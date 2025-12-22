Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

Para disfrutar bien el vino en fiestas , sírvelo a la temperatura correcta (tintos frescos, blancos fríos), sírvelo en la copa adecuada (grande para tintos, pequeña para blancos, alta para espumosos), y tómalo sujetando la copa por el tallo para apreciar su color y aroma sin calentarlo, observando, agitando suavemente y probando en pequeños sorbos para maridar con la comida festiva.

Temperatura: Los tintos (16-18°C), blancos y rosados (8-12°C) deben estar frescos; usa hielo y sal para enfriar rápido si es necesario, o enfríalos un poco más de lo normal para que la temperatura se equilibre en la copa.

Copas Correctas: Usa copas grandes para tintos (mejor oxigenación), pequeñas tipo tulipa para blancos (concentrar aromas), y altas y delgadas para espumosos (burbujas).

Servicio: Sirve la mitad o un tercio del vaso, con la botella sin cubrir la etiqueta. Limpia el cuello después de servir.

Cata y Degustación

Sujeta por el Tallo: Agarra la copa por el tallo con pulgar, índice y corazón para no calentar el vino ni dejar huellas.

Observa: Inclina la copa sobre un mantel blanco para ver su color y claridad.

Olfatea: Agita suavemente para liberar aromas y huele.

Prueba: Toma un pequeño sorbo, deja que recorra la boca y percibe los sabores.

Sugerencias de Boutique Wine

Para estas fiestas Boutique Wine (Avenida Hipólito Yrigoyen 1019) deja varias sugerencias de buenos vinos y accesibles desde lo económico.

Vinos sin madera o con un leve paso en barricas de segundo o tercer uso.

-Albaflor Malbec $12.000

-Krontiras Mikron (vino organico) $17.600

-Tinto Negro Malbec Mendoza $12.000

Vinos con paso por madera.

-Lui Umili $15.000

-Potrero Malbec $18.500

-Nunca Jamas capitulo 1 $18.600

Vino de Altura:

-Mar de Canto Malbec $17000

Vinos Blancos:

-Francesca Sauv Blanc $9700

-Dos Puentes Barrel Selec Chardonnay $10.000

Espumante:

-Lui Brut Nature (de Pinot Noir) $16000

Mas info y opciones:

@Boutique_wine

@expovinospergamino