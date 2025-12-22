Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

Para disfrutar bien el vino en fiestas, sírvelo a la temperatura correcta (tintos frescos, blancos fríos), sírvelo en la copa adecuada (grande para tintos, pequeña para blancos, alta para espumosos), y tómalo sujetando la copa por el tallo para apreciar su color y aroma sin calentarlo, observando, agitando suavemente y probando en pequeños sorbos para maridar con la comida festiva.
Preparación y Servicio del vino
Temperatura: Los tintos (16-18°C), blancos y rosados (8-12°C) deben estar frescos; usa hielo y sal para enfriar rápido si es necesario, o enfríalos un poco más de lo normal para que la temperatura se equilibre en la copa.
Copas Correctas: Usa copas grandes para tintos (mejor oxigenación), pequeñas tipo tulipa para blancos (concentrar aromas), y altas y delgadas para espumosos (burbujas).
Servicio: Sirve la mitad o un tercio del vaso, con la botella sin cubrir la etiqueta. Limpia el cuello después de servir.
Sujeta por el Tallo: Agarra la copa por el tallo con pulgar, índice y corazón para no calentar el vino ni dejar huellas.
Observa: Inclina la copa sobre un mantel blanco para ver su color y claridad.
Olfatea: Agita suavemente para liberar aromas y huele.
Prueba: Toma un pequeño sorbo, deja que recorra la boca y percibe los sabores.
Sugerencias de Boutique Wine
Para estas fiestas Boutique Wine (Avenida Hipólito Yrigoyen 1019) deja varias sugerencias de buenos vinos y accesibles desde lo económico.
Vinos sin madera o con un leve paso en barricas de segundo o tercer uso.
-Albaflor Malbec $12.000
-Krontiras Mikron (vino organico) $17.600
-Tinto Negro Malbec Mendoza $12.000
Vinos con paso por madera.
-Lui Umili $15.000
-Potrero Malbec $18.500
-Nunca Jamas capitulo 1 $18.600
Vino de Altura:
-Mar de Canto Malbec $17000
Vinos Blancos:
-Francesca Sauv Blanc $9700
-Dos Puentes Barrel Selec Chardonnay $10.000
Espumante:
-Lui Brut Nature (de Pinot Noir) $16000
Mas info y opciones:
@Boutique_wine
@expovinospergamino