergamino

