Incendio de una Fiat Toro en Colón y Alsina generó alarma ente automovilistas y transeúntes

Una Fiat Toro se incendió este jueves minutos antes de las 13:00 en la intersección de avenidas Colón y Alsina, en pleno centro de Pergamino, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones. El conductor utilizó un extintor para contener las llamas hasta la llegada de los Bomberos, quienes lograron sofocar el foco ígneo.

El episodio ocurrió en uno de los cruces más transitados de la ciudad y provocó momentos de tensión entre las personas que circulaban por la zona en ese horario. Según los testimonios recogidos en el lugar, la pick up se encontraba detenida sobre avenida Alsina, en el carril con sentido este–oeste, aguardando el cambio del semáforo para continuar su marcha.

De manera imprevista, comenzó a salir humo y luego fuego desde el sector del motor. Ante la situación, el conductor descendió rápidamente del vehículo con un extintor portátil e intentó sofocar el foco ígneo aplicando el agente químico en la parte delantera de la camioneta.

Un incendio que causó conmoción

La escena generó conmoción entre los transeúntes y automovilistas que se encontraban en ese momento en la intersección céntrica. Varias personas se detuvieron a observar lo ocurrido mientras otros conductores reducían la marcha al pasar por el lugar.

Pocos minutos después arribaron rescatistas y bomberos, quienes completaron las tareas de extinción y lograron apagar completamente las llamas, evitando que el incendio se propagara al resto del vehículo.

De acuerdo con los primeros indicios, el fuego se concentró en el compartimiento del motor, donde se registraron los principales daños provocados por las llamas. La intervención rápida del conductor y de los bomberos permitió evitar consecuencias mayores.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y el episodio se limitó a daños materiales en la parte delantera de la camioneta. Tras controlar el incendio, los rescatistas verificaron que no quedaran focos activos y la situación quedó normalizada.

El hecho generó un fuerte impacto entre quienes presenciaron la escena en una zona donde el tránsito vehicular y peatonal suele ser intenso a esa hora del día.